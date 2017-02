Intendente de Las Heras pagó más de 1.3 millones de pesos a Clarín, para agradecerle a Macri

17/02 – 15:45 – ¡Gracias Totales!, dijo textualmente José María Carambia, intendente de “Cambiemos” en Las Heras (Santa Cruz) y como ofrenda hacia el presidente de los grandes cambios y en agradecimiento por haberle dado obra pública a la localidad santacruceña, el jefe comunal no dudó en erogar casi un millón y medio de pesos al diario Clarín para ofrendar con un merecido cumplido al presidente, claro que con plata de sus contribuyentes.

El Intendente de Las Heras, localidad del centro-norte provincial, José María Carambia, ganó las elecciones por “Cambiemos” en el 2015, desplazando a Teodoro Camino del FPV, quien hoy es Secretario de Trabajo. Algunos preveían que con “Cambiemos” cambiarían muchas cosas en Las Heras, especialmente la corrupción en la obra pública; algunos apostaban a que Carambia iba a denunciar penalmente a su antecesor, a su vez ya denunciado públicamente por concejales de la localidad, en virtud de varias situaciones sospechosas; pero nada de eso sucedió.

Carambia se dedicó a trabajar por Las Heras y tramitar obras para su localidad. Se ha decidido a “no mirar atrás” (¿?) En el mes de noviembre de 2016 Carambia firmó, junto con Domingo Amaya, Secretario de Hábitat y Vivienda de la Nación, un desembolso para obras de 640 millones de pesos, que comprendía un tramo de 399 millones en 12 meses, que el intendente declaró estar destinados al mejoramiento de la infraestructura de los barios América y El Calafate.

En aquel momento el departamento Prensa de la municipalidad, calificó las obras como “sin precedente” para Las Heras, estando por encima, inclusive, de las mismas asignaciones nacionales para otras localidades como Puerto San Julián, Pico Truncado y hasta Río Gallegos. Esto dio como resultado que en el pico de su euforia, Carambia revelara que tal desembolso se trataba de un hecho inédito en la provincia y la región, ya que Nación le había asignado a Las Heras, el mayor monto de obras a nivel nacional.

¡Gracias Totales!

Hoy las obras nacionales en Las Heras sufren un considerable retardo ante la aparición de posibles sobreprecios en las licitaciones por lo cual están siendo revisados desde las oficinas a cargo de Rogelio Frigerio, hecho que dejó “stand by” el envío de algunos fondos, hasta que se clarifiquen los detalles que rondan sospechosos manejos financieros, lo confirmaron fuentes cercanas al Ministerio nacional.

Pero Carambia decidió agradecerle al presidente Mauricio Macri y para tal fin, pidió un presupuesto de publicación en el diario Clarín, desde cuyo departamento de comercialización le enviaron los montos que figuran es la imagen que se adjunta por día y de acuerdo a que los mismos sean feriados o hábiles (el precio varía considerablemente), indicando “estos valores no incluyen IVA” y los depósitos se deben hacer por el Banco Santander.

Con toda esta información en la mano y en base a declaraciones de personas vinculadas con el municipio de Las Heras, Carambia mandó a publicar el agradecimiento a Macri en página impar del diario Clarín del día domingo, lo más caro si se quiere publicar algo porque es el día y la página más costosa que tiene el medio. ¡Una verdadera paquetería!, propio de un empresario exitoso a quien le sobra la plata, solo que aquí se trata de un humilde intendente de una humilde localidad de Santa Cruz, atravesada por todo tipo de calamidades y carencias.

Es así que por publicar una página completa el último domingo 12 de febrero, un texto de reconocimiento a Macri y lucir la foto de Carambia y Amaya firmando el acuerdo para transferencia de los fondos, el intendente pagó de la caja municipal la suma de $ 1, 219,344 más IVA, tarifa que cobra Clarín por aparecer en ese lugar de privilegio del diario, en el día en que más ejemplares vende.

