Reabren la investigación contra Cristina por la denuncia de Nisman

30/12 – 11:00 – La Cámara de Casación ordenó analizar el memorándum y apartó a los jueces Rafecas, Ballestero y Freiler; hoy se sorteará el juez que llevará adelante el caso; dijeron que la decisión de cerrarlo fue prematura, arbitraria y parcial

Por: Hernán Cappiello

La ex presidenta Cristina Kirchner será investigada por poner en marcha un plan criminal para que la Argentina deje de perseguir a los iraníes sospechosos por volar la AMIA, a cambio de obtener petróleo de Irán y otros beneficios económicos, como lo denunció Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

La decisión de abrir esta investigación, que estuvo dos años archivada por razones jurídicas y políticas de funcionarios judiciales afines al kirchnerismo, fue tomada ayer por los jueces de la Sala I de la Casación: Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los magistrados apartaron al juez federal Daniel Rafecas y sortearán hoy el expediente entre el resto de los jueces federales para decidir quién investigará a Cristina Kirchner.

También apartaron a los jueces de la Cámara Federal Eduardo Freiler -a quien el Gobierno quiere remover por sus simpatías con el kirchnerismo- y Jorge Ballestero, quienes -al igual que Rafecas- habían resuelto archivar el caso.

El desarchivo de esta denuncia es una victoria para la DAIA, que se presentó como querellante con el objeto de reabrir la causa, y para la Asociación de Magistrados, que reúne a un importante sector de la Justicia, pues algunos de sus integrantes denunciaron que la muerte de Nisman fue un homicidio vinculado con esta denuncia.

El fiscal había denunciado que el kirchnerismo montó un “plan delictivo” para dotar de impunidad a los iraníes prófugos desde 2007 por el atentado. El objetivo era obtener petróleo y negociar granos con Irán. Nisman basó su caso en escuchas telefónicas y en el análisis del cambio de postura del gobierno de Cristina Kirchner ante Irán. La Argentina firmó un pacto de entendimiento -secreto en principio y luego inconstitucional-, que preveía que una comisión de expertos analizara la causa, lo que abría la puerta para exculpar a los prófugos.

Con las escuchas de las conversaciones entre el dirigente piquetero y proiraní Luis D’Elía, Fernando Esteche (Quebracho), el entonces canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y supuestos allegados a la embajada de Irán, Nisman construyó la hipótesis del plan criminal. Y pidió indagar a Cristina Kirchner y todos ellos.

A partir de hoy, el nuevo juez que se haga cargo del caso deberá poner en marcha las 45 medidas de prueba que propuso el fiscal Gerardo Pollicita hace dos años, cuando impulsó esta denuncia y se topó con la negativa de Rafecas, de la Sala I de la Cámara Federal y del fiscal de la Casación, Javier de Luca.

Entre las medidas se cuentan tomarles declaración a ex funcionarios, periodistas, empleados de la embajada de Irán e Israel, averiguar si los investigados viajaron a Irán, Siria, Suiza, Francia, Etiopía, Venezuela, Estados Unidos y ahondar sobre cables diplomáticos secretos, entre otras cuestiones.

El fallo de Hornos y Borinsky considera que las decisiones de Rafecas y de la Cámara Federal, al archivar la denuncia sin investigarla, son “prematuras, arbitrarias y parciales”. Figueroa -cerca del kirchnerismo- también se pronunció por investigar, aunque dijo que no cree que se trate de un delito.

Hornos dijo que Rafecas desconoció que la denuncia cumplía con los requisitos de ser “verosímil, plausible y coherente”. Y afirmó que la gravedad de la denuncia reclamaba su investigación. Destacó la “insistencia de la sociedad” en obtener una respuesta y que ahora es necesario hacer una pesquisa “seria y genuina”, porque lo que hicieron hasta ahora las autoridades fue “insuficiente”. Debe hacerse con una “mirada global e integrada, sin sesgos. “El servicio de justicia debe dar una respuesta rápida y eficiente”, dijo.

Hornos y Borinsky señalaron que los dos elementos nuevos que introdujo la DAIA, que son la inconstitucionalidad del pacto con Irán y la grabación en la que Timerman reconoce estar negociando con los que pusieron la bomba, habilitan a reconsiderar la denuncia con una mirada amplia sobre las pruebas.

Borinsky y Hornos reconocieron a la DAIA como querellante. Borinsky se centró en lo arbitrario de la decisión de Rafecas por mirar la prueba de manera aislada y dijo que fue parcial porque se concentró en el análisis de la presentación que hizo Angelina Abbona, la entonces procuradora del Tesoro, en favor de Cristina Kirchner. De hecho fue indagada porque salió en defensa de los intereses de un particular, la entonces presidenta, y no de los del Estado. Además, el juez estimó prematura la desestimación ante la “orfandad probatoria” de la denuncia, pues el fiscal sólo propone una hipótesis -no una certeza- que debe ser investigada.

Figueroa tuvo matices: dijo que su tribunal era incompetente; no obstante, argumentó que la DAIA podía ser querellante. Entendió que hacen falta las medidas de prueba que propuso el fiscal, pero que lo que denunció Nisman no es delito, y se pronunció porque la causa tramite con el impulso de la querella.

Hoy se sabrá el nombre del juez que buscará las evidencias de lo que reveló Nisman antes de morir. (La Nación)