¿Autonomía financiera de Santa Cruz?

27/12 – 11:20 – El gobierno provincial viene “preparando el terreno” para que aparezcan fondos sin dar mayores explicaciones. Obvio, el fundamento principal son las campañas 2017 y 2019 que se aproximan. Para enfrentar los gastos al menos deben presentar un panorama menos complicado que el actual, de esa manera evitan que en plena crisis la oposición y el electorado les pidan explicaciones: están quebrados y gastan como si tuvieran plata. De ahí a alentar el autofinanciamiento de la provincia, es no solo exagerado, sino peligroso; los gremios pueden ver en esto una oportunidad inigualable para pedir recomposiciones salariales demoradas. (Por Rubén Lasagno).

En un medio cuyo propietario es funcionario de gobierno, apareció una extensa nota que por su inusual extensión para ese medio y por las características de la redacción, sin duda no fue realizada allí, sino en oficinas del gobierno provincial. Parte de esa misma “circular” para medios de la “cadena de la alegría”, también fue texto impreso de otro medio gráfico cuyo propietario, también es funcionario K. En ambos casos se repite una serie de mentiras y medias verdades, que Alicia Kirchner acomoda a su gusto para representar una realidad virtual de que la provincia recibida estaba quebrada y de a poco “la va levantando”. Pero apuesta más allá de su bolsillo y el título más esperanzador indica “En busca de la autonomía financiera”, lo cual no es un tema menor, si se tiene en cuenta que de acuerdo a sus propias palabras, el déficit anual es de unos 6.200 millones de pesos.

Pero sin intención de ser multiplicador de ese texto absolutamente forzado, irreal y con pretensiones de “balance público”, mientras el gobierno esconde bajo 7 llaves los verdaderos números de la economía provincial, digamos que en uno de los párrafos se puede leer:

“A pesar de las dificultades financieras de 2016, con un recorte de recursos por parte del Gobierno nacional, una disminución real de la coparticipación del 11 por ciento por efecto de una inflación anualizada en torno al 45 por ciento, la quita paulatina del precio sostén para el barril de crudo, con su impacto negativo en los ingresos por regalía y la merma en la recaudación provincial de los rubros vinculados a la actividad económica (Ingresos Brutos), la provincia prevé mejorar sus cuentas públicas de cara al próximo año”.

Si uno sigue leyendo, en ninguna parte del texto dice que Santa Cruz va en busca de la autonomía financiera, una palabra enorme que a estas alturas de los acontecimientos suena no solo utópico, sino claramente estúpido; pero “alguien”, tal vez más papista que el Papa, se jugó a colgarla en el título y nos dio pie para este análisis. Esta provincia no posee recursos propios, exceptos los obtenidos por regalías mineras y petroleras y el asalto a la masa de contribuyentes que hizo Alicia Kirchner a través del impuestazo donde gravó hasta el pan con un 3% y más de 900 actividades productivas y comerciales en la provincia, actuando salvajemente sobre el bolsillo del ciudadano y los empresarios, que aceptaron mansamente el reflejo condicionado del kirchnerismo de robarnos en silencio, sin que nadie se le oponga. ¿De esa manera la gobernadora buscará la “autonomía financiera de Santa Cruz?.

Santa cruz no tiene ni una sola industria, no produce nada, su ganadería está en liquidación, los campos quedaron improductivos luego de los planes K para inundar el centro, razón por lo cual Báez compró decenas de estancias que vació de hacienda y los transformó en páramos solo habitados por guanacos; no hay fábricas, la pesca está subsidiada y arreglada con los amigos, los puertos patagónicos que tanto se rasgan las vestiduras el gobierno y los diputados oficialistas no aportan nada, ya que las mineras que explotan en Santa Cruz sacan su producción por Chubut; las regalías petroleras no son tantas y es impensable que en un territorio donde no se fabrica ni una bolsita de nylon, con un déficit impresionante producto de 30 años de usar al Estado como agencia de empleo, con más de 70 mil recibos de haberes impresos mensualmente y en un lugar donde más de 70% de sus habitantes viven directa o indirectamente del Estado, el objetivo de este gobierno pueda ser la autosustentabilidad. Una mentira flagrante, que como se obtiene de la lectura del texto, no repite en el cuerpo de la nota.

