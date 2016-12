26/12 – 10:30 – ¡Bienvenidos a la realidad!, podríamos decirle a Caleta Olivia, a partir de los discursos encendidos del intendente y sus diputados, que han descubierto (¿por segunda o tercera vez en el año?) que Alicia Kirchner no es su aliada. Tampoco lo fue el gobierno nacional en su momento. Lo sentimos, ya es tarde. Lo anunciamos con gran anticipación, pero alguien dijo “si tengo que chuparle las medias al gobierno provincial para obtener algo para Caleta, lo haré”. Una lástima, el sacrificio no solo fue en vano, sino que le quitó toda credibilidad al intendente de “Cambiemos”.(Por Rubén Lasagno)

Por definición “el péndulo es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria”. “Péndulo” aplicado al comportamiento humano, es alguien que va y viene de un lado a otro, sin rumbo sin convicción ni planes para quedarse en alguno de los polos. Eso es más o menos lo que le pasa a las autoridades municipales y legislativas de Caleta Olivia y tal vez por eso y no por otra cosa, la ciudad está como está.

Ahora (como lo hizo otras veces) el Intendente Facundo Prades salió a despotricar contra la gobernadora de la provincia. Con los tapones de punta, puso el grito en el cielo por la falta de ayuda y encaminó su discurso a demonizar a Alicia Kirchner, la misma con la que se reunía hace unos meses atrás y confesaba públicamente que si tenía que ir a casa de gobierno a chuparle las medias, lo haría sin problemas, en tanto fuera para llevar bienestar a Caleta Olivia.

Está claro que la desproporcionalidad de aquellos dichos antipolíticos, le quitó a Prades la credibilidad que podía tener. Un político no puede decir semejante cosa y salir ileso. A veces no basta ser sincero, sino cauto, porque el intendente pensó que Alicia Kirchner estaba de su lado y nosotros nos encargamos de decir que era el abrazo del oso, que la gobernadora necesitaba las manos de Bucci y Terraz, pero que jamás le facilitaría a Prades la gobernabilidad, porque el kirchnerismo, es, básicamente, traidor, mentiroso y artero. Lo hace con sus propios cuadros, ¿Cómo no hacerlo con los opositores?. Prades no midió las consecuencias, como aquella foto, brindando con su antecesor. Ahora lo entendió Prades. Ya es tarde.

Los diputados de Caleta Olivia llegaron al colmo de salir corriendo de la legislatura luego de darle las manos para el endeudamiento y otros “logros” del gobierno provincial, inmolándose frente a la opinión pública, con la esperanza de que Caleta se viera beneficiada en algo. ¿Lo fue?; en absoluto. La ciudad del norte santacruceño sigue seca, la cadena de pago quebrada, los conflictos que arrecian en las calles, cortes de rutas, paros de municipales y un intendente enojado con Alicia, que promete revancha pero ya nadie le cree. Prades ha instalado la estrategia del tero, grita en un lugar y pone los huevos en otro. No solo lo hizo con la gobernadora, sino que también lo hizo con el presidente de su partido (UCR), Eduardo Costa, lo cual quedó evidenciado cuando pretendió financiar su campaña. Y a todos les conviene, este comportamiento ciclotímico y dócil de Prades. A Alicia porque sabe que lo llama, le sonríe, le promete lo que no va a cumplir y el Intendente sale contento creyendo que ha logrado una amiga/aliada. A Costa porque cuando Prades se enoja con Alicia, le arrima votantes y a Prades, porque enojándose con alguno, siempre obtiene algo. Sin embargo, en el tiempo (y aún restan 3 años de gestión) quien más va a cargar con el resultado negativo de ese movimiento pendular es el propio intendente, porque debido a este comportamiento, Caleta Olivia sigue como sigue y ni siquiera Nación quiere ayudar a una ciudad donde sus autoridades no definen en qué lugar están políticamente paradas.

La relación entre Prades-provincia-nación, ha pasado por los más diversos matices. En el gobierno de Macri, como dirían en el barrio “lo tienen junado” y nadie se conmueve en la oficina de Firgerio, por los gritos y la voz exaltada del intendente; es más, esa inconducta y sus dichos sobre el Ministro, como su alianza confesa con el gobierno de Alicia, le generó no pocas resistencias dentro del gobierno de Cambiemos, que le han dificultado cada vez más su acercamiento para pedir ayuda.

El diputado Sergio Bucci, salió a decir que el Ministro Basanta “no tiene cara” y que es “una burla para los habitantes de la ciudad”. Es una pena que este hombre joven de la política, que podría tener proyecciones importantes en el universo provincial de futuras gestiones, haya caído en la misma trampa que su intendente o tal vez impulsado por este. Pero descubrir que el gobierno kirchnerista “no tiene cara” y que se burla de los habitantes de Caleta, es no haber leído la historia de los últimos años y desconocer la esencia K; más imperdonable aún porque es un hombre de Santa Cruz, que contaba con un conocimiento previo profundo y completo de los que daba y podía dar otro gobierno kirchnerista en la provincia.

Pero también es tarde. Bucci en su momento le dio sus dos manos a Alicia para convalidar las vandálicas acciones contra natura legislativa, sumándose (aún a regañadientes) a proyectos en contra de la propia ciudadanía y también de los propios caletenses que viven insertos en Santa Cruz.

La falta de convicción, política, rumbo y gestión del intendente Prades en Caleta Olivia, no presume un buen año para la ciudad del norte santacruceño. Da la sensación de que Caleta Olivia “está entre dos fuegos” y no logra despegar porque la muñeca política de sus autoridades no es buena. Alicia espera. Mientras Prades cree de a ratos que en la gobernadora tiene una aliada, desde el Ejecutivo Kirchner se relame esperando que el hartazgo público inicie el “operativo clamor” pidiendo que intervenga el municipio. Y allí estará ella con sus gabinete de magníficos. Para echar mano a lo que el falta: Caleta Olivia, un bastión que en su momento le arrancó Prades y que ella nunca olvidó. Alicia sabe que si eso pasa, será el final político de quien en el 2015 surgió como la mayor oposición política en zona norte. ¿O creyó Facundo Prades que en la política hay amigos y más aún si del otro lado está un kirchnerista?. (Agencia OPI Santa Cruz)