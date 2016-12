Aerolíneas: precipitada partida de Isela Costantini

22/12 – 11:00 – El ministro Dietrich le comunicó que la reemplazará Dell’Acqua

Por: Diego Cabot

Llegó como uno de los grandes nombres de la administración Macri, pero duró menos de un año. Isela Costantini , hasta el mediodía de ayer presidenta de Aerolíneas Argentinas, renunció después de una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich .

El Gobierno informó que “razones personales” produjeron la salida. Sin embargo, fue el ministro el que le comunicó a la ex CEO de General Motors que no era la persona indicada para encarar los planes inmediatos de la empresa. Mario Dell’Acqua , ex presidente de Intercargo, será su sucesor.

En las últimas horas de la tarde de anteayer hubo una reunión en el Ministerio de Transporte. Entonces, Costantini se enteró de que transitaba las últimas horas frente a Aerolíneas Argentinas.

Eran las 16 y la cita estaba agendada. Duró poco menos de una hora. Cuando salió de la oficina ya sabía que sus días habían terminado en la empresa. Se habló del tema y el ministro le entregó sobre la mesa dos opciones. La primera fue la renuncia y la salida de la línea aérea; la segunda, que quede en un rol institucional importante dentro de la compañía. Finalmente, la propia Costantini optó por dar un paso al costado.

Ayer por la mañana empezaron los llamados entre Aeroparque y el Gobierno. Se acordó que la decisión se iba a comunicar desde el Ministerio. La idea era que el comunicado fuera la forma de dar aviso. Pero, como casi todo lo que sucede en Aerolíneas Argentinas, la noticia traspasó las paredes de la empresa. A las 13.40 lanacion.com publicó la renuncia.

Luego llegó el comunicado y las “razones personales” que allí se leen sonaron como excusa. Nada más lejano a lo que sucedió en los últimos meses.

Desde agosto, la relación entre Dietrich y la ejecutiva ya no era la misma que la del inicio de gestión. El ministro ya le había adelantado a Costantini que pretendía algunos resultados. La ejecutiva pregonaba otro modo de gestión. Siempre se la consideró una mujer de diálogo, partidaria de construir relaciones con los empleados y después iniciar el proceso de cambio. Justamente ése es uno de los grandes valores que le reconocen los trabajadores de la empresa, casi en forma unánime.

Dietrich miraba con ansiedad ciertos sectores determinantes, como el comercial y el económico, más aun porque el año próximo se inicia con la competencia de otras empresas a la vuelta de la esquina.

Mientras se esperaban resultados, llegó la negociación salarial, que incluyó paro y aviones en tierra. Finalmente, se cerró un acuerdo con todos los gremios. Eso sí, uno de ellos llegó a lograr una suba salarial que, sumados todos los conceptos, superó por lejos el 40 por ciento.

Finalmente, el lunes pasado se renegoció la compra de 20 aviones en un acuerdo con Boeing. Y empezaron las preguntas: ¿para qué tantos aviones si los que están aún tienen capacidad de vuelo?

Internamente, Costantini también tenía algunos hombres cuestionados. Por un lado, Manuel Álvarez Trongé, un ejecutivo que desde que asumió la ex CEO de General Motors era vicepresidente de la empresa, no gozaba de la simpatía de varios. El más importante: Dietrich. Cuentan en los pasillos que gran parte de la estrategia de la empresa pasaba por Costantini y Álvarez Trongé. Ayer ambos dejaron sus cargos.

La negociación salarial, dura y mediática como pocas, se cobró una víctima ayer a la mañana. El director de Recursos Humanos, el ex Latam Daniel Maggi, también renunció. Los acuerdos que estampó en los convenios paritarios no dejaron contentos a muchos en el Gobierno. Juan Uribe, un hombre que viene del Ministerio de Transporte y que antes trabajó en Aeropuertos Argentina 2000, será el sucesor. En Legales también habría cambios.

El nombre de Mario Dell’Acqua empezó a sonar como el elegido para conducir la empresa. Ayer a la mañana, el ex presidente de Intercargo llegó al edificio de Aerolíneas y allí permaneció toda la tarde. “Será una transición ordenada. Trabajaron juntos varios temas y además comparten muchos de los gremios que están en las dos compañías estatales”, dijo una fuente oficial.

Costantini, que llegó como una de las grandes adquisiciones que el Estado le quitó al sector privado, puede mostrar algunos puntos de su gestión. Es verdad que redujo el déficit, pero una proporción grande se explica por los efectos de la devaluación en la contabilidad de la empresa y la baja del precio del petróleo.

Luego sí inició una depuración de los procesos internos, mejoró los sistemas y trató de entregar profesionalismo a la gestión. La empresa aún es dependiente de los fondos públicos, aunque menos que en épocas de Mariano Recalde, y el plan de negocios no parece del todo claro.

Isela Costantini saldrá de vacaciones y vendrá un interinato del nuevo presidente. Luego se formalizará el traspaso y entonces sí, habrá terminado la gestión de una de las figuras más convocantes del gobierno de Mauricio Macri. Pocos días después de que el propio Presidente la felicitara por su gestión. (La Nación)