La causa de Andrea del Boca derivó en sospechas sobre la legalidad del edificio en el cual funciona la UNSAM

29/12 – 11:30 – En el día de hoy el abogado Ricardo Monners Sans, realizará una presentación ante la justicia para poner bajo investigación el origen del edificio en el cual funciona la UNSAM. El mismo fue cedido irregularmente y en todo el trámite de adjudicación y “remodelación” intervino Julio de Vido a través del Ministerio de Planificación. El letrado aporta datos increíbles de cómo se habría realizado la maniobra y pide al juez que se investigue en profundidad y a Lombardi y Alonso que hagan su trabajo.

OPI tuvo acceso exclusivo a la presentación que el Dr Ricardo Monner Sans (Presidente Honorario de la Asociación Anticorrupción) realizará hoy en el Juzgado Nº 11 Secretaría 22 de Comodoro Py, en la cual expresa que la causa en la que se encuentra vinculada directamente la actriz Andrea del Boca, derivó en un hecho a investigar, que le llegó al letrado a través de información ciudadana valorada, que como aquella de la actriz, quedará a disposición de Hernán Lombardi y Laura Alonso, quienes, a criterio de Monner Sans “habrían debido realizar la tarea para la cual se les abona su salario con dineros públicos”.

El interesante escrito pide que se investigue una información fehaciente en la que se establece que en la calle Sánchez de Bustamante 75/99 esq. B.Mitre 3366/84 (donde funcionaba en su tiempo la ITALO ARGENTINA) la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) ocupa y/u ocupa gratuitamente todo o parte del importante inmueble.

Establece Monners Sans que rastreó las referencias vinculadas con el Registro de la Propiedad Inmueble y certificó que bajo matrícula 9-2396 de dicho Registro, la titularidad corresponde a lo que en su tiempo (1958-1992) se conoció como SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES –SEGBA, para lo cual adjuntó el muy reciente certificado de dominio que así lo acredita desde el 2 de abril de 1965.

Aclara en la presentación que, para el Registro de la Propiedad Inmueble es hoy SEGBA, quien dejara de funcionar en 1992. “Segba dio a luz EDENOR, EDESUR, EDELAP con motivo de otros especiales sujetos de la vida argentina: Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo. Ver decreto 1507 del 24 de agosto de 1992”, indica la presentación haciendo una apuesta histórica para enmarcar el tema.

A raíz de ello el abogado se pregunta textualmente “¿Pudo el ex Ministro de Planificación –el omnipresente JULIO DE VIDO- dar en préstamo gratuito (¿comodato?) a la UNSAM un determinado e importante inmueble ubicado en lugar estratégico de la Capital Federal, gestándose un posible acto de DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA? ¿Por qué imagino a DE VIDO en este –también- menester? ¿Quién pudo establecer un criterio de tal magnitud? Por lo que sabemos respecto de la extraordinaria colaboración que brindara un anónimo declarante en derredor de lo que De Vido financió con nuestros dineros respecto de una espectacular e inservible compra de lo que se acaba de resolver que se le entregue al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; por lo que sabemos, decía, el entonces Ministerio de Planificación no pudo estar ajeno a la entrega también del inmueble de la calle Sánchez de Bustamante” y Monners San sugiere “ V.S deberá requerir copia certificada de la escritura del 2 de abril de 1965 pasada ante la Escribanía General de Gobierno e inscrita en el Registro Público el 16 de diciembre de 1966”.

Luego detalla que tiene conocimiento de la existencia de una Resolución del Directorio del ENRE del 23 de junio de 2010, dictada en el expediente 32.284/10; lo cual considera un documento importante porque allí aparece individualizada la UNSAM. Pero – agrega Monner Sans – el mismo día 23 de junio de 2010 se lleva a cabo una Reunión plasmada en “ACTA DE REUNIÓN ABIERTA y URGENTE DEL DIRECTORIO Nº 1105”, como consecuencia de someterse a decisión del ENRE un convenio de EDESUR con UNSAM” e inmediatamente se pregunta” ¿El mismo día? ¿A qué horas? A las 13.55 se autorizaba a EDESUR a celebrar un convenio marco que obraría desde la foja 3 a 8 del expediente ya individualizado”, expresa anexando al cuerpo el expediente mencionado.

Menciona luego que le hicieron saber que el origen de los fondos para el reciclado del inmueble (inicialmente 3 inmubles) provenían desde el Ministerio de Planificación, “aunque formalmente – expresa – aparecían materializados por la Unsam; y que el presupuesto en su momento fue exorbitante. Son tres edificios Sr. Juez y se me dice que dos de ellos están funcionando”, aclara en el texto.

Más adelante el informe resalta “El edificio originariamente conocido como edificio “A” (Sánchez de Bustamante 59) LABORATORIO DE IMÁGENES-MOCAP, fue rebautizado como Chrysalis, es donde se colocó el costosísimo equipamiento. El edificio lindero –originariamente conocido como edificio “B” (Sánchez de Bustamante 75)- se individualiza como Centro de Arte Experimental y es donde se han hecho numerosas presentaciones musicales, en plena etapa de obra. Se me agrega: “con dudosas habilitaciones exprés”.

En el punto 7 de la presentación, se amplia lo anterior y expresa “El edificio conocido originariamente como edificio “C”, estaba -¿está?- destinado a escuela de cine. Incluye una sala de doble altura, consecuencia de un reciclado importante de la estructura original, la Unsam quería insistentemente habilitarlo en abril de 2015, pero quedó inconcluso. Se me dice: entre otras razones por falta de presupuesto y por los constantes cambios de proyecto en los tres edificios, los que se hicieron sin proyecto original alguno y con importantes variaciones de precios. Este edificio no se habilitó, finalmente, al igual que el de la esquina (“D”) que estaba destinado al Instituto de Investigación de los Movimientos de Izquierda en América Latina”.

Finalmente Monner Sans propone investigar si los presupuestos de estos edificios no fueron suficientes para financiar la reparación del que llamó “El Elefante Blanco” (Edificio Centro Tarea en el Campus Miguelete), “aún inconcluso y que hasta estos días se encontraba tapado por una “piel de vidrio” para ocultar su real avance, dado problemas en su diseño”, indica el abogado de la Asociación Anticorrupción.

Monner San concluye “Como en un determinado momento Unsam decía que Sánchez de Bustamante era de propiedad del Ministerio de Planificación, parece que hubo determinados controles por parte del aludido Ministerio, tema que V.S. también podrá investigar. Luego ya no. Unsam pudo así contratar a artistas internacionales de alto cachet: al modo, por ejemplo, de Marina Abramovic. Esta cara conocida como la fiesta de la corrupción, no debe escapar a la tarea del Juzgado”, indica el letrado.

De ninguna de estas tareas ni denuncias, el abogado deja afuera al Ministro Hernán Lombardi y la funcionaria Laura Alonso, quienes a juzgar por la forma en que se han comportado, tanto en el caso de la máquina MOCAP, como en la causa de Andrea del Boca, no existen evidencias de haberse ocupado ni haberse “preocupado” por llegar al fondo de la verdad. ¿Será esta una nueva causa que pase casi inadvertida para estos funcionarios de Cambiemos que los tiene como simples espectadores y no como actores principales en una denuncia?”. (Agencia OPI Santa Cruz)