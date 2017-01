Postes SOS: la otra forma de presentar la noticia

16/01- 16:20 – Un diario oficialista de Santa Cruz, haciendo gala de la “objetividad periodística”, alude hoy a una cuestión sumamente sensible que tiene que ver con la corrupción política-empresarial, la desidia de los gobiernos provinciales y el silencio cómplice, no solo de estos medios publipagos, sino también de organizaciones no gubernamentales y sectores que se rasgan las vestiduras por el alto índice de accidentología en las rutas, pero que jamás denunciaron penalmente a los responsables por la falta de seguridad en los caminos de la provincia. (Por Rubén Lasagno)

Un diario local/provincial cuyo propietario es funcionario de Alicia Kirchner publica hoy una nota bajo el título “Advierten que no funcionan los postes S.O.S en las rutas nacionales” y refiriéndose a la situación de “fuera de servicio” en la cual están los postes de auxilio satelital, dice: “La situación quedó en evidencia cuando un automovilista protagonizó un siniestro días atrás y, al querer utilizarlo, se encontró con esta realidad”.

Remraca: “Este medio consultó a Vialidad Nacional y desde el organismo, señalaron que su inhabilitación se debe a que se dio de baja el contrato que mantenían con la empresa encargada del mantenerlos en función.”

Luego de relatar la experiencia de un periodista de Río Turbio, quien presenció un accidente en la ruta nacional Nº 3 y cuando acudió a realizar la llamada de emergencia se dio cuenta que el sistema no funcionaba el diario señala “La situación se evidenció en un siniestro vial ocurrido el pasado sábado, donde usuarios de la Ruta Nacional Nº 3 denunciaron que los postes ubicados sobre la traza vial nacional, no funcionan en situación de emergencia” y agrega “Se trata de una peligrosa situación teniendo en cuenta que estamos en vacaciones de verano, motivo por el que numerosas personas salen de vacaciones. Así, aumenta el tránsito en las rutas y con ello, las posibilidades de que ocurran siniestros viales”. A decir verdad, ya van muchos años que nos encontramos expuestos a los riesgos vacacionales que implica la ruta nacional que jamás, estuvo en condiciones de transitabilidad.

La nota del diario cuyo dueño es funcionario de Alicia Kirchner, remata diciendo “La Opinión Austral constató que los postes S.O.S no se encuentran en funcionamiento. Además consultó por este tema a Vialidad Nacional, que son los responsables de mantener en funcionamiento los postes, y desde el organismo indicaron que su inhabilitación se debe a que hace un tiempo se dio de baja el contrato que mantenían con la empresa encargada del funcionamiento. Ahora lo que se aguarda, mientras los postes continúan sin funcionar, es que desde Buenos Aires la nueva gestión brinde el visto bueno para un llamado a nueva licitación si esta considera que es necesaria”.

Luces y sombras del discurso

A nadie vamos a sorprender si decimos que los únicos dos diarios que se imprimen en Santa Cruz son abonados a la pauta gubernamental del actual y anteriores gobiernos y sus propietarios funcionarios de la administración kirchnerista. Con este recordatorio, está de más aclarar cuál es el timming que le imprimen a las noticias y el lector debe saber lo que lee, para concluir lo que necesita saber; sin embargo, llama la atención la forma de presentar la noticia para cambiar el eje de la responsabilidad y la culpa, generando una suerte de “sorpresa”, aparentando que de no haber sido por la “casualidad”, jamás nos hubiéramos dado cuenta que los postes SOS en las rutas de la provincia, no funcionan.

Desde el título el diario miente cuando dice “Advierten que no funcionan los postes SOS…” y remarca que “la situación quedó en evidencia, cuando un automovilista…”.

De acuerdo a LOA, recién hoy 16 de enero de 2017, el medio se da cuenta por advertencia de un automovilista que dejó en evidencia la falta de activación de los postes, que en la ruta nacional Nº 3 este sistema no funciona. Para darle más “entidad a la noticia”, aduce el medio que “consultó a Vialidad Nacional” y que se debió a la baja del contrato con “la empresa que tenía a su cargo el mantenimiento” (claro está que como es costumbre cuando se trata de una empresa “del palo”, no la nombran).

También se muestra sorprendido el medio cuando indica “la situación se evidenció…” (NdR: hace diez año que los postes comenzaron a colocarse y desde 2009 que no funcionan) o la última “LOA constató que los postes no funcionan….”, es una pena que como periodistas tardaran tantos años en corroborar algo que nosotros venimos diciendo desde el 2009.

El diario omite decir que los postes nunca funcionaron, que están allí desde que Diagonal Sur, la empresa de Lázaro Báez los colocó por contratos/licitaciones truchas por cifras millonarias en dólares, nunca terminó su instalación y tampoco dice el diario (que ni siquiera se anima a mencionar las empresas involucradas) que en el 2014 Cristina Fernández, riéndose de los santacruceños, le otorga a Kank y Costilla, empresa del hijo de Lázaro, otros monumental contrato para el “mantenimiento del servicio”, hecho que nunca cumplió pero si cobró sumas millonarias. El lector puede corroborar nuestra nota del 17 de diciembre de 2014 en este Link.

