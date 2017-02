Alumnos secundarios de El Chaltén no pueden ir a clase por falta de un edificio

20/02 – 13:50 – Los 107 alumnos del Colegio Nº 28 de El Chaltén no pueden asistir a clases porque carecen de un espacio adecuado. Docentes y padres de la pequeña localidad cordillerana protestan y envían notas a las autoridades desde hace 8 años, pero nadie se hace eco del problema. Crece la matrícula y para cinco cursos solo tienen tres aulas, tres inodoros y la promesa incumplida de la Gobernadora Alicia Kirchner de levantar un edificio en tierras que ni siquiera le pertenecen a la provincia porque es un Parque Nacional. Docentes y padres toman la escuela y protestan públicamente

En El Chaltén, padres y docentes del Colegio Secundario Nº 28 no tienen espacio físico para desarrollar su actividad pedagógica. Hoy la matrícula de la escuela es de 107 alumnos y solo poseen 3 aulas. El edificio es muy pequeño y a raíz de ello debieron aguzar el ingenio para “hacer espacio”, con el fin de alojar allí a los alumnos de 1º y 5º año que no pueden recibir los conocimientos, debido a falta de infraestructura y de inversión de éste y los últimos gobiernos provinciales.

OPI entrevistó a Luis Ledesma un auxiliar docente de El Chaltén, que se encuentra en protesta junto a los padres de la comunidad, quien apuntó una larga lista de necesidad nunca satisfecha por los gobiernos que han pasado a nivel provincial, ni tampoco resulto por el actual de Alicia Kirchner.

“En campaña hemos recibido promesas de todo tipo, pero una vez que pasan las elecciones todos se olvidan, incluyendo la actual gobernadora”, dijo Ledesma quien agregó “Cuando vino prometió hacer un nuevo edificio, hicieron la platea, con una inversión que nadie sabe de cuánto fue, pero sobre terreno del Parque Nacional, con lo cual quedó allí, mientras tanto en la escuela hemos tenido que adaptar la mapoteca, el laboratorio y hasta dividir en dos un patio interno, dejando dos aulas muy pequeñas, para ir solucionando un problema que no viene de ahora, sino desde hace años y que nunca ha tenido respuesta de parte de las autoridades, a pesar de la cantidad de notas que mandamos en los últimos 8 años”, indicó.

En este sentido, señaló que el edificio actual tiene solo 3 aulas para cinco cursos y tampoco hay baños adecuados a la cantidad de personas (alumnos, docentes y no docentes) que trabajan y transitan por allí “solo tenemos tres inodoros para 107 alumnos más todo el personal docente y auxiliar, que seremos unos 40 a lo que se le debe agregar el personal no docente, administrativo, etc”, expresó Ledesma, remarcando una situación muy grave no solo edilicia y funcional sino sanitaria.

En la actualidad solo 3 de los cinco cursos pudieron iniciar las clases en condiciones mínimas y de acuerdo a la demanda educativa de la localidad, Ledesma remarcó que solo se puede atender un aula de 25 alumnos en 1er año y el 2017 tiene una demanda de 42 bancos.

También apuntó a la falta de gestión y respuesta a los aspectos normativos, administrativos y pedagógicos de la localidad, ya que el Estado provincial no atiende la creación de nuevos cursos, se deben sumar cargos docentes, auxiliares, un Vicerrector, se necesita otro secretario y nada de ello se resuelve a nivel del Consejo Provincial de Educación, a pesar de las insistentes notas que le hicieron llegar a su presidente, el Prof Roberto Borselli.

“No solo es cuestión de ladrillos – dijo Ledesma a OPI – también es un problema de actitud, dedicación y ocupación del problema que tenemos en El Chaltén, donde hay una demanda real de asistencia educativa en todos los órdenes y nadie las atiende”.

A raíz de la crisis, los docentes, padres y vecinos se han unido en las redes sociales, han generado una demanda escrita al CPE y al Intendente de El Chaltén, entendiendo que son responsables por la falta de un edificio conforme a sus necesidades y se está vulnerando el derecho básico de los jóvenes a obtener una educación de calidad.

El pueblo está virtualmente “sublevado” en contra de las autoridades provinciales de Educación, por la desidia y el olvido en la que han dejado a la hermosa villa turística, que hace poco tiempo se constituyó en una comuna autónoma, pero no ha crecido en soluciones de problemas estructurales básicos, como es la adaptación del Colegio 28 a las demandas crecientes de los jóvenes que hoy, en la primera semana del inicio de clases, no tiene un banco para sentarse ni un aula donde recibir el aporte de los docentes. (Agencia OPI Santa Cruz)