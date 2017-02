En el 2009 denunciamos la vinculación de Kirchner y Macri en torno al negocio del Correo Argentino

17/02 – 10:15 – Tener “memoria y archivo” ayuda a contextualizar mucha información que con el tiempo se vuelve fundamental. Esto nos pasa como medio, ya que muchas investigaciones y notas publicadas por OPI hace varios años, han tomado clara vigencia y algunas (como en caso de Báez/Kirchner) han llegado a ser “premonitorias”. Hoy, en medio de la controversia entre el gobierno actual a cargo de Mauricio Macri y el Correo Argentino, rescatamos una nota de archivo del año 2009, cuando Macri y Néstor Kirchner hacían negocios con la plata del Estado.

Lo que hoy la sociedad argentina vive con asombro, en relación a las vinculaciones “empresariales” alrededor del Correo Argentino entre Macri y Kirchner, OPI Santa Cruz lo había anunciado en un informe de investigación, realizado el 25 de febrero del año 2009. En aquel momento bajo el título “A pesar de lo que dijo Kirchner, en el Correo Argentino sigue facturando Macri”, se detallaba cómo tras los discursos del ex presidente Néstor Kirchner, que parecía enfrentado al empresario “neoliberal” Franco Macri, en realidad estaban enjuagando negocios juntos.

Allí se demostraba que un negocio de 120 millones de pesos al año involucraba a varios funcionarios nacionales de ese entonces y los concesionarios postales. Se dejaba expresado cómo era la red de vinculación de intereses, pactada entre la época de la privatización menemista del Correo Argentino, hasta la reestatización impulsada por el kirchnerismo. Lo que simulaba ser “del Estado” en realidad era un fabuloso negocio postal que manejaban algunos vivos con estrechas vinculaciones políticas y algunos de ellos eran “CEOS” que solo tenían como herramienta un teléfono, desde las cómoda oficina del Correo Argentino en Comodoro Py. El informe, difundido por OPI en el 2009, obtenido de fuentes irrefutables y con acceso a documentación que demostraba las estrechas vinculaciones entre las empresas relacionadas con la familia Macri y el “estatizado” Correo Argentino, nos ayuda hoy a comprender mentiras y verdades de los actores que han estado de los dos lados del mostrador (empresario/presidencia), ante la opinión pública se mostraron siempre como “enemigos”, pero han sido socios a la hora de repartir la torta pública que cortaban del Estado nacional y pagábamos (y pagamos) todos nosotros.

A continuación vamos a transcribir textualmente la nota del 2 de febrero de 2009. La misma decía lo siguiente:

En el año 2001 cuando el Correo Argentino era administrado por Macri, la creación de empresas satélites encargadas de las funciones básicas del mismo, la logística, los sistemas y la contratación de personal eventual, formaron parte de las importantes inversiones que se realizaron entonces; y después de quitarle la concesión, a pesar de que el Correo Argentino S.A cuenta con personal capacitado para realizar estas tareas, las empresas vinculadas a Macri continúan facturándole millones de pesos al Estado. En esta investigación que iniciamos a partir de testimonios valiosos y documentación certificada, intentaremos poner a la luz los intereses que persisten en el negocio telepostal y que recicla a los mismos actores.

Tal como OPI pudo comprobar a través de los respectivos contratos a los cuales tuvimos acceso, la empresa ITRON es la encargada de los sistemas del Correo Argentino, BAYTON la encargada de la contratación de personal eventual que desempeña tareas en diferentes sectores, tanto jerárquicos como operativos y uno de sus directivos es el Sr Gustavo Muzlera, Director de Negocios Corporativos de la Región Centro del Correo hasta 2004, según consta en los acuerdos y convenios establecidos.

