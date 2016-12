Un “permitido” para Martín Báez, procesamiento y embargo de 10 mil millones para Cristina

27/12 – 14:30 – El bueno del juez Casanello, permitió que Martín Báez venga a Río Gallegos, bajo “vigilancia judicial”. A uno de los principales articuladores del lavado de dinero, junto con el padre, negocios socios, cuentas off shore, empresas truchas y manipulación de dólares a la vista y sin explicar, Casanello le da un “permitido”. En tanto, Ercolini procesó a la viuda de Kirchner por direccionamiento de la obra pública en complicidad con la banda integrada por De Vido, López y Lázaro, entre otros. (Por Rubén Lasagno).

Lo dije muchas veces: las “recusaciones” de Lázaro Báez al juez Casanello, en realidad, solo buscaban afianzarlo en el cargo. Cada acusación rayana en la estupidez, que disparaban los abogados de Báez, era para que el Tribunal lo ratificara. ¿Qué interés podría tener Báez para que su causa cayera en manos de un juez sin conexión con el poder?. Al contrario, Báez y Cristina saben que mientras Casanello siga con la causa, todo irá más lento, más frío y con algunos “arremetimientos” que después del primer espasmo, quedan en la nada. En tanto la causa duerme o avanza como una tortuga.

Báez transformó su cárcel de Ezeiza en una oficina ad hoc, donde endosa cheques , maneja lo que le queda de la banda, administra los fondos que tiene guardado enmohecidos en alguna estancia, pacta y negocia. Ya vendrán tiempos mejores.

El principal objetivo ha sido que Casanello no meta preso a sus hijos y especialmente Martín Báez el más comprometido de la familia. Bien, ahora el juez bueno y comprensivo de la causa por lavado de dinero, donde las pruebas son tantas y de tal magnitud que no lo dejan dar vuelta en su oficina, dispuso que por pedido del propio Martín y con la anuencia del Fiscal Marijuan, éste pueda viajar a Río Gallegos; eso sí, bajo la “supervisión judicial”. Conociendo como “controla” la justicia y particularmente a la justicia de Santa Cruz, Martín, puede estar tranquilo.

Martín Báez está si no tanto, más comprometido con los delitos que el propio padre, porque mientras éste no figura al frente de muchas operaciones, Martín Si. Es propietario de sociedades off shore usadas para lavar dinero, cuenta plata sin saber su procedencia en un video, titular de cuentas en Suiza con fondos truchos, fue el articulador de todas las transas de Kank y Costilla, está procesado por lavar dinero, armó licitaciones truchas, firmó cheques sin fondos, etc. Llamativamente, está libre. Lo cual no hay duda que, conociendo cómo actúan jueces, fiscales y estos “detenidos” con fuertes vinculaciones políticas, todo proviene de acuerdos impuros tejidos al amparo de la impunidad que ostenta, aún, estos ladrones de la República.

La viuda procesada

En tanto el Juez Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y la embargó por 10 mil millones de pesos, en complicidad con Julio de Vido, López y el propio Lázaro. ¡Por fin alguien tomó una decisión de ver donde está el delito!. El hecho del monto del embargo, da una idea de la magnitud del delito que cometió la viuda y su banda.

Un embargo de 10 mil millones de pesos es único, inédito e irrepetible. Se trata de una megaestafa al Estado, de un asalto a las arcas públicas por 12 años y la construcción de una estructura corrupta con gente corrupta, signados para robarle a todos los argentinos. ¿Y algunos piensan que esta mujer aún puede ser candidata a algo?. Pobre Argentina si hay connacionales que creen que esta jefa de la asociación ilícita, cuyo mentor murió en el 2010, tiene autoridad moral para ejercer un cargo electivo. Realmente si es así, estamos mal como sociedad.

Sin embrago no olvidemos que Ercolini es el mismo que se declaró incompetente por el delito de Defraudación al Estado en contra de Cristóbal López y elevó la causa al Fuero Penal Económico, para que al ex pollero de Chubut le morigeren el delito por “Presunta defraudación agravada”. Es decir, Ercolini le permite a López que pague y se disculpe, por haberle robado a los Argentinos 10 mil millones de pesos y de esa manera salga libre de culpa y cargo.

¿Se entiende por qué cuando uno hablar con un kirchnerista y le enrostra la corrupción, te mandan “a que lo pruebe la justicia”?. Está claro que es la justicia que más le conviene, la que formatearon en 12 años y cuando ya ninguno de los jueces debiera estar en funciones, seguimos asistiendo a esta justicia prebendaria, lenta, mezquina y cobarde que cede ante las presiones y la coima.

Está claro que de no ser por el periodismo crítico, hoy Argentina seguiría gobernada por la corrupción K, por Scioli y la asociación ilícita en que se habían convertidos desde el poder, infectando los tribunales y los estamentos más bajos del Estado nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)

Procesamiento y embargo a Cristina Kirchner. by OPISantaCruz on Scribd