(¿Desde cuándo?) Mazú reconoció que la Educación está en crisis por la falta de pago de sueldos

30/01 – 17:00 – El diputado Matías Mazú salió a reconocer lo que el gobierno negó (con su silencio) durante todo el año: que la principal crisis con el sector docente, radicó en el hecho de que el gobierno no pagó los sueldos en tiempo y forma. Finalmente, el argumento central de ADOSAC para sostener los paros, fue refrendado por Mazú, que, a su vez, prepara el campo para abrir la puerta al “debate educativo”, un plan orquestado desde 2016 por el Ejecutivo para restarle fuerza al gremio y controlar, a través de supuestos “consensos” entre diversos actores, las decisiones centrales a tomar en el ámbito de la Educación en la provincia. (Por Rubén Lasagno)

Todos nuestros lectores saben que difícilmente OPI copie y pegue lo que dicen y hacen los funcionarios y/o políticos o medios pagos del gobierno de turno o la oposición, independientemente del color político. Lo que sí hacemos, es tomar algunas de esas “noticias” y ponerla bajo análisis, especialmente cuando advertimos que hay una intención manifiesta del sector político por engañar u ocultar algo, se produce algún acto fallido o se prepara el terreno para medidas que vendrán en el corto plazo.

Hoy nos llamó la atención las declaraciones de Matías Mazú que aparecen en un medio de la provincia, relacionadas con la Educación en Santa Cruz y especialmente porque viene de un hombre del riñón del FPV, casi un operador mediático del kirchnerismo, alguien que no se pone colorado a la hora de sostener cualquier cosa que se le pregunte o impute a su partido, gobierno, gobernadora o ex presidenta, aún las más insostenibles, ridículas y apoyadas argumentalmente con pruebas elocuentes. Él responde todo.

“Se podrá hablar de educación cuando resolvamos el pago de salarios de los estatales; comprendo que (NdR: la Educación) es un tema para abordar con responsabilidad y cuando estén dadas las condiciones”, dijo Mazú, según transcribe LOA.

Claro, preciso, concreto y sin vueltas, el diputado disparó la frase justa, que sintetiza el pensamiento del sindicato docente (ADOSAC), el cual se lo viene diciendo al Ejecutivo desde principio del año lectivo 2016. No se puede hablar de Educación si se está en conflicto permanente y ese conflicto, por su parte, tiene su génesis en el incumplimiento permanente y mensual del gobierno con los pagos de los haberes en tiempo y forma: Ergo: ni no paga o paga mal, desdoblado, sin recibos y cuando se le ocurre a la gobernadora ¿En qué medida puede su gobierno exigir que los maestros vayan al aula? ¿Cómo y con qué armas pueden exigir los docentes que les paguen los sueldos atrasados si no es con una medida de fuerza?.

Pues bien, esta disyuntiva si se quiere “dialéctica”, entre el gobierno y la ADOSAC, se trasladó a lo largo de los meses del ciclo lectivo 2016. El gobierno no pagaba los sueldos en tiempo y forma, no anunciaba fechas probables e inmediatamente el gremio decretaba paro. A esto el gobierno le respondía (como en otra parte del texto lo dice Mazú), que se trataba de la “politización” de la medida y ADOSAC le enrostraba a la gobernadora que cómo podía pretender que los maestros fueran a trabajar si no les paga y los días 10 o 15 de cada mes, aún no se tenían novedades de sus salarios, los que solo aparecían ante medidas concretas?.

En esta pelea transcurrió 2016. El gobierno pagaba tarde y el gremio iniciaba paro. Ahora, el diputado kirchnerista quizás más mediático de la provincia, reconoce explícitamente, que no se puede avanzar en otros aspectos de la Educación si no se eliminan los paros y para ellos hace falta que el gobierno pague en tiempo y forma; “…es un tema para abordar con responsabilidad y cuando estén dadas las condiciones”, dijo Mazú, advirtiendo que si no se cumple con el pago de sueldos, no se puede iniciar ningún tipo de discusión en la materia.

