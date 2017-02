Patagonia Gold iniciará los cateos en zona de “Cueva de las Manos”. No es nuevo, en el 2010 OPI lo anunció

15/02 – 15:30 – Desde que se destapó públicamente que Patagonia Gold está interesada en iniciar los cateos exploratorios en cercanías de “Cuevas de las Manos”, arreciaron las opinión, las desmentidas y “aclaraciones” que no aclaran nada. En el año 2010, OPI realizó una viaje a la zona y confeccionó un documento en video donde se advertía lo que iba a pasar. Hoy, la minera está decidida a buscar oro y plata en la zona adjudicada por la provincia porque se agota la ley que explota actualmente. El gobierno se hace el desentendido y gente que en el 2010 dijo una cosa, ahora dice otra. Aquí vamos a contar (y demostrar) que esto no es nuevo y que desde hace 7 años, todo estaba previsto que pasara. Cueva de las Manos, claro que está en peligro.

Algunos medios parecen sorprendidos porque Patagonia Gold pretende iniciar cateos en una zona altamente sensible, que está a poco más de 15 kms en línea recta del las cuevas donde pobladores primarios de estas tierras, dejaron en las artes rupestres su signo de vida. Estos le echan la culpa al gobierno nacional, dado que Mauricio Macri ha mostrado desmedida complacencia con las multinacionales que hacen grandes negocios en Argentina y dejan muy poco. Otros hacen un debido silencio sobre la responsabilidad que le cabe al gobierno de Santa Cruz, porque dicen que el subsuelo, es del Estado Nacional y por lo tanto, sería esa el área de competencia. Ni lo uno ni lo otro al 100% y las dos cosas al mismo tiempo.

La provincia de Santa Cruz sabe desde antes del 2010, que Patagonia Gold tiene en sus planes, la explotación y cateos de esas tierras, porque las autorizaciones respectivas parten del área de Minería y los supuestos controles (que no se hacen) también es potestad de la provincia y todo eso OPI lo contó a su debido tiempo.

Tras la decisión de explorar y explotar la sensible zona geológica que rodea el patrimonio de la Humanidad llamado “Cueva de las Manos“, Patagonia Gold salió rápidamente a través de la publicación especializada Minning Press a “desmentir las versiones”, como forma de confirmar que va a explotar allí, “pero no lo hará en el sitio arqueológico”, una verdad de Perogrullo que utiliza la minera, puesto que nadie está diciendo que vaya a destruir de manera directa “Cueva de las Manos”, ni que vaya a explosionar el sector donde se hallan las pinturas rupestres; lo que se cuestiona y algunas organizaciones tratan de resaltar, es que los trabajos exploratorios y extractivos están muy cerca del sitio (en línea recta) y debido a la actividad propia de la minería que se vale de explosivos para descubrir la ley, es indudable que se puede afectar el lugar, deteriorarlo y hasta destruirlo.

La minera remarcó que la exploraciónen la Estancia La Elisa “está dentro del área que abarca el permiso exploración otorgado por la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz, el cual se encuentra al norte de dicha estancia a 17.5km de distancia del sitio Cuevas de las Manos, y que la actividad exploratoria a desarrollar cuenta con el permiso ambiental correspondiente otorgado por autoridad competente“.

De lo expresado por Patagonia Gold se desprenden algunas verdades para analizar; en primer lugar que la Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz autorizó expresamente a la minera explorar, catear y explotar el área; es decir que la intención del gobierno provincial de hacerse el distraído, no cuadra en este juego de ajedrez donde nadie quiere quedar pegado a una acción tan denigrante para el patrimonio cultural de la Humanidad, como ser responsable (el día de mañana) de la destrucción de Cueva de las Manos.

La distancia de 17.5 kms, entre el lugar donde se realizaría la exploración y el sitio rupestre es ínfimo si se tiene en cuenta, no ya la distancia aérea, superficial, sino, la repercusión que tiene en el corazón de la corteza terrestre, en las fallas y en las formaciones geológicas, las detonaciones en profundidad. Ningún geólogo serio podría afirmar por escrito que la actividad minera a 17 kms de un sitio tan inestable y sensible como Cueva de las Manos, no va a repercutir negativamente sobre la geología que la conforma.

