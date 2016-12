Lluvia, imprevisión e ineficiencia: la tormenta perfecta que tiene a Río Gallegos inundada

31/12 – 15.30 – ¿Cuántas veces hemos hablado de esto en los últimos diez años?; no menos de diez o doce notas hemos realizado resaltando las inundaciones en esta ciudad capital, cada vez que las lluvias arrecian, sean estas de bajo o alto milimetraje, las consecuencias son similares. Mucho más aún cuando hace más de 12 horas que llueve de manera continua. Con casi 30 años de kirchnerismo en la provincia y kirchnerismo y UCR alternándose la municipalidad de Río Gallegos: éste es el resultado. Desinversión, desvío de fondos,utilización política, relato, demagogia, corrupción y negación de la realidad; la receta del fracaso.

De manera persistente llueve sobre Río Gallegos y la región desde anoche, con lo cual hace más de 12 horas que hay precipitaciones ininterrumpidas en esta capital con el consabido resultado de cada lluvia (grande o pequeña): se inunda todo.

Los autos no pueden transitar las calles sin riesgo a romper sus motores, la gente ruega que pare la lluvia para que no se les meta por las veredas, especialmente en las esquinas, el “oleaje” del tránsito, transforma patios y livings de las casas en piletas de natación y sus propietarios, en general, tratan de llamar a “Defensa Civil” sin lograr, no solo la mínima asistencia, sino tan solo comunicarse. Los barrios periféricos son mares de geografía irreconocible y aquellos con calles de tierra, trampas de lodo para cualquiera que intente transitarlas.Solo la solidaridad de los vecinos y trabajadores que ponen toda su voluntad, mitiga tanto sufrimiento.

La autovía, obra póstuma de Néstor Kirchner quien comenzó en el 2005 a coronar esta megacorrupción liderada por su testaferro/socio Lázaro Báez, quien la mantuvo “en construcción” permanente y nunca la terminó, pero la cobró al precio de una autopista entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, funciona a modo de “muralla” de contención del agua y por lo tanto, barrios que están a un lado y otro de la misma, que hace años no se inundaban, hoy prácticamente “flotan” en verdaderas lagunas que hicieron desaparecer cordones, veredas y asfalto. Claro, la ingeniería de Báez/Kirchner era financiera, no civil… se entiende.

Sin embargo, la misma Austral Construcciones SA hizo la hoy embargada “Cancha de Boca Río Gallegos”, terreno en el cual Báez mandó a rellenar con cientos y cientos de camiones, obra que duró más de dos años, elevando la superficie en más de 1.70 metros sobre el nivel natural del terreno. Hoy, todo el entorno está inundado, pero en el interior del estadio abandonado de martín Báez, no hay ni una sola gota. Si esta obra se pudo hacer bien ¿Por qué la misma empresa no pudo hacer otras de igual manera?. Las respuestas no son necesarias aclararlas aquí.

Barrio Evita, Barrio Belgrano, solo por nombrar los más antiguos de Gallegos, están bajo agua, como siempre. Ni hablar de los barrios nuevos como el San Benito o aquellos asentamientos que por falta de autoridad municipal (y también de complicidad política) han dejado proliferar en lugares de anegamiento. Hoy deben ser evacuados sin ninguna alternativa posible.

Algún lector desprevenido de otro lugar del país dirá ¿Esto es nuevo en Río Gallegos?. No, es recurrente. Tanto las inundaciones como los cortes de luz, son permanentes y hace años seguimos lamentándolo. OPI está en la web desde el 2004. Desde entonces hemos hecho (al menos) tantas notas como años tenemos como medio. Hace casi 30 años el gobierno provincial es kirchnerista y en el municipio de Río Gallegos se han alternado intendentes Radicales y del FPV. Que el lector saque sus propias conclusiones. No liberamos de hacer calificaciones en este párrafo de la nota, para que el lector pueda digerir lo que ha leído y generarse otras preguntas.

Siempre lo mismo

El municipio “hace lo que puede”, la provincia está ausente y la gente sigue sufriendo a más no poder la pérdida de sus bienes, la tranquilidad y despide un fin de año de la peor manera, recibiendo en 2017 con las mismas perspectivas que tuvo en 2016 y antes el 2015, el 2014, 2013 y así podemos remontarnos a dos décadas, al menos, en la cual el sistema político provincial y municipal no ha sabido y/o no ha querido hacer nada para solucionar un problema que se inicia con la falta de planificación urbana. Pero en diez años se ha seguido urbanizando sin control y así estamos (y seguiremos).

Ahora, solo los lamentos y las disculpas se oirán de parte del Intendente, alguien resaltará la “colaboración” del gobierno provincial y ambos le echarán la culpa a la lluvia. Claro, el clima no habla, pero tampoco avisa, por lo tanto, es una verdad de Perogrullo que antes que el imprevisto se haga presente, deben haber elementos claves que mitiguen las consecuencias: planificación, obras y previsión de contingencia. Nada de esto se conoce ni el municipio de esta capital ni en el gobierno provincial.

