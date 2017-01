El bajo perfil de un buen tipo que dejó el periodismo de Santa Cruz

04/01 – 20:00 – Anoche, mientras disputaba un partido de fútbol, deporte que lo apasionaba, falleció el querido periodista local Guido Vera. Hombre respetuoso y que supo ganar amigos en esta dura profesión lucha de egos y pauta oficial. Guido supo honrar al periodismo entrevistando a todo el mundo, haciendo amigos y demostrando humildad. Tal vez algún día alguna calle lo recuerde. Tantos nombres truchos e irreconocibles se han puesto en esta capital, que un tipo como él, merece que la ciudadanía lo recuerde.

Desde 1978 y hasta el 2013, Guido Vera fue la voz calificada de los noticieros de Lu12 en Río Gallegos y la provincia. Sus móviles podrían comprender desde la entrevista a un médico, como al presidente, un senador, un trabajador de la construcción o un mendigo. Tenía un abanico inacabable de personajes heterogéneos, que contribuyó a colorear por décadas los informativos del medio para el cual trabajaba. Siempre respetuoso y particularmente atento, estaba detrás de la noticia, donde ésta lo requería.

Era un convencido que la práctica periodista terminaba de formar al profesional, pero como buen comunicador, promovía la calificación, el perfeccionamiento y fundamentalmente el estudio y el paso por la universidad, de todos aquellos que quisieran desarrollarse en esta tarea. Discrepaba con su propio medio cuando desde la Dirección de la radio, le cercenaban sus notas, las acotaban o no las pasaban por cuestiones de orden política o económica. Era un gran admirador del trabajo que hacemos en OPI y en muchas oportunidades nos lo dijo, reconociendo el trabajo y el esfuerzo de mantenernos en el mismo eje, sin caer en la fácil y/o en el financiamiento político, hecho el cual repudiaba en cada conversación.

Pero por sobre todo, Guido dejó una estela de amigos que comprende, no solo a quienes lo conocieron, sino entre quienes entrevistó a lo largo de su dilatada carrera de 36 años, hasta su jubilación.

Jugar al fútbol era su principal hobby y murió en una cancha, tal vez como siempre hubiera soñado, a no ser claro, prendido a su viejo grabador digital, haciendo alguna de sus entrevistas claves.

Un principio de año triste para el periodismo provincial. A pesar de que algunos medios no lo hayan advertido, vaya a saber por qué egoísta motivo que no tiene ninguna razón de ser ahora, este hombre bajito, hiperactivo, educado y amable, dejó su impronta y su valía, para que otros tomen la posta que aún permanece acéfala, tal vez porque no hay quien (aún) resuma todos sus valores. (Agencia OPI Santa Cruz)