Más allá que la minera confirma que posee permiso ambiental correspondiente, es decir que existe una autoridad ambiental responsable de autorizar los trabajos, razón por lo cual es hacia esa autoridad a la que se le deben cursar las quejas y las denuncias, la minera dice “inocentemente” “Patagonia Gold no desarrollará, ni tiene permiso para desarrollar, actividades de ninguna naturaleza en Cueva de las Manos. El sitio arqueológico está protegido por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad”.

Como reza el viejo dicho sobre lo obvio: “chocolate por la noticia”. Está claro que en Cueva de las Manos propiamente dicho, la empresa no tiene permiso para trabajar y que a nadie se le ocurriría otorgárselo, ni aporta nada cuando reconoce que es un lugar denominado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad; esa aclaración no solo está demás, sino que su lectura en el contexto en que se presenta el caso, suena más a una explicación vacua y justificadora, para encubrir la acción depredadora de la minera a solo 15 kms de allí. Lo que no dice Patagonia Gold, es cómo serán con el tiempo, los efectos depredadores del accionar minero por el impacto de los explosivos subterráneos y su lógica consecuencia en la morfología del terreno y los mantos de piedras.

¿Puede asegurar Patagonia Gold y el gobierno provincial y nacional que con el tiempo las rocas de Cueva de las Manos no van a desmoronarse, agrietarse, desmenuzarse o descalzarse por efecto de las vibraciones, repliques, movimientos y expansión de las ondas de choque en las rocas a media y baja profundidad? ¿Y si se equivocan y al cabo de unos años las terrazas de lava y las cuevas que parecen sostenidas como aleros en el aire sobre el río Pinturas se desploman? ¿Solo bastará una disculpa o un “la verdad es que tenían razón, nos equivocamos”, como generalmente sucede en Argentina con la improvisación de la que somos parte los argentinos?.

En una de nuestras notas del año 2010, Pezolano, un integrante de los autoconvocados de Perito Moreno nos decía “San José-Huevos Verdes se encuentra instalada a 50 kms de Perito Moreno (en línea recta), Cerro Negro a 3 kms del Río Pinturas y Patagonia Gold se ubica más al sur del Arroyo Feo y a 700 metros de las Cuevas. Asimismo hay testimonios del peligro que existió para las pinturas rupestres con las explosiones que la empresa “Contreras Hnos” realizó en el trazado de la ruta 40, “a pesar de estar a casi 40 kms de distancia de Cuevas de las Manos, cuando llevaron a cabo un dinamitado de la montaña para cambiar la traza del camino “Cuevas de las Manos tembló como un papel”. Patagonia Gold tiene previsto una o dos voladuras diarias”

Quién es quién en esta historia

La ONG Flora y Fauna es propietaria de los terrenos donde se encuentra Cuevas de las Manos y la zona perimetral a preservar de la explotación minera. Oportunamente interpuso un Amparo y la justicia le dio vista a la medida, que mantiene “stand by” los trabajos de prospección cateos de la minera.

La zona en controversia está a 100 kms de distancia de Perito Moreno, donde el ex intendente fallecido Guillermo Bilardo, tenía idas y vueltas con la minería, de acuerdo como soplaban los vientos de colaboración con su comuna, especialmente de parte de Minera Santa Cruz, Cerro Negro y Patagonia Gold.

A principio del año 2011 Fomicruz (Fomento Minero de Santa Cruz) se hizo socia de Patagonia Gold, con lo cual está claro que la provincia tiene especial interés que la minera británica empiece a producir dividendos cuanto antes, por ello la facilidad que otorgan todos sus funcionarios para que se morigeren y amortigüen los impactos negativos en la prensa, especialmente, que es la parte más importante a la hora de quedar expuestos en sus mentiras e intenciones.

