Imputaron al autor del cuádruple crimen de Santa Fe

26/12 – 11:40 – Marcos Feruglio asesinó a la familia de su ex novia en la antesala de la nochebuena. Ocurrió en la localidad de Sauce Viejo

Marcos Feruglio, el autor del cuádruple crimen que conmovió a la provincia de Santa Fe en la antesala de la Nochebuena, fue imputado por los cuatro homicidios y por otros dos en grado de tentativa. La cadena de crímenes ocurrió en la localidad de Sauce Viejo y en la ciudad de Santa Fe cuando atacó a la familia de su ex novia y madre de sus hijos.

Este domingo al mediodía, en los tribunales de la capital provincial, los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro le atribuyeron la autoría de cuatro hechos. El miércoles 28 de diciembre se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que solicitarán la prisión preventiva y la ampliación de la imputación.

El desenlace fatal ocurrió en las primeras horas del sábado en un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1.600. Feruglio, de 25 años, asesinó a su ex suegra y su pareja en Sauce Viejo. Luego se trasladó 22 kilómetros hacia la capital provincial y apuñaló, hasta matarlos, a su ex cuñada, de 15 años, y a su ex suegro. También hirió a su ex novia y a la pareja de su ex suegro.

La calificación jurídico penal que hicieron los fiscales al imputado fue como autor de dos homicidios calificados por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja (por la muerte de su ex suegro y de su ex cuñada).

En tanto, por lo ocurrido en perjuicio de su ex pareja lo imputaron como autor de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

Por último, también le atribuyeron el delito de tentativa de homicidio calificado por ser realizado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja en grado de tentativa, por lo ocurrido con la pareja de su ex suegro.

“Entendemos que todo lo ocurrido en el edificio de calle 25 de Mayo al 1.600 fue realizado por el imputado para causar sufrimiento a su ex pareja y madre de sus tres hijos”, indicaron Nessier y Ferraro.

Los funcionarios explicaron que los delitos fueron cometidos con “un cuchillo tipo táctico”. Y añadieron que “para cometer el homicidio de su ex suegro, el imputado le asestó múltiples puñaladas en la puerta del departamento en el que vivía –dentro del edificio– que le provocaron la muerte. Posteriormente, y una vez que había logrado ingresar a la vivienda, con la misma arma también le asestó múltiples puñaladas a la menor fallecida”.

Los fiscales aseguraron que “del mismo modo y con el mismo medio atacó a su ex pareja y a la pareja de su ex suegro con la intención de causarles la muerte, no obstante, las lesionó en diversas partes de su cuerpo sin lograr el resultado letal por circunstancias ajenas a su voluntad”. (Infobae)