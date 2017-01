La Inteligencia no viene de arriba

24/01 – 15:00 – Que Gustavo Arribas, puesto por Mauricio Macri a improvisar en los pasillos de la Inteligencia argentina, esté en el ojo de la tormenta por presuntos actos reñidos con su investidura de funcionario público, no es extraño. Todo lo advertí en dos notas precedentes. Una, el día que asumió Macri la presidencia; la segunda casi un año después. La de hoy, confirma que ambas eran “predictivas” y que el análisis era exacto. Ahora falta ver cómo el organismo terminará sin rumbo y usado para cualquier acción política, menos para lo que consta como función en la Ley de creación y de Inteligencia nacional. Vamos hacia otro “desastre natural”, empujado por los mismos vicios del pasado: amiguismo, intereses económicos, amor por la caja, corrupción y desvelo por el poder. Los objetivos nacionales comunes a todos, ya han quedado relegados. (Por Rubén Lasagno)

Gustavo Arribas llegó al país para dar explicaciones sobre las denuncias que pesan en relación con fondos recibidos de una empresa estadounidense que pagó coimas a empresarios y funcionarios nacionales.

Ante tamaña denuncia caída sobre (nada menos) que el titular de la AFI/SIDE, fue el propio presidente Macri quien se jugó a todo o nada, respaldando a su funcionario en público, como si el gobierno se tratara de un club de amigos donde el objetivo es cuidarse las espaldas, en vez de pedirle al otro que haga las cosas bien y sea transparente.

La acción de Macri, justificando que, en todo caso, las operaciones financieras bajo sospechas de Arribas fueron hechas “mientras no era funcionario”, tiene el mismo gusto amargo de impunidad, a las palabras de Aníbal Fernández, que en sus última declaraciones dijo “coimear no es robar”. En las justificaciones oficiales del presidente hacia su amigo vendedor de jugadores de fútbol, que hoy preside el organismo más sensible de Inteligencia del país, queda implícita la excusa: “si Arribas coimeó en su vida privada, nada tiene que ver con su actuación hoy al frente de la AFI/SIDE”, lo que yo me animaría a retrucar con un dicho popular “el zorro pierde el pelo, pero no las mañas”, por lo tanto si existe al frente de la Inteligencia nacional un corrupto (en caso que lo fuera), no sería culpa de Arribas, sino de Macri.

No obstante, no vamos a reiterar conceptos que vertimos en notas anteriores. El día que asumió el nuevo gobierno, publiqué una columna titulada “La SIDE de Macri, un revuelto de gramajo con olor a vieja corrupción, inútiles y cero profesionalización”. Allí, como podrá repasar el lector en el link incluido, se hace una escueta reseña histórica de personajes que a lo largo de casi 30 años, van y vienen por los pasillos de 25 de Mayo 11 y cuando todos esperábamos que “Cambiemos”, cambiara, nos desayunamos que viejos conocidos como “Coti” Nosiglia, Darío Richairte, Gallea o Silvia Majdalani, forman parte de “la nueva AFI”, con lo cual no descarto que Stiuso pueda ser de la partida en cualquier momento, si es que no oficia de “asesor” en los oídos del controvertido Arribas.

La segunda nota la escribí casi un año después bajo el título “SIDE PRO, la vuelta de los indignos” y allí sí, con 11 meses de distancia y perspectiva, pudiendo evaluar el encaminamiento final que tenía la Inteligencia en el país de la mano de Mauricio Macri, me animé a destacar con letras de molde que la ex SIDE era un refugio de exiliados y que su utilización distaba mucho del beneficio a la nación. De hecho, una de las primeras medidas de Macri, fue redactar un Decreto para asegurarse el resguardo total de los recursos del organismo e inmediatamente aumentó la asignación presupuestaria.

Hoy comenzamos a transitar este derrotero que tantas veces hemos visto a lo largo de tantos gobiernos argentinos. Dentro de un tiempo, tal vez más temprano que tarde, esto que decimos hoy parezca una obviedad. Lo lamentable de todo es que – como siempre ocurre en Argentina – ya estarán los hechos consumados y el daño será irreparable. (Agencia OPI Santa Cruz)