Gracias al Dakar, Sintonizaron a Pablo Copetti como heredero de la caja K

09/01 – 11:00 – El hijo del cajero del FPV, Raúl Copetti, aparece mencionado en la revista Noticias de esta semana por la compra de una propiedad de 2 millones de dólares en Miami y su notable afición por el deporte más caro del mundo: correr en el Dakar con un equipo completo de apoyo para despuntar su vicio arriba de un “Quad”. Lamentablemente tardó pero llegó el día en que la prensa nacional se fijara en este fenómeno K, que como Máximo y los hijos de Báez, recibieron una herencia que no dudaron en usufructuar ni en ser parte de los negocios sucios. OPI lo denunció en el 2010. Pasó el tiempo, pero al menos hoy, esto también sale a la luz pública.

Con la firma de Guadalupe Vázquez, Perfil sintetiza una nota que aparece en la revista Noticias, la cual no hace más que reflotar un dato inexplicablemente pasado por alto en la mayoría de los medios nacionales: la participación de Pablo Copetti en el Dakar (lo hace desde el 2009) y la posible sucesión de Patronelli, su afición por las carreras en cuatriciclo y su notable participación en los eventos nacionales e internacionales, que resultan sumamente onerosos para cualquier bolsillo. Esto no despertaría sospechas si, como dijimos en el 2010 en una nota titulada “Uno de los hijos más ligeros de Raúl Copetti”, en la cual anunciábamos su participación en el primer Dakar argentino, no lo precedieran datos inquietantes de la forma en que su padre hizo la fortuna y que el propio deportista, sin trabajar, cultivó tantos millones de pesos, comparándose en esta instancia con otros “milagros K” como son los hijos de Lázaro Báez, Rudy Ulloa, el propio Máximo Kirchner y ¿Por qué no?, hasta los de la mismísima Milagros Sala.

La nota de Perfil señala que el hijo del ex tesorero K compró una propiedad de US$ 2 millones en Miami. Pablo Copetti, hijo de Raúl, tesorero del Frente Para la Victoria en épocas de Néstor, ganó la tercera etapa del Dakar en su séptima participación en la competencia; “la vida de Pablo, hijo del recaudador histórico del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, se repartía desde su adolescencia entre sus hobbies deportivos vinculados a las carreras de motos, y prestar su nombre para figurar como propietario de las múltiples inversiones familiares”, indica la nota de Perfil. “Sindicado por la prensa como uno de los “nuevos millonarios K del Sur” por su ascendente y sorpresiva fortuna, que incluye –cuándo no– hoteles y estancias en Santa Cruz y San Martín de los Andes, lo que no se sabía de Pablo es que, además de sus millonarias inversiones en el Sur, también invirtió en el Norte. Pero no en el norte del país, sino en Miami”, afirma la noticia.

Prosigue la nota de Perfil “Documentación oficial de Estados Unidos a la que tuvo acceso Noticias, en exclusiva, prueba que Pablo Copetti es dueño, junto a su mujer Carolina Escudero, de un departamento de casi 300 metros cuadrados frente al mar en la exclusiva zona de Key Biscayne. La propiedad, con tres dormitorios y cuatro baños en el condominio Ocean Tower II sobre la playa, fue adquirida a nombre de su mujer en el 2012 por un valor de 2.200.000 dólares. El complejo posee varias piscinas, club de playa y una imponente vista de la bahía.

Según los registros oficiales del distrito de Miami-Dade, la compra de la unidad 305 se realizó mediante una operación de triangulación con una empresa. La sociedad, una LLC (el equivalente estadounidense a una SRL) y cuya única operación fue la compra del departamento se llama, curiosamente, Bambi 305 y tiene su sede en la misma dirección del inmueble. Lo que sería una típica maniobra para ocultar los nombres de los verdaderos dueños. Desde el 16 de diciembre del 2015 figura a nombre de Escudero”.

“Según los documentos públicos de la Florida a los que Noticias tuvo acceso, Bambi 305 LLC fue registrada a nombre de Lisette Salazar en marzo del 2013. Salazar es una escribana de la zona que se dedica al rubro inmobiliario y que figura en más de 30 sociedades similares. De hecho, comparte una con el matrimonio Copetti-Escudero: Bebu’s LLC, creada también días antes a la compra de la propiedad y que ahora está inactiva”.

Más adelante la información se complementa, “Raúl Copetti, su padre, es conocido como “el tesorero de Kirchner”, quien manejaba las finanzas del Frente para la Victoria. Su nombre comenzó a resonar cuando salió a la luz que el partido les descontaba –sin aviso previo y en forma compulsiva– un porcentaje de su sueldo a todos los empleados públicos de la provincia para financiar las campañas electorales. Para ese entonces, Raúl y su familia ya llevaban cuatro años instalados en San Martín de los Andes en una mansión con 9 hectáreas de tierra y un valor de 2 millones de dólares. Entre su fortuna se encuentra, además, una estancia de 20.000 hectáreas, emprendimientos inmobiliarios y medios de comunicación locales. En El Calafate había quedado uno de los primeros hoteles de lujo fundados por el kirchnerismo: el Imago, valuado en seis millones de dólares. Quien quedó a cargo de ese emprendimiento es su hijo aficionado a los cuatriciclos, Pablo.