La segunda lectura

Pero Mazú no dice esto porque le haya agarrado un ataque de sincericidio. El diputado sabe lo que ya adelantamos en varias notas anteriores y a partir de enero del 2017 comenzará a ser una realidad. El gobierno, finalmente, este año, comenzará a drenar los fondos que mantuvo encerrados con siete llaves desde el 2015 y junto con las ayudas nacionales, de alguna manera “regularizará” el pago de los salarios en el corriente año, lo cual no significa que podría efectivizarlo antes del día 5 de cada mes. La estrategia es imponer cierta “normalidad” al pago de sueldos y con esto “tranquilizar” al gremio, sacándole el “leit motiv” para seguir con los paros. Al menos eso es lo que cree la gobernadora.

De esta manera y desaparecidos los paros, que resultan absolutamente impopulares en un año electoral, Mazú desliza que (entonces sí), será posible aplicar el tan ansiado “Acuerdo Social Educativo”, una trampa legal que organizó el gobierno con la legislatura para dejar dentro de un coto de caza, políticamente bien aceitado por el kirchnerismo, las decisiones a tomar sobre Educación en Santa Cruz, con actores que poco tienen que ver en la conformación de la estructura educativa, sino más bien jugarán como actores para darle una “formalidad pluralista”, a decisiones que solo tomará la gobernadora con una mesa chica, tendiendo a quitarle poder a la ADOSAC y poner fuera del gremio, la decisión de actuar y cómo actuar en caso de paros prolongados que plantee la entidad docente, incluyendo la sustitución de los mismos frente al aula, la creación de listas negras con aquellos que adhieran a los paros y hasta la expulsión del sistema educativo, a quienes no caigan del todo simpático a las autoridades del CPE.

Concluyendo: el reconocimiento de Mazú es una presentación de doble entrada. Por un lado reconoce que “hasta ahora” el escollo que generaba los paros era el pago atrasado de los haberes. Por el otro, sabe que este año (político/elecciones) eso quedará prácticamente regularizado, refuerza la idea de que, cuando esté resuelto este entuerto, a la ADOSAC se le caerán los argumentos para sustentar un paro y por lo tanto, el gobierno tendrá vía libre para implementar el mal llamado “Acuerdo Social Educativo”, que como dice el proyecto de ley aprobado a mano alzada por el oficialismo, es un conjunto de actores, donde el kirchnerismo se asegura la mayoría decisoria, al establecer que “se constituirá una Mesa de Trabajo integrada por tres representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE) designados por el Poder Ejecutivo Provincial y cinco legisladores representantes del Poder Legislativo, garantizando la representatividad de las minorías parlamentarias” y luego agrega “Serán invitados a integrar este espacio docentes, padres de alumnos, centros de estudiantes, cámaras empresarias y organismos comprometidos con la temática”. Nadie duda que será “todos de ellos”, tal es la práctica en “las políticas de consenso” que generan los gobiernos K.

Es decir, estarán allí todos los sectores que al gobierno le interesa que estén representados, menos a quienes por natural preponderancia e injerencia, el Ejecutivo deja afuera: a la ADOSAC, nada menos que el sindicato que nuclea a todos los maestros públicos y privados de Santa Cruz. Un ninguneo que deja en claro la incoherencia de la gobernadora y del propio Mazú, quienes pretenden hacerle creer a la opinión pública que con pagar los sueldos el conflicto acabará, dejando afuera de las decisiones educativas al principal actor de reparto en el universo docente provincial.

Es casi una obviedad decir que luego los paros seguirán, precisamente, por este ninguneo que ya el gremio docente se lo hizo saber en texto claro al gobierno, cuando en el 2016 elaboró la idea del famoso “Acuerdo…” y luego la llevó al recinto para aprobarla dentro del marco previamente abierto a tal fin, es decir la controvertida “Emergencia Educativa”. (Agencia OPI Santa Cruz)