“Muchísimas gracias señor presidente de la Nación Mauricio Macri”, dice el encabezado de la carísima publinota del intendente Carambia. Continúa con el detalle de obras, la foto y la firma de “Cambiemos”, “Municipalidad de Las Heras” y “MoVeRe” (Movimiento Vecinal Renovador). Remata esta suerte de solicitada, las palabras GRACIAS TOTALES!!!!, tal cual se transcriben aquí, en mayúsculas y con un solo y reiterado signo de cierre de exclamación, lo que significa “un grito de agradecimiento”, recordandoa la última frase que disparara Ceratti en su despedida con Soda, algo si se quiere bastante cursi y poco profesional a la hora de comunicar desde un municipio.

El cierre al pie de la página es toda para el intendente Carambia, donde aparece su nombre, apellido y cargo en letras destacadas con un zócalo en negro en el cual se promociona la “Primera Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica en la ciudad de Las Heras para el 17 y 18 de marzo”.

Si no fuera por…

Es bueno ser agradecido en la vida, pero generalmente es mucho más valioso cuando uno lo hace con la plata de uno. Si un funcionario público es bueno y magnánimo con el dinero de todos los contribuyentes, la imagen que deja en quienes aportan de sus dineros para los dispendios oficiales, no es la mejor ni la más buena y en este caso, Carambia no ha logrado cambiar (aunque es de Cambiemos), algunas viejas mañas que tenía su antecesor, altamente cuestionado y denunciado (claro está que nunca avanzó ninguna denuncia en Santa Cruz), por irregularidades y sobreprecios.

Como lo refiriéramos en los primeros párrafos, una fuente cercana al gobierno nacional que fue consultada por OPI respecto de la abultada asignación de fondos a Las Heras, nos dijo que el envío de las partidas estaban sujetas a una investigación/revisión de las licitaciones que se está llevando a cabo, ante denuncias anónimas que llegaron al Ministerio nacional, en relación con sobreprecios e irregularidades con las licitaciones de las obras y hasta con la venta de los pliegos.

Esas fuentes confirmaron que Carambia puso en venta los pliegos para las obras de Nación a 300 mil pesos cada uno, en tanto, en Pico Truncado (70 Kms de allí) por las mismas obras del plan nacional de inversiones, las empresas deben pagar 5 mil pesos cada pliego. Otro detalle no menor, cuya queja fue presentada por una empresa de Santa Cruz que decidió adquirir el pliego, es que las licitaciones se dieron a publicidad el 30 de diciembre de 2016 con apertura el 2 de febrero; sin embargo cuando alguien concurría para adquirir el instrumento legal no podía hacerlo, porque el municipio estaba cerrado, debido al periodo vacacional.

De acuerdo a las fuentes, “en Buenos Aires no les van a dar vía libre a las licitaciones hasta que no se aclare bien cómo han sido conformadas”, le señalaron a OPI, teniendo en cuenta que en Santa Cruz sobrevuela el fantasma de la carterización de la obra pública desplegada por Báez y Kirchner, donde en la misma licitación jugaban tres o cuatro empresas y así sucesivamente iban ganando alternativamente a su vez con grandes sobreprecios. Hoy algunos advierten que el desmedido precio de los pliegos, podría estar orientado a “desalentar” a empresas interesadas que no sean del “entorno” y que solo queden aquellas “necesarias” para llevarlas a cabo.

Entre las empresas que han licitado las obras se encuentran Emprendimientos Fueguinos SA, Miguel Demarchi; Choel SRL y Proalsa SRL. Desde OPI y Fm News estamos trabajando para establecer a quién pertenece cada empresa, si hay lazos comerciales y sociales entre actores de este grupo y en definitiva si se trata de una licitación clara y transparente como prometió “Cambiemos” en Santa Cruz, o si se avalan las denuncias que hay sobre los ribetes irregulares que se consignan.

Emprendimientos Fueguinos (TDF) y Miguel Demarchi (Las Heras) han conformado una UTE para otros trabajos en otros lugares. Choel SRL procede de Chubut y fue registrada en el 2008 y Proalsa SRL es una firma afincada en Asturias 1544 de Río Gallegos. Por el momento y sin poder dar precisiones hasta poseer certeza absoluta, podemos adelantar que uno de los socios de una de estas empresas, es amigo del Vicegobernador y del ex intendente de Las Heras, sin embargo, estos datos y los concernientes a las licitaciones, la situación de las mismas en la mesa de Rogelio Frigerio y detalles del precio de las obras, están en curso de investigación por OPI y serán parte de otro informe. (Agencia OPPI Santa Cruz)