“El mayor negocio lo tiene LDA” nos indicó un alto funcionario del Correo Argentino que prefirió el anonimato. La empresa Logística de Avanzada S.A (LDA), se encarga de la distribución del Correo Argentino en casi todo el territorio nacional. Luego de que la empresa FUREX se declarara en quiebra en el año 2002, nació LDA, una firma vinculada a Armando Amasanti de la empresa SIDECO (hombre de confianza de Franco Macri en la desaparecida SEVEL) ex directivo del Correo que pasó de la administración privada a la estatal, pero al poco tiempo se alejó de la empresa.

El vínculo de estas empresas con ex empleados y en algunos casos aún empleados del Correo Argentino S.A, ubica en el ojo de la tormenta los contratos que éstas tiene con en ente estatal; sumado a esto el estrecho vinculo con el grupo Socma.

Recursos Humanos S.A

Entre el 15 y el 20 % del personal que desempeña tareas en el Correo Oficial es eventual, es decir, contratado por BAYTON. Esta empresa se encarga de los recursos humanos del Correo, sin embargo, el ente Estatal posee su propio personal de recursos humanos. El sueldo promedio de un ingresante contratado directamente por el Correo Argentino ronda los $ 2.000, mientras que uno contratado por BAYTON no supera los $ 800, tomando como referencia una misma área de trabajo.

La presión ejercida por los sindicatos ha logrado la reducción de los eventuales, sin embargo, la gran brecha que existe entre los haberes percibidos por el mismo trabajo, deja al descubierto el negocio que proporciona el Correo Argentino a la empresa de recursos humanos.

Logística de avanzada

Los mil quinientos recorridos que maneja LDA en toda la Argentina, son operados telefónicamente por dos personas que lo hacen desde las oficinas de la empresa que están instaladas dentro de uno de los edificios del de Correo Argentino en la base Internacional situada en Comodoro Py en Capital Federal, donde emplea a no más de 20 personas; lo mas llamativo es que esta empresa que maneja la logística en todo el país no posee un solo vehiculo utilitario propio.

La rentabilidad que produce LDA ronda el 30% de lo facturado, el balance del año 2007 superó los $120 millones de pesos; alrededor de 36 millones de pesos genera aproximadamente este negocio para los propietarios, arriesgando muy poco.

Al terciarizar los servicios que debiera brindar la empresa, los problemas recaen sobre aquellas que prestan servicios para LDA. Consultamos a varios y las respuestas fueron rotundas “toda la torta es para ellos y sin poner un solo vehiculo en la ruta”, las tarifas que paga LDA a las empresas que subcontrata son muy diferentes (e inferiores) a las que ellos cobran.

Pase de mano

Este es un claro ejemplo de las diferencias monetarias en las tarifas, un recorrido de 600 km donde se unan dos localidades, es facturada al Correo Argentino S.A en aproximadamente $ 22.500 por LDA; sin embargo a la empresa que realiza el recorrido con vehículos y personal propio le abonan alrededor de $ 17.000, los números dejan claramente marcada la diferencia monetaria entre quien realiza el servicio y quien lo gestiona.

“Nosotros pagamos, cargas sociales, obras sociales, sueldos, combustible, vehículos, seguros y ponemos en riesgo nuestro capital en las rutas, mientras ellos solo hablan por teléfono” confesó un jefe operativo de una de las empresas subcontratada por LDA.

En este punto cabe destacar que no son más de cuatro las empresas, las mismas operan en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza y Patagonia. En el resto del país LDA contrata monotributistas; esta situación complica mucho a los empresarios. Un chofer de camión monotributista que recorre 25000 km mensuales cobra alrededor de $ 3.000 por las distancias a recorrer y viaja con un ayudante que cobra unos $ 2.500, correspondiendo alrededor de un peso el km. En cambio una empresa que tiene a sus choferes bajo el convenio de trabajo debe abonarle por la misma cantidad de km cerca de $ 9.000, tanto al chófer como al acompañante.