Es decir, que ese medio y otros se encuentren con “la novedad” hoy de que los postes SOS no funcionen, es ridículo y absolutamente hipócrita. La nota que se difunde, sin contar toda la verdad, parcializando el relato y casi con la intención de cargarle al gobierno de Macri la responsabilidad de que la ruta esté sin cobertura satelital y en Santa Cruz estemos a la deriva en materia de seguridad vial, por la irresponsabilidad de “Cambiemos”, es falaz o al menos parcialmente una mentira. En otros términos, el diario infiere que por una cuestión política, los postes S.O.S no funcionan y desconoce que nunca funcionaron y que detrás de su instalación hay una corrupción inmensa, que abarca a los gobiernos provinciales y al nacional que conformaron Néstor y Cristina.

Pero como toda “media mentira” hay una “media verdad” y es absolutamente cierto que el gobierno nacional de Macri no ha hecho nada en un año de gestión para poner a estos postes en servicio. Es decir, de que estos elementos de auxilio no funcionaban, lo sabe el señor Iguacel, actual titular de Vialidad Nacional, desde el primer día en que se hizo cargo de la gestión. Pasó un año y un mes y la situación sigue igual, como también sigue igual la falta de mantenimiento de la ruta 3 y todas las cuestiones de seguridad en las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Cruz.

Durante 12 años el kirchnerismo mantuvo “en reparación” y “construcción” una ruta que solo le procuraba millonarias sumas de dinero a Báez, el cual reciclaba por retornos a los bolsillos de los Kirchner, pero ahora que ellos no están, las rutas nacionales siguen abandonadas y a más de un año de gestión “M”, los postes S.O.S siguen sin funcionar. Está claro que hasta diciembre del 2015 la culpa era de la corrupción kirchnerista, pero a partir de allí, el culpable de no cambiar nada es, indudablemente, “Cambiemos”.

Haceme la prensa, man

Esto que decimos, no nos debe asombrar a los santacruceños, porque estos “diarios de papel” publisostenidos por los gobiernos provinciales, municipales y nacionales (independientemente si son del FPV, PJ o UCR/Cambiemos), han jugado un papel sustancial durante todos estos años de corrupción.

Ya sea por acción u omisión, fueron funcionales al kirchnerismo para que hoy estos postes no estén en servicio, para que hayan desaparecido los fondos del Estado, que se los hayan robado descaradamente y que hoy, quienes transitamos por la ruta nacional Nº 3, no podamos acudir al auxilio satelital (pago, recontrapago, con sobreprecios y jamás puestos en servicio). Por eso digo, que la hipocresía y la mentira no tienen límites a la hora de jugar en la politiquería barata de entrecasa, tratando de ser simpáticos y condescendientes con los responsables directos de esa corrupción alevosa que nos tapó de excremento a los santacruceños y nos ha puesto a nivel nacional como “la capital nacional de los corruptos”.

Así se gestó la campaña de quienes son y han sido funcional al gobierno kirchnerista en campaña: Posterior al silencio de los años anteriores, donde jamás se criticó que Diagonal Sur cobrara millonarias sumas y dejara solo “el cascarón” tecnológico, pero sin prestar ningún servicio, cuando la ex presidente corrupta apareció dándole la obra a Martín Báez, los “medios medios” de Santa Cruz repitieron como loritos (y sin hacer ningún análisis) lo siguiente: (16dic2014): “En un mes funcionarían postes SOS tras nueva adjudicación”; (15 jun2015): “En días estarán en funcionamiento los postes SOS”; (14jul2015): (14jun2015)“Vuelven a funcionar los postes SOS y se solicita conciencia para evitar vandalismo” y así sucesivamente; mentira absoluta. Podemos linkear un sinnúmero de notas que resaltan lo bien que el kirchnerismo hacía las cosas, pero obviando decir la verdad.

Pero toda la responsabilidad por esta hipocresía no recae solo en los medios oficialistas y en el gobierno de turno. Cabe destacar que ONGs que se clavan espinas para autoflagelarse porque están sumamente preocupadas y afligidas por la cantidad de accidentes en rutas, lo mal que se maneja, las velocidades a la cual los conductores irresponsables marchan y el número de muertes que anualmente engrosan una estadística inexistente en Santa Cruz, hicieron un perdurable silencio sobre las causas, destacando solo las consecuencias. Esto solo sirvió para el invento de las “Emergencias viales”, que son simples cantos discursivos, declarativos, que llenan publinotas en diarios de estas características, sirven para que el gobierno provincial y/o municipal aparte un buen “presupuesto” que no se nota en la calidad de vida del ciudadano y todo siga como hasta entonces.

No conocemos ninguna denuncia penal de estas ONGs o Asociaciones en contra de algún gobierno provincial y/o nacional, “empresario” o funcionario provincial/nacional por el estado deficiente de la ruta nacional Nº 3 o las rutas provinciales en 12 años. No se conocen denuncias judiciales/penales de estas organizaciones por la inactividad de los postes S.O.S; no se conocen denuncian penales en contra de los funcionarios kirchneristas que abandonaron la seguridad vial en Santa Cruz por más de una década y tampoco se conoce que en el último año se le haya reclamado vía judicial, al gobierno de Mauricio Macri, que ponga a la seguridad vial entre sus prioridades, porque Santa Cruz está abandonada a su suerte, tanto por sus propios gobernantes, como por el Estado nacional; pero nada de eso podría ser posible sin la complicidad de las organizaciones que dicen ocuparse de estos temas y de los medios afines, que por la moneda, esconden cuidadosamente la mugre bajo la alfombra y un día parecen despertar a una realidad que los tuvo anestesiados durante más de una década. (Agencia OPI Santa Cruz)