Incapaces e impunes

Durante “La década ganada” Río Gallegos sufrió decenas de inundaciones, especialmente en barrios donde los desniveles del terreno son tan obvias que no es necesario ser un topógrafo o un ingeniero recibido en Harvard (no en la Matanza), para darse cuenta que por una razón simple y de física básica (vasos comunicantes) que nos enseñaron en los primeros años del secundario, el agua busca nivelarse y por supuesto, a menos que los ingenieros de Santa Cruz crean lo contrario, los terrenos más altos escurren hacia los más bajos, con lo cual todo aquellos barrios construidos en zonas de desniveles marcados, se inundarán con las aguas provenientes de las más altas. Tal vez alguien debería saber esto, a la hora de autorizar, planificar y proyectar nuevos barrios ¿O no?.

En estos momentos hay decenas de casas nuevas construidas por el IDUV (Instituto de la Vivienda de Santa Cruz), que están bajo agua y las fotos en las redes sociales son tantas y de tal gravedad, que hace innecesario que alguien trate de explicar por qué estas nuevas viviendas están tapadas de agua. La ingeniería de suelos, la topografía, los ingenieros civiles que tiene a cargo Pablo Grasso (Presidente del IDUV), seguramente saben mucho más que todos nosotros de este tema; pero tendrían que explicar cómo se construye en un lugar inundable cuando no se provee al barrio de las condiciones mínimas para evitar lo que hoy está ocurriendo. Alguien podría pensar que esto viene de la mano de la corrupción política y del relato demagógico que necesita el gobierno. Es posible; Grasso tendría que explicarlo. Por supuesto que no lo hará ni jamás nadie le va a pedir explicaciones.

El factor climático no se puede manejar, es cierto, pero hoy existe algo que se llama “Pronóstico extendido”, lo cual permite conocer de antemano cómo se desarrollará el clima, si habrá lluvias, tiempo, intermitencia y hasta periodos. Si una ciudad esta preparada, al menos puede minimizar los daños. Si todo está a la buena de Dios y sin ningún tipo de trabajos, inversión y trabajos previos, pasa esto.

El hecho de que no haya infraestructura básica (asfalto, tomas, Cloacas, caños maestros de desagües) porque se hacen los barrios (como el IDUV) y no se prevé la forma de evacuar el agua de las calles es un hecho concreto y de lógica pura. Podemos echarle la culpa al factor climático, pero por sobre lo imprevisible de las lluvias, está el factor humano y el egoísmo político, siempre presente a la hora de pedir el voto y ausente al momento de resolver los problemas “de la gente” latiguillo colectivo de los candidatos de uno y otro lado, oficialismo y oposición, que solo buscan apoltronarse en sus cargos para después hacerle (a la misma “gente”) la señal de “fuck you” con el dedo medio de la mano.

El rol de los medios

Los medios en Río Gallegos están en sintonía con los gobiernos provincial y municipal. Ausente en la contingencia, ni siquiera LU14 la emisora oficial le ha dedicado un espacio para al menos, ayudar a los vecinos a estar comunicados y a las autoridades que se desviven por ayudar, que sepan dónde están los problemas y los sectores más anegados.

Fm News suspendió su programación desde ayer, debido al receso estival y por ende en Río Gallegos no se escucha ni una sola emisora que se ocupe de los inundados. No tienen voz, no hay reclamos; tal como lo intenta hacer aparecer el municipio y la provincia: todo está bien, es una lluvia; ya va a pasar.

Hugo Moyano, Gerente de News Multimedia SA y propietario de Fm News con llegada a prácticamente toda la provincia, confirmó a OPI que decidió “abrir la radio” para los habitantes de Río Gallegos y/o otras localidades donde estén pasando por el mismo problema. Desde este momento, Fm News transmite en directo desde los distintos lugares de Río Gallegos, abriendo los micrófonos a los vecinos para que expongan sus vivencias, sus problemas, dificultades y la respuesta que tienen de las autoridades.

Los diarios de esta capital, cuyos propietarios son funcionarios del gobierno le dieron a la noticia un tratamiento similar a cualquier otra oportunidad donde la ciudad quedó bajo agua. Uno de ellos, inclusive, llegó a titular “Fin de año pasado por agua en Río Gallegos”, logrando casi una desdramatización del enorme drama que están pasando muchos vecinos.

Hay gente evacuada, familias enteras han debido abandonar sus casas, otras resisten para no perder lo que tienen ni dejar los inmuebles a merced de los delincuentes, en tanto los servicios están cortados, no hay transporte público, ni recolección de residuos, los taxis se niegan a llevar gente a determinados sectores, ya hay cortes de luz en algunos lugares de la ciudad y el pronóstico advierte que las condiciones inestables se prolongarán hasta mañana domingo a la tarde, iniciando las lluvias el día lunes hasta el miércoles 4 de enero inclusive.Solo Dios, puede ayudar. (Agencia OPI Santa Cruz)