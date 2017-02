¿La increpa o la agarra del cuello?

13/02 – 18:30 – La foto de la polémica llegó a las redes sociales y estalló la noticia. La Intendente de Rawson Rossana Artero aparece asustada en la foto ante la actitud amenazante del diputado Roddy Ingram (Chubut Somos Todos). Fue en un acto en el Puerto, donde había representación oficial. Ambos reconocieron que Ingram increpó a la intendente y que nunca la agarró del cuello.

(OPI Chubut) – El día 4 de febrero se hizo el Lanzamiento de la Fiesta Provincial del Langostino en el puerto de Rawson y apareció esta foto que ilustra la nota donde la intendente Rossana Artero, aparece asustada ante el diputado Roddy Ingram quien parece increparla. La toma hizo que alguien comenzara a distribuirla en las redes sociales señalando que el diputado de Das Neves la había agarrado del cuello a la intendente.

A raíz de ello la propia Rossana Artero salió a desmentir la información, pero reconoció que la increpó fuertemente. “no me tomó del cuello pero estaba sacadísimo, muy enojado porque hicimos el lanzamiento de la fiesta 10 minutos antes de la hora prevista y por ese moetivo ellos llegaron tarde”, dijo la jefe comunal.

“Es cierto que me increpó muy enojado, pero no me agarró del cuello, como por ahí dejaron trascender”, dijo Artero, quien no descartó hacer la denuncia por la violencia verbal y gestual que recibió.

Ingram reconoció que la increpó a la intendente porque el acto estaba establecido que empezara a las 20:30 y comenzó a las 20:20, diez minutos antes que ellos llegaran y se justificó con los gritos, señalando que debía hablar fuerte porque la música estaba muy alta y no permitía oír lo que allí se decía. (Agencia OPI Chubut)