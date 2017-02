Alicia Kirchner aumentó sueldos de ministros, funcionarios y dio manos libres para pagar asesores y gastar sin límites

07/02 – 20:00 – “Santa Cruz está quebrada”; esta frase resuena aún en los oídos de los santacruceños y forma parte del discurso maniqueo de la gobernadora. Dice que no hay plata pero alimenta a “desocupados” nacionales del régimen K, regala plata a intendentes afines para festejos e inauguraciones y ahora firmó un Decreto que autoriza nombramientos de personal político y asesores, aumenta sueldos a ministros y funcionarios y otorga total discrecionalidad a los integrantes del Ejecutivo en relación con los fondos públicos. (Por Rubén Lasagno)

La gobernadora Alicia Kirchner acaba de firmar un Decreto que constituye una burla más a quienes trabajan en el Estado provincial, a los sindicatos que luchan por lograr mejoras salariales que no llegan, tampoco logran que les paguen en tiempo y forma (lo cual no lograron durante el 2016) y hacia la población en general, por cuanto, luego de implementar durante el año pasado un impuestazo brutal, donde llegó a gravar hasta el pan con un 3%, descaradamente el gobierno provincial elude todas las limitaciones/prohibiciones, toma un atajo y arremete el año 2017 con aumentos desproporcionados hacia el sector político, hace lugar para que nombren cargos en la administración pública y la señora Kirchner contradice no solo su propio discurso sino las propias leyes que debiera sostener este gobierno como autoridad provincial.

El Decreto 2050/16 y la Resol 1/17 dada a conocer por el gobierno provincial aplica un aumento a los funcionarios, a todos los ministros y crea fondos especiales para el incremento de los pagos a asesores del Poder Ejecutivo

Mientras la gobernadora enfrenta a los sindicatos provinciales con el argumento de que la provincia está quebrada y no tiene fondos para hacer frente a los salarios en tiempo y forma, de hecho los de este mes son con pagos desdoblados, asigna recursos indeterminados para sus ministros y funcionarios, crea nuevos cargos y exprime la caja provincial en beneficio de su partido, de personajes que ha traído de Buenos Aires y son el remanente de los 12 años de kirchnerismo a nivel nacional.

Al respecto la diputada provincial Roxana Reyes (UPVM) expresó “Crean cargos, nombran asesores, traen ex funcionarios camporistas del gobierno nacional que no conocen nada de Santa Cruz, y siguen gastando millones en pauta oficial y gastos políticos porque siguen manejando el Gobierno y las Cuenta Publicas para fines partidarios. El FVS confunde sus intereses personales con los intereses del pueblo.”

Los “premios” de Alicia a sus funcionarios y ministros, enmascaradas detrás de la denominación “Unidad Retributiva” (UR), viene a suplir los aumentos descarados de sueldos y fondos en conceptos de gastos reservados, que el gobierno sigue drenando, pero disfrazándolos dialécticamente para encubrir los favores que debe hacer para sostener el gasto político de La Cámpora, Kolina y (como dijimos en notas anteriores) la campaña política que se viene este año con las elecciones de medio tiempo.

De acuerdo a lo que se puede leer de este Decreto se autoriza a la distribución discrecional de fondos públicos a favor de terceros, sin topes mínimos (es decir, puede fraccionarse hasta el mínimo de un 0.1% del salario categoría 17); no quedando sujeto el personal a régimen legal particular alguno, ni exigencia horaria ni de cumplimiento o ejecución de tareas específicas.

Para los Ministerios y Gobernadora el límite del pago al “asesor” es el 90% del cargo de quien lo designa, a excepción de Fiscalía de Estado, a quien se le otorgan facultades para pagar salarios a un asesor sin otro techo que la disponibilidad presupuestaria, observó la diputada Reyes, del análisis que hizo del Decreto.

También se autoriza a asignar fondos “extraordinarios” de modo discrecional y sin mayor justificación a personal de planta de la administración, favoreciendo el “amiguismo” y “clientelismo” interno en la Administración, quebrando el principio de igual remuneración por igual tarea; generando la emergente de favoritismos indebidos, observó.

Finalmente, Alicia Kirchner autoriza a las máximas autoridades provinciales (incluida ella misma) a asignar pagos extraordinarios y se autoriza a duplicar el sueldo de los cargos políticos.

Como lo remarcó la diputada, esta medida la toma la gobernadora en el inicio de un año complejo, conflictivo y donde la mandataria ha pedido “el máximo esfuerzo” y la “comprensión” a los dirigentes sindicales, a la hora de exigirle al gobierno provincial el cumplimiento en tiempo y forma del pago de haberes, el inicio inmediato de las paritarias y una urgente convocatoria para discutir salarios.

Ante esta nueva medida arbitraria, inconsulta, burda y absolutamente injusta y autoritaria que ha tomado Alicia Kirchner, sobrepasando todo tipo de límite recomendable en materia de manejo político de la crisis, presuntamente los gremios no oficialistas, desplegarán reuniones y acciones inmediatas para exigirle al gobierno, no solo los pagos en tiempo y forma de los salarios y aguinaldos, sino un inmediato llamado a paritarias para discutir la actualización de los salarios.

A esto le teme Alicia, pero a juzgar por las acciones que toma su gobierno o se prepara para resistir los embates en un año electoral muy difícil o realmente, no le importa mucho lo que puedan hacer y decir los sindicatos. (Agencia OPI Santa Cruz)