LDA lleva operando cerca de siete años en todo el país, al consultar OPI a un alto funcionario del Correo Argentino que controla la logística en la zona sur del país nos indicó “nunca conocí, ni recibí un llamado de alguien de LDA”, sin embargo señaló, “los que intentaron cuestionar por qué LDA mantenía los contratos con nosotros y no las empresas que realmente realizan el trabajo, ya no están mas en la empresa” remarcó.

Otra fuente del Correo Argentino nos confeso, “es imposible luchar con políticos que muerden de esta empresa”.

Sin embargo lo más llamativo fue lo que nos confesó un ex empleado del Correo Argentino, “a mi me rajaron por querer sacar del medio a LDA y brindarle los contratos a las empresas que realmente invierten y laburan, “tendrás que aprender a convivir con LDA me dijo por teléfono y sin titubear un Ministro de la Nación” puntualizó.

Desde la reestatización del Correo Argentino en noviembre del 2003, los negocios entre Macri y el estado no finalizaron. Llamativamente los contratos entre LDA, BAYTON e ITRON continúan. Varias de las locaciones que posee el Correo Argentino S.A son propiedad del grupo Macri, la sede central de operaciones logística del Correo emplazadas en Monte Grande en la Av. Fair 1101, provincia de Buenos Aires, es un claro ejemplo de ello; los millones de pesos que se pagan mensualmente por el alquiler de esta locación van a parar directamente a las arcas del ex gerenciador del Correo Argentino.

Digamos que si y luego que no

Por Resolución Nº 107 del 20 de julio de 2007 la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe en base a auditoría practicada en las contrataciones del correo, desde la inscripción de la Sociedad Anónima en agosto de 2004 hasta el 30 de junio de 2006.

Por lo tanto el informe abarcó el período que comprende desde el 27 de Junio de 2005 hasta el 25 de Agosto de 2006 y en tal sentido la AGN señala “El Correo Oficial de la República Argentina S.A. viene contratando con la firma Logística de Avanzada S.A. (LDA) -prestataria del mismo servicio para la empresa en forma previa a la rescisión de la concesión- el transporte terrestre de correspondencia, desde su creación y hasta la fecha de vigencia del Pedido Abierto Nº 4400000049 el 3 de diciembre de 2004 en el cual se integran al mismo, a pedido de la empresa, los servicios de custodia vehicular y seguimiento satelital”.

En la verificación de la muestra de contratos llevada adelante por el equipo de auditoría figura, en primer lugar, el suscripto con la firma Logística de Avanzada S.A. (LDA) y en este caso entre otras observaciones la AGN verificó que, mediante la Cláusula 4.5. del contrato original “las partes (Correo y LDA) habían acordado encomendar a una empresa de auditores independientes la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, tanto sea en el aspecto operativo, administrativo, cumplimientos de compromisos y toda otra obligación que pudiera corresponder.

El 9 de diciembre de 2005 el Correo informó que “no existe registro de haberse efectuado la contratación de estudio de Auditoría Externa alguna”.

Aclaró además que la cláusula comentada quedó redactada por inercia de la gestión anterior y que en la administración del Correo Oficial de la República S.A., la cláusula se eliminó por entender que carece de sentido contratar una auditoría externa.

Amigo son los amigos

Tal le refirieron a esta Agencia el macrismo sigue conduciendo los destinos de la empresa y la línea gerencial de la compañía estatal aún continúa ocupada por hombres que hicieron toda su carrera en el Grupo Socma (Sociedades Macri) y se desempeñaron en el Correo durante la gestión postal de Franco Macri.

A pesar de anuncio con bombos y platillos de la reestatización y las fuertes críticas hacia el menemismo por parte de Néstor Kirchner mientras dirigía el país, las raíces del Correo Argentino las maneja el mismo grupo que el ex presidente denostó y dijo arrancárselo de las manos para mejorarlo, hacerlo más eficiente y terminar con la corrupción. (Agencia OPI Santa Cruz)