Lo “fenomenal” fue el robo, no el embargo

28/12 – 16:00 – En el diario La Opinión Austral se calificó de “fenomenal” la indemnización que el juez Ercolini le aplicó a los implicados en la asociación ilícita que con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se dedicaron por más de una década a distribuir los dineros públicos a través de la obra pública, a bolsillos de testaferros que luego devolvían parte de esos fondos a los bolsillos de sus “patrones”. En el medio hay múltiples cómplices que hoy están “fenomenalmente” embargados. (Por Rubén Lasagno)

“Fenomenal” es un término que se define como algo “magnifico” o “extraordinario”. Hoy el diario La Opinión Austral, incluye este término para calificar la indemnización que el juez Ercolini le aplicó a los cómplices locales y a la viuda de Néstor Kirchner, en la causa por asociación ilícita que le sigue y por la cual están procesados.

Más allá que por razones obvias, ninguno de los dos diarios “papel” que se imprimen en Santa Cruz, hayan incluido en su primera plana la noticia sobre el procesamiento y embargo de Cristina Fernández por este vergonzoso delito de acción pública, hecho que se los remarcamos a varios medios nacionales que nos han llamado para conocer las “repercusiones” de la noticia en esta provincia, el hecho de calificar como “fenomenal” la indemnización trabada a los culpables de este megarrobo, es claramente una posición tomada sobre quienes – según el medio – la justicia no tendría que ser tan gravosa, porque no hay antecedentes de que alguien haya sido penalizado preventivamente de esta forma.

Lo que obvia decir el diario cuyo propietario es funcionario K, es que lo “fenomenal” es el delito cometido, la multimillonaria fortuna que le robaron a la nación mediante maniobras fraudulentas, licitaciones arregladas, sellos truchos, autorizaciones falsas, sobreprecios, giros exprés, obras sin terminar, sin hacer, cobradas hasta 5 y 6 veces. Fenomenal fue el lavado de dinero que llevaron a cabo a través de “empresas” pantallas como Austral Construcciones SA y otras de la familia Báez o de Cristóbal López. Fenomenal es la cadena de complicidad dispuesta en santa Cruz, primeramente, luego en todo el país, para sostener esta estructura delictiva que comenzó, inclusive, antes del 2003, cuando el todopoderoso Néstor, ya auguraba su llegada al poder.

Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti son los jefes de la banda. En Santa Cruz aparecen los cómplices como, el propio Periotti que se encargó de dejar “armada” la fábrica de licitaciones en Vialidad provincial, Carlos Santiago Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal; Héctor René Jesús Garro (testaferro de Báez), Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, ex presidentes de la AGVP de Santa Cruz; Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes de distrito (Santa Cruz) de la DNV.

La señora Cristina Fernández fue embargada por 10 mil millones, junto con sus cómplices más cercanos. La plebe, los peones del delito, los necesarios pero descartables, en “solo” 2.500 millones. Todos ellos enriquecidos. Antes del 2003 pertenecían a la “clase media”, después fueron nuevos ricos. Con propiedades en muchas provincias, en countrys de Buenos Aires, campos en esa provincia, en La Angostura, Bariloche y San martín de los Andes y con inmensas propiedades en Río Gallegos, donde el sector de la ría local se presta para un relevamiento catastral e investigación de varios ex funcionarios provinciales/nacionales y/o “empresarios”, lo cual ayudaría a entender lo que eran y lo que construyeron en la “década ganada”, diferencia producida como producto del robo sistemático y estructural del gobierno kirchnerista en una década de saqueo a los fondos públicos.

Reiteramos, lo “fenomenal”, no es la magnitud del embargo, que en todo caso se puede definir como “inédito” (que de hecho lo es); lo realmente fenomenal es los miles de millones de dólares que se han robado en un país cuyos culpables, aún siguen (y esperamos que no por mucho), caminando por la calle entre todos nosotros. (Agencia OPI Santa Cruz)