Además de su piso en Miami, el corredor vive en una casa de un millón de dólares en el barrio Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes”.

“Si bien se presenta a sí mismo como “empresario”, nunca se le conoció otra actividad más que la de administrar las inversiones familiares, que sus padres amasaron a pesar de haber sido empleados públicos toda su vida en Santa Cruz (su madre es la ex diputada y ex funcionaria de Educación de la provincia Silvia Esteban). De hecho, los “sponsors” que financian su hobby no son más que las propias empresas familiares, y alguna vez el propio Ministerio de Turismo de Santa Cruz. Será quizá porque, de las seis veces que participó del Dakar, cinco abandonó. En esta séptima oportunidad las cosas parecen estar saliéndole mejor al hijo del tesorero K. Y si no, siempre tendrá el sol de Miami para consolarse”, concluye la nota de Perfil.

La década ganada

Una de las características de aquellos que abrevaron en las aguas del FPV al lado de Néstor Kirchner, su inventor, es que se constituyeron en prestanombres y pasaron de ser simples empleados públicos, a nuevos ricos, al frente de empresas pantallas o bien con inmuebles millonarios a su cargo, que no pueden explicar su procedencia. Esto sucedió con todos, desde Lázaro Báez, pasando por Julio de Vido, Ricardo Jaime y hasta llegar a Raúl Copetti quien hasta el 2008 trabajaba en el Banco Provincia, como empleado público de Santa Cruz. Paralelamente a su desempeño como “empleado” era cajero del FPV, del cual nunca rindió cuenta y sus propios compañeros de militancia lo denunciaron.

Así, por ejemplo, en una nota que escribía nuestro colega Juan Cruz Sanz en el año 2010, indicaba que Adriana Lucía Pizarro de 47 años, profesora de gimnasia, aunque declara ser comerciante, constituyó más de 200 sociedades anónimas en los últimos diez años. Desde farmacéuticas, pasando por inmobiliarias, consultoras, financieras y constructoras. Sin embargo, todo indica que ninguna le dio resultado. Desde 2002 hasta 2007 fue beneficiaria del plan social Jefas de Hogar y cobró los 150 pesos mensuales en la sucursal Belgrano del Banco Nación. Hoy trabaja en el Gobierno de la Ciudad, indicaba Juan Cruz.

Una de esas sociedades creadas por Pizarro fue Villemont SA, desde el 2010 manejada por Raúl Copetti, histórico tesorero del Frente para la Victoria y hombre clave en la estructura de Néstor Kirchner. Copetti abandonó la administración pública el 2009 cuando renunció a su cargo en el Banco Provincia de Santa Cruz, en medio de una interna con el entonces gobernador Daniel Peralta. Los Copetti son dueños del hotel cuatro estrellas Imago, ubicado en El Calafate, para el cual se invirtieron cerca de seis millones de dólares. Una suma difícil de justificar.

La última sociedad creada por Pizarro fue Fidias SA, en febrero de 2010, y fijó su domicilio en la calle Peña 2695, Planta Baja, de la ciudad de Buenos Aires. PERFIL fue hasta esa dirección, pero desde el portero, una mujer declaró no conocer a Pizarro ni a ninguna otra sociedad. Otro de los domicilios declarados fue el de Juncal 2875, también de la ciudad de Buenos Aires, pero el encargado del edificio aseguró que hace más de seis años que Pizarro se mudó.

La nota de Sans ya adelantaba lo que luego conoceríamos como parte del enriquecimiento fenomenal e inexplicable de la familiar Copetti “De acuerdo con un expediente del Tribunal Superior del Notariado, se le canceló al escribano Horacio Sergio Geller Gorodisch la matricula profesional por incumplimientos e irregularidades profesionales en la confección de sociedades. Muchas de esas, lideradas por Pizarro y su grupo familiar. Ahora crecen las versiones que apuntan a que Copetti habría comprado propiedades lujosas en barrios privados de San Martín de los Andes. No sería casualidad: ahí se radicó su hijo Pablo”.

El grupo “de negocios” de Néstor

Raúl Copetti es Néstor Kirchner. Lejos del armado político, Copetti se encargó de aportarle al ex presidente la logística para su armado político y empresarial. Así, el ex director del Banco Santa Cruz se constituyó en el primer recaudador de campaña y tesorero del Frente para la Victoria Santacruceña, cargo que mantuvo hasta hace algunos años atrás. Nunca rindió cuentas.

La sorpresa la dio cuando, además de la gestión pública, se inmiscuyó en el negocio preferido de su mentor: la hotelería. Sin fortuna familiar, Copetti inauguró Imago, un lujoso hotel valuado en más de cinco/seis millones de dólares. Incluso para su inauguración, cada uno de los muebles elegidos para la habitaciones se trasladaron desde Buenos Aires a la villa turística usando el Tango 01 como flete. Ricardo Jaime siempre se llevó bien con el tesorero, ambos cordobeses, se unieron al entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, otro cordobés, santacruceño por adopción. (Agencia OPI Santa Cruz)