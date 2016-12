Detención VIP: Lázaro recibió a Campillo, parientes, empleados, 25 abogados, firmo cheques y cobra renta

23/12 – 15:30 – Lázaro Báez está detenido, sin embargo, si uno logra leer el registro de visitas del penal de Ezeiza, documentación a la que tuvo acceso OPI, podrá ver que no está solo. Báez recibió la visita de 25 abogados, familiares directos, amigos y varios empleados de Austral Construcciones SA, empresa embargada y bajo causa penal sobre la cual sigue teniendo injerencia. Una visita ilustre fue la de Juan Manuel Campillo, el Contador de Néstor Kirchner y Báez, que reapareció para hablar con su antiguo jefe.

OPI accedió al listado de visitas que ha tenido Lázaro Báez en el penal de Ezeiza donde está alojado, material que también fue mostrado por TN. Entre los personajes “destacados” que han hablado de vaya a saber qué cosas (pero las imaginamos) con el testaferro de la familia Kirchner, se encuentra Juan Manuel Campillo (contador-financistas/empleado Báez), hombre que instauró “la valija” allá por el 2000 cuando se cruzaba la calle Roca, desde el Banco Santa Cruz, para llevarle el efectivo que le entregaba Báez a Néstor gobernador´

También están registrados como visitantes, los familiares del ex constructor Marcos Muller (Yerno de Lázaro), Leandro Báez (hijo), Martín Báez (hijo), Luciana Báez (hija), Melina Báez (hija) y Norma Calismonte (Esposa).

Algunos se hicieron presentes en calidad de “amigos” como Gustavo Coramina Carlos Costa, Federico Cortez, Ricardo García, Daniel Balaguer y Gustavo Rubio

También pasaron por la “oficina ad hoc” de Lázaro en Ezeiza, gerentes ex gerentes y empleados de Austral Construcciones SA, entre ellos: César Gerardo Andrés (Contador de Austral Construcciones), Jorge Bringas (Gerente de Austral Construcciones), Diego Navarro (empleado Austral Construcciones), Jorge Rippio (ex gerente de Austral Construcciones) y Lidia Vázquez Salgado (desconocida)

La justicia “sospecha” que Lázaro endosaba cheques desde la cárcel, los cuales eran administrados por Liliana Costa, de acuerdo a Clarín, denunciando que en un solo mes movió una suma cercana a los 500 mil pesos que la ex amante de Báez, cambiaba en las cuevas financieras de la city. Los valores salieron a la orden de Austral Construcciones SA y Sucesión de Adelmo Biancalani, ambas empresas de Báez por sumas (según Clarín) de $ 65.000, $ 211.507 y $ 38.720. Curiosamente el Juez Casanello no sabía nada… esa inocencia de la justicia que permite a algunos presos hacer cosas prohibidas para otros.

Luego nos enteramos por el diario La Nación que Báez, preso, recibe renta por alquileres de propiedades, en un valor que supera largamente los 600 mil pesos mensuales. Claro, desde su entorno legal señalan que aún cuando los bienes estén embargados e inhibidos, la disponibilidad de los mismos sigue siendo privativo de Báez, en tanto no haya condena por su acusación. Ahora bien, ¿El juez no entiende, porque es muy inocente, que la producción de esa renta, es producto de inmuebles adquiridos ilegalmente a través de acciones de lavado de dinero?. Pues no, Casanello no lo ve así. Con este principio legal, yo robo un auto y mientras dure la investigación y determinen si el auto es el robado por mí o no, alquilo el vehículo y usufructo el ingreso que me devengue. ¿Pero cómo, el auto no es producto de un ilícito?. Si, así se entiende por la sana lógica, pero los jueces parece que no la siguen.

De acuerdo a la documentación a la que accedió OPI, son 25 los abogados y apoderados que pasaron por la “oficina ad hoc” de Lázaro en Ezeiza; ellos son: Rafael, Sal Lari; Daniel Osvaldo Rubinovich; Fabián Raúl Améndola; Fernando Andrés Burlando; María Elizabeth Gasaro; Franco Agustín Bindi; Mariano Cuneo Libarona; Liliana Marta Costa; José Jesus Rodriguez Simola; Humberto Oscar Próspero; Santiago Viola; Gustavo Alberto Bindi; Adriana Mónica Manos; Analía Fangana; Alejandro Marcelo Escobar; Matías Pedersoli; Maximiliano Rodolfo Rusconi; Hugo Gabriel Palmeiro; Gonzalo Alvaro Díaz Cantón; Atilio Julio Biondi; Germán Diego Mozzi; Daniela Giselle Grandi; Pedro Esteban Bringas; Ariel Fernando García y Agustín Mariano Maya. (Agencia OPI Santa Cruz)