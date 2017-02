Alicia Kirchner privatizadora: si siguen las protestas en Canal 9, se lo regala a sus amigos ¿Rudy Ulloa, tal vez?

14/02 – 13:45 – La gobernadora Alicia Kirchner está enojadísima con los gremios que le reclaman el pago de sus haberes en tiempo y forma. Uno de ellos, el SatSaid (Sindicato de Televisión) desde hace algunos meses comenzó a poner placas negras a intervalos, en medio de la programación de Canal 9 (provincial). Desde el gobierno ahora buscan una salida al conflicto: en vez de cumplir con el pago de los salarios, piensan privatizarlo. ¿Qué negocio tendrá en mente el kirchnerismo para seguir esta nueva faceta “neoliberal” que tanto dice repudiar la señora Kirchner?.

Como resumimos en la bajada, la gobernadora está lanzada a “ejemplificar” con los empleados de Canal 9 (emisora provincial de televisión con Estudios en Río Gallegos) nucleados en el SatSaid, porque sistemáticamente desde hace varios meses, los trabajadores le reclaman el pago de sus salarios y como el gobierno paga cuando se le ocurre, generalmente después del 15 o 18 y en general de manera desdoblada, el sindicato de televisión ha tenido la idea de manifestar su protesta haciendo pública su disconformidad, colocando placas negras en la pantalla, de manera intermitente y por varios minutos, en reclamo del pago de sus sueldos.

Alicia Kirchner ya está cansada. Se avecina un año electoral, posiblemente su cuñada tenga que ampararse de la justicia, buscando un resquicio en algún nicho partidario y los desaprensivos trabajadores del canal, poco ayudan ante esta necesidad política acuciante, si en vez de ponerse a trabajar para el partido, protestan solo porque no les pagan el sueldo. Ese pensamiento, netamente kirchnerista, quien cree que el empleado público es un mendigo de sus favores y no tiene derecho a reclamar un pago justo, abonó una idea que la gobernadora y CFK la vienen madurando desde hace un tiempo: privatizar Canal 9.

El segundo paso es a quién se lo darán. Claro está que como se hacen las cosas en Santa Cruz y especialmente dentro del gobierno K, las licitaciones libres y abiertas no existirán; habrá un dedo puntuador que decidirá a quién, cómo y por cuánto. La inquietante pregunta que nos hacemos es: llegado el caso de privatizar la emisora provincial ¿Quién será el beneficiado?. Tenemos una larga lista de candidatos, algunos abiertos y declarados como es el caso de Rudy Ulloa, pero también otros enmascarados, que podrían ponerse en la fila de los testaferros del poder. ¿Qué ganaría el gobierno?, sacarse un problema de encima y mantener a la emisora bajo su control, pero con la excusa de que “al ser privada”, se desliga no solo de pagar salarios, sino aplica el manos libres para la “limpieza” de fondo y la anulación de las protestas y construye el círculo de retornos en la caja política, como sucedió con El Periódico Austral y varios medios que después de “la caída” desaparecieron. Sabemos que los medios “privados” en Santa Cruz, especialmente aquellos que sintonizan su editorial con la billetera oficial, tienen impunidad garantizada en materia laboral.

Hace dos semanas atrás el titular del SatSaid Roberto Lazarte, se reunió con el Ministro de Gobierno Fernando Basanta, por orden de la gobernadora a fin de intimar a los trabajadores a cesar en las manifestaciones de protestas “solo por no cobrar el sueldo”.

Previo a eso, la mandataria los había catalogado de “intolerantes” por colocar placas negras cada hora y por espacio de 10 minutos, cortando el aire de Canal 9, protestando por el retraso de los haberes.

Basanta le comunicó al dirigente que de continuar la medida, el canal se cerraría o bien se privatizará. El funcionario dijo una media verdad, que es igual a una mentira. Que Alicia ordene cerrar Canal 9 es un cuento de Hadas. A nadie se le ocurriría que el gobierno va a perder una herramienta panfletaria tan importante como la señal de TV que llega a todo el interior provincial. Pero cuando habló de “privatizarlo”, no estaba siendo del todo inexacto. Dentro del ámbito del gobierno se maneja la posibilidad de pasar la señal de Tv provincial a manos de un “privado”. Claro, ese “privado” no va a ser cualquiera, sino quien mejor califique a la hora de apostar a la continuidad del kirchnerismo en Santa Cruz.

Está claro que ser un gremio K no garantiza en nada la estabilidad y el derecho ante las autoridades provinciales. De acuerdo a lo sucedido con el sindicato de televisión, haber “jugado” en el área oficial, no les prodigó beneficios, sino, por el contrario, les jugó en contra; hoy están en la incertidumbre de si el gobierno los dejará a la deriva y nadie les ofrece un atajo. El SatSaid fue el gremio que peor acuerdo cerró con Alicia Kirchner el año pasado, aceptando un 10% de aumento salarial, parámetro que usó la gobernadora para retacear aumento al resto de los sindicatos en paritarias y fijó como “techo”, junto a la aceptación de UPCN y APAP de porcentajes mínimos de incremento salarial (y desdoblados o en cuotas), lo cual utilizó la gobernadora para ponerle tope a las aspiraciones de quienes van por un aumento real (por encima del 35%), tal son los sindicatos “no afines” como ADOSAC, ATE, Judiciales, Aprosa, Salud, etc. (Agencia OPI Santa Cruz)