Solo un pelotudo acepta el maltrato y no escucha los CDs que se llevó del juzgado

27/01 – 14:15 – Y si, Cristina tiene razón… ¡Es un pelotudo!. No solo porque Parrilli no tiene ni siquiera su llamada identificada en el celular, por eso preguntó ¿Quién habla?, como un “opa”, sino porque la escucha que salió a la luz la tenía en su poder hace varios meses y no fue capaz de advertirle a la ex presidenta del contenido de ese material, ni sospechó que alguien lo pudiera sacar en los medios. Un detalle no menor es que este “pelotudo” estuvo a cargo de la Inteligencia estatal. ¿Se entiende por qué estamos como estamos?. (Por Rubén Lasagno)

Escuchar la conversación de Cristina y Parrilli causa varias sensaciones, pero ninguna buena. En principio, nos damos cuenta lo bajo que vuelan los funcionarios de un gobierno signado por el autoritarismo, la chantada política, el maltrato y la traición, como lo fue el kirchnerismo en sus doce años de vigencia. Personalmente me subleva escuchar a un hombre grande, humillarse sin límites ante quien fue su “patrona” (y lo sigue siendo), con el agravante de no haberse avivado que quien lo llamaba era Cristina, porque ni siquiera ha tenido la simple viveza de agendar a la dama al menos con algún “alias” o código que le permitiera saber quien lo requería. El cambio de tono de voz, la cataratas de explicaciones histéricas que larga Parrilli, cuando del otro lado escucha “¡Soy yo, pelotudo!” y hasta el cambio de tono en la voz, denota a una persona genuflexa, asustadiza, bochornosamente arrastrada y con poca o ninguna dignidad. Pensemos, si éste es así a un año de salir del poder, ¡lo que habrá sido mientras estaba en funciones!. Y así fueron Scioli, Moreno, Icazuriaga, Larcher, López y podemos agrandar infinitamente la lista.

Sin hombría, pero también sin luces, el ex “Señor 5”, fue de un papelón mayor a uno inconmensurable. Su patrona lo lapidó, como fue costumbre en Néstor y Cristina, (ante cualquier duda preguntarle a sus ex secretarios y colaboradores cercanos) hasta hacerlo sentir fiel representante del mote que le colocó y que jamás se podrá sacar de encima: un pelotudo.

Cristina recurrió a Parrilli pensando que el ex “espía” estaba al tanto de las declaraciones de Stiuso y su “James Bond” ni siquiera había leído el diario; pero lo peor es que en tren de justificarse, se olvidó que existe internet, lugar donde habitualmente (ya que hoy el Tango 03 no puede acarrear más el papel) se pueden leer las noticias del día. Parrilli, tampoco se avivó de esto y fue un baldón más que le colgó la irrespetuosa e irascible patrona, quien no dudó en mandarlo a su casa “a trabajar”.

Parrili no solo es un pelotudo por no haberla reconocido inmediatamente en el celular, sino porque habiéndose llevado 90 Cds con las escuchas que ordenó el juez en la causa por Corradi, en la cual el gobierno anterior está implicado en la comisión de varios delitos, no fue capaz de tomarse el tiempo para escucharlos, hacer un trabajo de selección y análisis de los temas de los que él habló, con quiénes los habló, cotejar los sucesos ocurridos en la prensa del día y por sobre todo, comunicarle inmediatamente a Cristina (y llevarle los audios) de aquellas conversaciones que hubiera mantenido con ella, ante la posibilidad de que alguna de las mismas se filtraran a la prensa, como finalmente sucedió. Ni siquiera lo pensó. No hay dudas, es un pelotudo.

La furia de la ex presidenta, luego de conocerse el audio a través de medios nacionales, no estalló por lo que se dice allí, que en un tribunal puede ser rebatido por los actores del diálogo y todo se va a diluir sin consecuencias, sino porque ella no estaba en conocimiento previo de esa grabación y todo sucedió porque el “pelotudo” que tenía como jefe de los espías, no tuvo la suficiente capacidad de análisis y acción como para serle verdaderamente útil al momento de necesitarlo. La morajela: no siempre poner en funciones a un arrastrado y obsecuente, es sinónimo de estar cubierto ni que haga bien las cosas.

Después la pantomima

Posteriormente de conocida públicamente la escucha, tanto la ex presidenta como Parrilli, salieron, ella por redes sociales y él con un comunicado, a hacerse los perseguidos políticos, como si alguien, a esta altura de la historia, les fuera a creer. Puro cotillón, tratando de desvanecer el papelón y de paso, tirarle algunos palos al actual presidente. La viuda y el pelotudo, pretenden engañar a la gente, ocultando la verdad: que ese audio está en una causa que le siguen al propio Parrilli por ser responsable de la fuga de un narcotraficante y que el hecho de que la ex presidenta aparezca allí, es porque el teléfono de Parrilli intervenido por orden judicial, registra todos y cada uno de los llamados, independientemente de quien sea.

Es decir, que la pretensión de CFK de hacerse la perseguida y escuchada por el gobierno de Macri es una gran mentira, pero además, aparenta desconocer cuál es el mecanismo de la justicia en una investigación de este tipo. Doble pecado, porque ella fue Presidenta de la Nación y es abogada.

Lo de Parrilli no tiene exculpación. El comunicado del ex funcionario K es tan lamentable como su diálogo con Cristina. En realidad se debiera haber llamado a silencio, porque con esas pocas letras impresas allí ha quedado como un “pelotudo” dos veces. Un ex funcionario del área de Icia, quien a su vez retiró del despacho del Juez Lijo 90 Cds con escuchas de su celular, no puede salir a acusar al gobierno de escuchas “ilegales”, cuando no lo fueron. El problema es que él no se había dado cuenta que esa conversación estaba allí, porque ni siquiera se tomó el trabajo de repasarlas en la intimidad de su hogar, para saber qué escucharon de su boca y a quién debía advertirle que sus conversaciones fueron grabadas por el juez; es lo que haría cualquier persona alerta y consecuente con su trabajo. ¿O se lo estaba ocultando a Cristina?.

Este es el “ABC” de cualquier aprendiz de Inteligencia básica, lo cual no solo habla mal de Parrilli que ostentó un cargo que le quedaba excesivamente grande, sino de la propia Cristina Fernández, quien a la hora de elegir no es de lo mejor (Scioli, Aníbal Fernández, Boudou, etc) y puso al frente de un organismo como ese, a quien es como definió en el audio: un pelotudo. (Agencia OPI Santa Cruz)