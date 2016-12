La Corte Suprema de Justicia suspendió las obras de las Represas por falta del EIA

21/12 – 14:00 – Desde el Centro de Información Judicial se adelantó que la Corte Suprema de Justicia ha suspendido provisoriamente, desde el miércoles, las obras de las represas “Cóndor Cliff-La Barrancosa”, porque no se encuentra realizado el proceso de evaluación del impacto ambiental, tal como desde OPI lo venimos sosteniendo desde hace años y los recalcamos en este último año, donde el gobierno nacional pareciera estar decidido a seguir con la obra sin el EIA terminado dentro de la legalidad que implica un estudio científico de este tipo.

Cada vez que desde el gobierno provincial y el nacional se anunciaba que las obras de las Represas sobre el Río Santa Cruz, estaban en condiciones de comenzar, desde OPI cuestionamos fuertemente la falta del estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sostuvimos que nada de eso podría ocurrir, sin que se cumpliera este trámite imprescindible, dentro de la ley y con la transparencia que hasta el momento está ausente.

Finalmente la Corte Suprema de Justicia, respondiendo a la medida cautelar interpuestas por la “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz, provincia de y otro s/ amparo ambiental” y CSJ 4390/2015 y “Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales c/ Santa Cruz, provincia de y otros s/ incidencia de medida cautelar”, hizo lugar al pedido y por unanimidad decidió suspender las obras hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879, o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término, indica claramente el Centro de Información Judicial.

La suspensión – aclara la nota – no incluye las “tareas preliminares” al proyecto ejecutivo y su correspondiente estudio de impacto ambiental, consistentes en obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores.

Finalmente, sostuvo que la causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que el demandado es el Estado Nacional.

La AAAA Invocó en su presentación que no se habrían efectuado los estudios a los efectos de determinar cuál sería el impacto ambiental que dichos emprendimientos podrían causarle al ecosistema. En particular se refiere al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo destacó que no se efectuaron las consultas ciudadanas que, en atención a la envergadura de las obras, correspondía realizar.

La Corte, indica el sitio de información judicial, requirió informes al Estado Nacional, del cual surge que:

– En el 20 de abril de 2012 se celebró un convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz (“Convenio Marco” del 20/04/2012), por el cual se asignó a esta última, la responsabilidad de tramitar las evaluaciones y aprobaciones técnicas, hidráulicas y ambientales, de las obras, mediante la aplicación de la ley provincial 2658.

– El 9 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una audiencia pública en Comandante Luis Piedrabuena

– El 9 de diciembre del 2015, la Subsecretaria de Medio Ambiental provincial, emitió la declaración de impacto ambiental N° 2049, en la que se estimó que dicho estudio cumplía de “manera satisfactoria” con los requerimientos legales.

– El 4 de febrero de 2015, se impartió la orden de inicio de la obra, en función de lo cual se suscribió el 15 de febrero de 2015, el acta de inicio de los trabajos.

– Asimismo surge que es la obra con mayor envergadura entre las incorporadas al “Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas”, -pedido por la misma Provincia-, que formará parte del Sistema Argentino de Interconexión.

Fundamentos

El Tribunal consideró que se configuran en el caso los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

a) Verosimilitud del derecho, puesto que no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previstos en la ley 23.879, sin que se haya ofrecido, al menos en esta etapa inicial del proceso, razones que expliquen dicha conducta.

La ley 23.879 (Obras Hidráulicas), es de considerable relevancia en el caso, dado que establece mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana mediante el desarrollo de audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación.

b) Peligro en la demora, puesto que el 4 de febrero de 2015 se impartió la orden de inicio de la obra, en función de la cual se suscribió el 15 de febrero de 2015 el acta de inicio.

Mucho apuro y poca transparencia

Desde OPI venimos anunciando una y otra vez que las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, estaban siendo encauzadas de manera irregular y no se estaban considerando los elementos fundamentales de los impactos que se van a causar en el ecosistema. Recientemente escribimos que la CSJ seguía “pisando” el Amparo y que para el kirchnerismo y Cambiemos, “los papeles era lo de menos”, pero estaban urgidos por las obras. El macrismo, al principio, pareció hacer hincapié en esto y hasta levantó la bandera de anticorrupción, prometiendo “investigar, analizar y denunciar”, todas las irregularidades. Nada de eso ocurrió. El gobierno nacional solo hizo “ajustes”, repactó con los chinos y se aprestaba a seguir adelante bajo sus términos, pero sin cumplir la orden fundamental de realizar un estudio científicamente serio sobre las consecuencias de la obra sobre el ecosistema que además, tiene variables y son de gran sensibilidad por la disposición del lago y el glaciar Perito Moreno.

Además, dijimos (y aún la Corte parece no haberlo considerado) que no se tomó ningún tipo de cuidado ni se ha planificado sobre la seria cuestión de los asentamientos “provisorios” que en pocos años más se transformarán en núcleos humanos fijos, con la correspondiente carga (presupuestos, sanidad, servicios, salud, etc) que impactará en el ya deficitario presupuesto provincial. Todo se hace sin planificación ni actuando preventivamente.

Pareciera que para el gobierno nacional y provincial “lo importante es que se hagan las obras”, no importa cómo. Bien, ahora la Corte Suprema, en una actitud sobradamente responsable, le ha puesto un marco donde ya ningún actor podrá actuar sobreexcitado por “las inversiones”, sino que antes, deberán adecuarse al marco medio ambiental exigible, para que las próximas generaciones no padezcan los errores de ambiciosos que solo buscan vivir bien ellos y los elegidos que lucrarán con una megaobra que, a estas alturas, es también una “yaciretá”, del kirchnerismo y del macrismo, sin distinción. (Agencia OPI Santa Cruz)