Cuando Alicia Kirchner se hizo cargo del gobierno en diciembre del 2015, ya atenía previsto potenciar el interés minero y para ello, puso como Secretario de Minería de la provincia a Guillermo Bilardo (hijo del ex intendente fallecido de Perito Moreno) y designó como Directora en representación de la provincia, en el Directorio de Patagonia Gold, a María Fernanda Bilardo, hermana del Secretario de Minería e hija del ex intendente de Perito Moreno.

Como Ministro de la Producción Alicia designó al diputado Leonardo Álvarez, un lobista minero, que se desempeñaba al frente de la Comisión de Minería en la legislatura y tuvo, entre otros objetivos, detener el proyecto de Ley para implementar el Impuesto Inmobiliario Minero, en épocas de Peralta gobernador.

Razones no le faltaban. Álvarez, como ya lo hemos profundizado en diversas notas, posee una fabrica de productos minerales no metalífereos y una empresa de transporte y logística en San Julián, desde donde trabaja para todas las empresas mineras que explotan en Santa Cruz y el año pasado, tal como lo reveló OPI, uno de sus camiones transportaba cianuro sin las protecciones y los papeles como correspondían y fue demorado en Chimen Aike por un par de horas. Después, sin que trascendieran los motivos, la unidad siguió su camino y aquí no pasó nada.

Juan Nauta es actualmente, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Perito Moreno (lugar de origen de la familia Bilardo) y en el año 2010 fue una de nuestras principales fuentes de esclarecimiento sobre la contaminación minera en Perito Moreno, donde Patagonia Gold explotaba “La Paloma” y tal como el lector podrá ver, leer y escuchar en el video que se reedita en esta nota, Nauta predice con total exactitud lo que hoy se está poniendo en discusión.

Sin embargo, el mismo hombre que hablaba con pasión, despellejando a Bilardo, al gobierno provincial que autorizaba las actividades exploratorias y nos llevaba a los lugares que luego fueron cerrados con candados por las propias mineras, hoy como funcionario municipal aparece con un discurso menos confortativo y en relación con Cuevas de las Manos, menos apocalíptico.

Juan Nauta (hoy funcionario) nos decía en aquella misma nota del año 2010 “personalmente tuve acceso al primer informe de Impacto Ambiental realizado por Patagonia Gold y en aquel estudio preliminar se indicaba que Cueva de Altamirano sería directamente afectada por la actividad extractiva y quedaría totalmente destruida “ese informe no lo vimos más y creo que nunca más lo veremos”, dijo Nauta”.

“Hace un tiempo – continuó diciendo Nauta en el 2010 – denunciamos ante Minería de la provincia que se estaba perforando a 150 metros de un yacimiento arqueológico y que el mismo corría peligro ¿Y sabe qué nos contestaron desde Minería? Que los peligrosos éramos nosotros y no las mineras”.

Lo que decía Nauta en ese momento el lector lo puede revivir en nuestro video titulado “La megaminería en Santa Cruz: amenaza medioambiental, descuido, descontrol y bajísima rentabilidad para el Estado”.

Ahora como funcionario municipal, el señor Nauta ha emitido su opinión en varios medios donde descarta que el sector Cueva de las Manos corra peligro y reafirmó que tampoco habrá problemas de contaminación “porque el recurso está lejos de donde la empresa hará los cateos”.

En la Revista La Tecla Patagónica, hace pocos días sobre este tema Nauta dijo “son seis perforaciones que van a tener un pequeño impacto visual mientras se está haciendo, hasta que lo remedien”. Sin embargo, Nauta advirtió que “el problema realmente tendrá lugar si eso prospera, y pretenden hacer exploración y luego explotación; es decir, abrir una mina ahí”.

En referencia a su área, expresó que el trabajo de la minería “es finito en el tiempo; contrariamente, el turismo es renovable”. Con respecto a esta última frase de Nauta queda sobrevolando un inquietante análisis: quiere decir Nauta algo así como “soportemos el tiempo que tengamos que soportar la minería, que a ellos algún día se les termina, a nosotros, el turismo nos quedará para siempre”. El problema es, saber si después de que se vaya la minera, habrá algo para ver, visitar y admirar. (Agencia OPI Santa Cruz)