¿Y a quién le importa lo que diga Cristina?

30/12 – 11:45 – Se ha hecho una costumbre nacional esto de reproducir las pavadas que dispara desde el exilio calafatense la ex presidenta “perseguida por la justicia” (objetivamente hablando, debido a los delitos en los que incurrió), como si sus palabras revistieran algún grado de importancia. Hacer periodismo de las redes sociales, único medio que le admite decir cualquier cosa porque es gratis, libre y anónimo, es muy pobre, tanto para el medio que lo levanta y reproduce, como para el periodista que hace foco en tan básico mensaje que su autor goza de la impunidad de decir que no fue él o que lo “hakearon”, si las papas queman. Por otro lado ¿Qué importancia puede revestir lo que diga hoy la ex mandataria que nunca habló donde debía hablar?. (Por Rubén Lasagno)

Ni siquiera por curiosidad o simple objetivo de ocupar lugar con una noticia descartable, asumiría lo que se dice en las redes sociales como una información valedera, pero menos aún, si proviene de un twits de la ex presidenta, alguien que no habla donde debe hablar (en la justicia) y nunca habló con quienes le requirieron su opinión (el periodismo crítico). Es decir, que lo que pueda decir hoy Cristina Fernández por las redes sociales tiene valor cero. Peor aún, porque la viuda de Kirchner actúa sosteniendo el relato, pero del otro lado del espejo, ahora que el poder se le diluyó entre los dedos ante el exceso de confianza de que la gente escuchaba sus largos, tediosos y falaces discursos en cadena y le habían creído lo que decía.

Cuando los periodistas replicamos las estupideces que la ex presidenta incluye en las redes sociales, somos voceros baratos de quien debe declarar largamente en la justicia por los delitos cometidos, pretendiendo que witter o Facebook le van a resolver el problema judicial, generando una revolución en la cabeza del lector, cuando lo único que logra es despertar más bronca e indignación.

El kirchnerismo hace mucho que viene en caída libre. Digamos que desde el 2013 en adelante, gran parte de la sociedad comenzó a perder confianza, a partir de las pruebas irrefutables de corrupción que aparecieron públicamente, pero convengamos que desde el 2005 venimos machacando sobre esta indudable verdad. Después vino Scioli, su continuidad y un atisbo de racionalidad de los votantes puso justicia, cuando dudaron en ponerle el voto a quien le aseguraba a la viuda y al resto de la banda, de la cual el propio Scioli formaba parte, su continuidad y perpetuación.

Cristina está desesperada. No puede enfrentar un micrófono libre sin que la bombardeen de preguntas que jamás podría responder. Es la dama jaqueada en un tablero de ajedrez. Se siente vulnerable y por eso reacciona por las redes sociales como una quinceañera engañada. Tiene sobre sus espaldas cuatro causas que la puede llevar tras las rejas: la de Ercolini por Asociación ilícita donde se la juzga como jefa de una banda, con articulación en Lázaro Báez y Cristóbal López, otra más grave aún que podría desencadenarse con la investigación que inició Nismann por la cual lo asesinaron; esta causa la puede llevar al extremo de ser juzgada por “Traición a la patria” (penas que van de los 6 a los 25 años e inhabilitación perpetua) y luego dos causas “personales y familiares”, como Hotesur y Los Sauces.

Es decir, por donde quiera que se pretenda defender, la ex presidenta está virtualmente rodeada de causas que amenazan su paz, su tranquilidad, su patrimonio y su libertad. Es realmente una perseguida, no hay duda y (como digo siempre) espero que la justicia la alcance.

En este marco, lo que diga CFK por las redes sociales tiene el mismo efecto placebo que una aspirina en un enfermo terminal. Sus implicaciones, además de ceñirse pura y exclusivamente a la irrealidad que comunicó por años estando en el gobierno, sigue una dialéctica estrafalaria, donde la culpa es toda de los demás menos de ella y su gobierno fue el mejor y el de Macri es “la dictadura”. Casi como una enferma política, Cristina patalea desde sus cómodos aposentos en El Calafate, que si la justicia avanza, en algún tiempo, tal vez, hasta terminen en manos de quien nunca dejó de ser su verdadero dueño: el Estado argentino, aquel que defoltearon, vaciaron, robaron y asaltaron en patota, escudándose detrás de un discurso maniqueo y mentiroso, haciéndoles creer al pueblo que gobernaban por izquierda, mientras con la derecha empuñaban pesados bolsos.

Es hora de pagar por los delitos y ni twitter ni Facebook podrán salvar a la reina, del jaque en el tablero político. Lo demás es cuento, relato, mentira, construcción literaria sin valor, solo expuesto por la dama para que los medios a los cuales aún les llueve algo de pauta en Santa Cruz, a través de la tía Alicia, coloquen “sus declaraciones” en un recuadro, a cambio de algún cheque en negro que les llega. No hay vuelta atrás para la ex presidenta. Es el réquiem de un “modelo” delictivo que llegó a su fin inesperadamente (para ellos) y los agarró sin protección ni salvaguarda. Están desnudos, solo gritan (como Cristina) como el condenado, quien sabe que es libre para decir lo que quiera, pero que sus palabras (inocuas y sin peso) ya no cambiarán el rumbo de su destino. (Agencia OPI Santa Cruz)