Podemos analizar, que la intención del gobierno provincial es aparecer como alguien que está levantando “la pesada herencia que le dejó Peralta”, para justificar que todas las privaciones que les hizo pasar este año a los trabajadores, es producto de ese ajuste obligado. A su vez, Alicia y Cia, intentan alentar a la población a que “siga haciendo sacrificios”, porque en ese camino a la autosustentabilidad financiera (¿?), todavía hay que pasar muchos sinsabores, pero finalmente lo lograrán. Ergo: “los años por venir no serán mejores que el 2016, por lo tanto no pidan lo que no se les va a poder dar”.

El gobierno no puede aparecer haciendo campaña política de manera descarnada y a manos llenas como prevé, mientras Santa Cruz está “quebrada”. No porque no pueda desde “la autoridad” ya que ha hecho cosas peores; solo que si hace eso, sabe que los sindicatos se le van a tirar encima. Por este motivo, la necesidad del Ejecutivo es dibujar un “remonte” de la realidad financiera y económica de Santa Cruz sin llegar a decir que todo está floreciente, para evitar que los sindicatos caigan a pedir recomposición salarial. Lamentablemente, si el discurso del gobierno es que la situación mejora, los gremios van a ir por más. Es natural. Precisamente por esto es que el Vicegobernador opera desde hace meses con Claudio Vidal y se esfuerza por poner a la mayor cantidad de gremios bajo una CGT oficial (cosa que no logró) o “doblar” a la dirigencia más hostil.

La perspectiva que tiene el gobierno de Alicia es disimular los orígenes de mucho dinero que proveniente de algún agujero negro, vaya a saber Dios de qué lugar provendrá, comenzará a ingresar para sostener el aparato político que va a jugar sus cartas el año próximo y en el 2019. Hay fundadas sospechas de que los fondos para el pago de los últimos sueldos, no pasaron por las cuentas públicas y que parte de los “préstamos” que se pretenden son en verdad fondos espurios inyectados al circuito blanco a través de bancos amigos, que podrían aparecer como “empréstitos, préstamos, etc” tomados a terceros. OPI y News están trabajando en una línea investigativa muy interesante que el año próximo puede echar luz sobre estas cuestiones tan sensibles.

Para desentrañar esta trama jugará un papel fundamental la oposición, el Tribunal de Cuentas a través de su Vocal por la minoría y el periodismo crítico. No habrá ninguna posibilidad de saber la verdad, basándonos en datos oficiales o en el relato de un gobierno que tiene en la mira no perder el poder político y sostener su estructura a cómo dé lugar. Muchos menos, de los medios provinciales, absolutamente comprometidos con el poder político del cual son parte, cuyo dinero (el de todos) sigue lubricando los bolsillos de “ empresarios bacanes” que a sus empleados y periodistas les pagan la mínima, porque no hay sindicato que los defienda.

Concluyendo: la “autonomía financiera” es una verdadera entelequia, un imposible, una utopía en su grado superlativo. Es una esperanza que el gobierno intenta vender “a futuro” para ganar tiempo e incentivar “la esperanza de que algo bueno viene”, mientras articula sus nuevas maniobras políticos financieras para las campañas.

Un Estado provincial con todas las arcas desfinanciadas, CPS, CSS con déficit insalvables, entes autárquicos deficitarios, sueldos relegados, un déficit presupuestario monstruoso, sin producción y con una presión tributaria escandalosa sobre sus apenas 330 mil habitantes, no puede ni siquiera evaluar o pensar en este momento, obtener una autonomía financiera. Nadie serio lo sostendría; pero claro, para eso hay que ser serio, sincero, honesto, claro, transparente en la acción, cauto y profesional en el manejo de los recursos, los números y básicamente, se debe partir de un sinceramiento y claridad en los procedimientos administrativos, cuestiones muy alejadas de la realidad política por la que transita Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)