Investigan coimas en obras de US$ 3000 millones

23/12 – 10:30 – Un fiscal analiza los cobros hechos por 100 firmas que trabajaron con Odebrecht; esa empresa brasileña admitió que pagó US$ 35 millones en sobornos en la Argentina

Por: Hernán Cappiello

Unas 100 empresas nacionales vinculadas con el gigante brasileño Odebrecht en tres megaobras de más de 3000 millones de dólares son investigadas en la Argentina por el pago de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios del kirchnerismo, efectuados mediante intermediarios.

Además de esta investigación, que está en manos del fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, por lo menos otros tres jueces federales llevan adelante causas por el pago de sobornos a funcionarios del gobierno anterior.

El acuerdo realizado por Odebrecht ante la fiscalía del distrito este de Nueva York para admitir sobornos en 13 países y pagar una multa de 3500 millones de dólares impactó en la Argentina. La diputada Margarita Stolbizer pidió ayer que se abra una investigación preliminar y que el fiscal Carlos Stornelli solicite al Ministerio del Interior los antecedentes de toda obra adjudicada a Odebrecht entre 2007 y 2015. Además, sugirió que la Inspección General de Justicia (IGJ) aporte los expedientes de estatutos y estados contables de Odebrecht, y que la Cancillería colabore para obtener los documentos de las actuaciones judiciales que tramitan ante los tribunales de los Estados Unidos.

Pero ya hay una investigación más avanzada sobre el capítulo argentino de la coima.

La lleva adelante el fiscal Rodríguez, quien desde marzo pasado reúne datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht cuando su presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel y pactó con la Justicia de ese país delatar a sus cómplices.

Con la información brasileña Rodríguez se enfocó en tres obras importantes por donde se cree que pasaron los sobornos. Son la construcción de una planta potabilizadora de agua potable para Aysa en Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos que involucran a Skanska -donde ya se confesó el pago de coimas-, y la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en la que Odebrecht está asociada a IECSA, la compañía de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri .

El fiscal Rodríguez ya viajó a Curitiba, Brasil, y se reunió con los fiscales del Lava Jato, la causa de corrupción que desde 2014 involucra a Odebrecht y a políticos de ese país.

Se trajo en ese momento un mail revelador mediante el cual Manuel Vázquez, jefe del hoy detenido asesor de Ricardo Jaime, reclamaba 80.000 dólares que supuestamente le adeudaban de una coima. A raíz de ese correo el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene una causa abierta por una denuncia de Graciela Ocaña en la cual rastreó la ruta de ese dinero.

El intercambio de mails se produjo entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, director del grupo brasileño y el pago se hizo a través de una offshore. Hoy Vázquez está con arresto domiciliario procesado por el pago de sobornos en la compra de trenes usados a España y Portugal, abandonados como chatarra. Espera ser juzagdo junto a Jaime, ahora en la mira.

El fiscal Rodríguez ayer intentó una videoconferencia con el coordinador de la fiscalía brasileña Deltan Dallagnol. No lo consiguió por las Fiestas, pero su intención es obtener más información sobre los pagos. Odebrecht confesó en Nueva York que entre 2007 y 2014 pagó en la Argentina coimas por más de US$ 35 millones a funcionarios argentinos a través de intermediarios. Dijo que lo hizo en al menos tres obras que reportaron beneficios para Odebrecht por US$ 278 millones. El acuerdo no las identifica, pero serían las que investiga el fiscal Rodríguez.

En 2008, antes de que cerrara una licitación en Argentina, Odebrecht acordó pagar coimas para quedarse con el proyecto. En esa época el proyecto anunciado más importante fue el del soterramiento del Sarmiento, que involucra 3000 millones de dólares.

Fue el inicio de una obra que aún no arranca, así que por más que el monto sea sideral, el soborno es sólo por asegurar el contrato, por lo que no necesariamente es una gran suma. Lo que se vio en otros casos es el pago escalonado de coimas a medida que avanzan las obras.

Las coimas de Odebrecht -según el acuerdo firmado con la Justicia de los Estados Unidos- se pagaban mediante un departamento fantasma de la compañía conocido como División Operaciones Estructuradas (ver aparte). Entre 2011 y 2014, la División de Operaciones Estructuradas completó pagos por US$ 2,9 millones a un intermediario cuya identidad no se conoce, para entregarlos a funcionarios argentinos. Hasta ahora, el mencionado en estas investigaciones es Manuel Vázquez, pero pueden ser otros desconocidos.

El acuerdo con la Justicia norteamericana menciona además que entre enero de 2011 y marzo de 2014 se pagaron coimas adicionales por cerca de US$ 500.000 a cuentas privadas de un intemediario, tampoco identificado.

En la Argentina el fiscal Rodríguez está recorriendo el camino inverso al norteamericano para conocer quién cobró los sobornos. Analiza pagos efectuados desde la tesorería entre 2006 y 2012 a unas 100 empresas que se asociaron con Odebrecht, y otras cuatro para desde ahí rastrear licitaciones y establecer si hubo sobreprecios, mediante el análisis de cada trámite y las declaraciones de los que quedaron afuera.

Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los pagos de coimas de Skanska, quiere saber si Odebrecht también pagó sobornos. Lo mismo el juez Ariel Lijo, que tiene en la mira obras por otros gasoductos. Ambos pedirán información a Brasil.

En Córdoba, por su parte, Odebrecht fue denunciada dos veces ante el fiscal federal Enrique Senestrati por su supesta relación con el ex gobernador José Manuel de la Sota. Las denuncias fueron de los legisladores opositores Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio. Se acusó a De la Sota de pagar con un depósito offshore el asesoramiento que recibió de Joao Santana, un publicista, que recibió pagos de aportes ilegales de empresarios brasileños y de pagar sobreprecios en obras de gas. (La Nación)