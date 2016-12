ADOSAC se manifestó por falta de sueldos y aguinaldos y Alicia recibió a Vidal de Petroleros, su amigo y aliado

22/12 – 16:00 – Santa Cruz tiene matices. Matices político, gremiales y salariales. Mientras algunos no cobran, ni tienen idea de cuándo sucederá, otros protestan porque cobran mal o les pagaron menos. En tanto, mientras el Ejecutivo hace silencio a la hora de atender los reclamos docentes que golpean las puertas del Ministerio de Economía, la gobernadora recibe al Secretario General de Petroleros que le entrega una “carta con miles de firmas”, para que se la lleve a Macri. Las dos caras de una crisis que se vende como propia (petróleo/sindicato/empresas) y ajena (docentes, judiciales, administración pública), la que no se quiere ver ni reconocer. (Por Rubén Lasagno)

El gremio docente realizó esta mañana una marcha hasta el Ministerio de Economía de la provincia, protestando por el pago irregular de haberes, la falta de pago a muchos docentes, el no pago de los aumentos, la falta de acreditación del aguinaldo en algunos casos y reclamando que el sector de docentes privados no ha cobrado, ni tampoco lo hicieron los maestros que reciben la compensación por áreas de fronteras, ni quienes están afectados a tareas especiales.

Recurriendo a la metodología creativa que siempre ha desempolvado ADOSAC en los conflictos, prácticamente empapelaron el frente del edificio de Economía con cartelería donde se asocia la navidad con “el regalo” de fin de año del gobierno, que abandona a los empleados públicos, docentes y estatales y se prepara para cerrar la administración central durante el mes de enero, sin que se sepa aún cuándo y cómo se cobrará el sueldo de diciembre.

Posteriormente, ADOSAC, APROSA, Judiciales, hicieron una conferencia de prensa en el edificio provincial del gremio docente, donde expusieron los problemas que hay en todos los ámbitos de los empleados públicos y cada sector expresó su disconformidad y preocupación. No se han depositados los salarios mayores a 25 mil pesos, el gobierno no distribuye los recibos, con lo cual cada trabajador está imposibilitado de saber cuánto cobra, en qué concepto, cuánto le resta cobrar y cuánto le pagan en calidad de aguinaldo o si recibe un pago completo o complementario, etc.También reprobaron y repudiaron la aprobación in límine del presupuesto provincial, que considera el ingreso de 1.200 nuevos puestos y ningún aumento de sueldo.

En la oportunidad, APROSA, docentes y judiciales destacaron en líneas generales que no recibieron la totalidad de los sueldos, ni los aumentos y por tal motivo, estos sindicatos siguen con medidas de fuerza. ADOSAC ratificó que de no normalizarse el cobro de los salarios, peligra el inicio del ciclo lectivo 2017. Desde el sector Salud, ratificaron las medidas y condicionaron la normalidad del servicio, al cobro total e íntegro de los salarios adeudados.

Hijos propios y adoptivos

Mientras todo esto ocurría, el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, encabezados por Claudio Vidal, se movilizó hasta la Casa de Gobierno, con una predisposición distinta y actividad consensuada con la gobernadora, quien rápidamente y en una actitud política deliberada, lo recibió para que le hiciera entrega de una nota firmada por miles de afiliados que piden protección para el sector petrolero de Santa Cruz, la defensa del “barril Criollo” (subsidios al petróleo) y aspectos para impedir la desocupación, razón por la cual le solicitaron a Alicia Kirchner, que dicha nota llegue a manos del presidente Mauricio Macri.

Allí si, solícita y atenta, la gobernadora se comprometió a cursar la nota, porque en definitiva el sindicato petrolero, amigo de los K, está enrolado en un frente común con Kirchner para, junto con el gobierno provincial, ejercer presión y cursarle reclamos al presidente, lo cual de otra forma sería muy difícil de realizar, dado que Vidal no puede llegar institucionalmente a nación, desde que se desafectó de la Federación, la cual ya no los representa.

Este acto de la gobernadora, marca a las claras dónde están los intereses políticos y dónde se expone en carne viva el problema central del gobierno de la provincia. En los petroleros, hay un frente común para “luchar por los intereses de Santa Cruz” y allí la alineación es casi automática, teniendo en cuenta que Vidal es íntimo amigo del Vicegobernador Pablo González (viajan y se alojan juntos), del Secretario de Trabajo Teodoro Camino, fue aportante de campaña de Alicia y pertenece a La Cámpora/FPV, del cual podría ser candidato en el 2017.

Del otro lado, están los gremios estatales que dependen de la provincia y allí la gobernadora ya pierde la simpatía y reniega de quienes les reclaman todos los días el pago de salarios, aumentos del costo de vida y los correspondientes aguinaldos. En definitiva, solo le reclaman que cumpla con sus obligaciones de gobernante y honre el cargo para el cual se propuso en el 2015. (Agencia OPI Santa Cruz)