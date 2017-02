La SIGEN habría realizado una auditoría incompleta en YCRT/Usina por ser responsable del descontrol kirchnerista

22/02 – 12:15 – OPI va a publicar una serie de notas relacionadas con las investigaciones y auditorías que se han realizado en YCRT/Termousina (Río Turbio), diligencia que el actual gobierno nacional dejó en manos de la SIGEN. Sin embargo, fue este organismo el mismo que en la épocas del kirchnerismo, avaló y dejó pasar por alto, todas y cada una de las irregularidades que no se han saneado dentro del yacimiento. Fuimos a una fuente altamente calificada para obtener lo que es una suerte de “revelación oculta” que la actual intervención de YCRT, a pesar de tener conocimiento pleno de la situación, no ha desmantelado, investigado, denunciado ni informado.

A criterio de nuestro entrevistado sobre el tema YCRT/Usina de Río Turbio, “la SIGEN responsable de la Auditoría Integral de la Mina y Central Termoeléctrica de Río Turbio encomendada por este Gobierno, no debería haberse seleccionado como interlocutor válido, considerando que actuó como Organismo del descontrol durante la era Kirchnerista”, apuntó a OPI Fernando Scaglia, Ing. Industrial de larga trayectoria profesional quien trabajó durante trece años, hasta fines del año 1.988 (Gob. Radical) como Gerente de Abastecimientos y Comercial en la Ex – YCF.

De acuerdo a las palabras del profesional esta circunstancia condicionó a la SIGEN a realizar el trabajo aplicando un muestreo de las contrataciones menos comprometidas, dejando de lado las contrataciones más importantes como ser las compras de los Frentes Largos a Polonia, adquisición y reparaciones de Locomotoras (obsoletas) a Bulgaria y las megas contrataciones realizadas en forma directa a través de la UTN Río Gallegos sin ningún tipo de control, tal como esta Agencia ha venido informado a lo largo de estos años, sobre hechos de flagrante corrupción en el manejo y disposición de bienes e inversiones en YCRT.

“Ahora la SIGEN se rasga las vestiduras – agregó Scaglia – pero cabe preguntarse ¿Cómo se produjeron tantos actos de corrupción bajo lo que supuestamente eran épocas donde ellos debían controlar?”, a su entender lo más cuestionable de la Auditoría es que solamente han realizado observaciones de tipo legal y nunca cuantificando los sobreprecios, dejando librado a la Intervención actual del yacimiento, encabezada por Omar Zeidán, la responsabilidad de la determinación de los sobreprecios producidos en cada caso en particular, “tarea de muy difícil realización al no contar con personal técnico idóneo para realizarla”, expresó nuestro entrevistado.

Luego del informe final elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) relacionado con la Auditoría Integral realizada en YCRT y en la Central Termoeléctrica de 240 MW y al determinarse que la misma resulta incompleta dado que aborda la problemática de la corrupción solamente desde el punto de vista “legal”, recomendando que “en el caso de corresponder, deja en poder de la Intervención actual iniciar las acciones sumariales correspondientes a los efectos de delimitar responsabilidades y estimar los perjuicios ocasionados al Estado Argentino”; queda claro que, como lo apunta el Ingeniero en su presentación, no le da al actual Interventor Omar Zeidán la potestad para cuantificar en cada caso en particular los sobrecostos y demás irregularidades, cometidas por las distintas Administraciones de YCRT durante el período auditado (2009/2015).

De acuerdo al planteo, la SIGEN no ha cumplido con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Nº 257/2016 y Resolución ME. y M. Nº 10/2016 en lo que se refiere al concepto integral de la Auditoría, dado que ha realizado el análisis de la información sobre un muestreo de los Expedientes y no sobre la totalidad, con el resultado de haber dejado de lado muchos información sensible.

“Yo le he enviado notas al diputado Eduardo Costa, al Secretario de Minería Lic. Daniel Meilán y al Subsecretario de Desarrollo Minero Ing. Capello para informarle sobre la problemática de Río Turbio”, confirmó Scaglia a la vez que observó con gran preocupación “Al Ing. Ángel Garabello no lo incluyen con nombre y apellido en las denuncias realizadas por el Interventor de YCRT por dos razones, una por que está protegido por la Secretaría de Minería y la segunda es que no pueden destruir al único Ing. en Minas que se haga cargo de la misma” y acotó “la empresa a contra mano de su historia no está profesionalizada en ninguna de las áreas y se encuentra bajo la Intervención del Sr. Zeidán sin ninguna capacidad ni experiencia empresaria, solamente arribado ahí a través de una componenda política que no se sabe hasta dónde llega o el alcance de la misma”, indicó.

De acuerdo a las mismas palabras del Ingeniero Scaglia el Ing. Ángel Garabello también es responsable de todos los actos fraudulentos denunciados, “por una inoperancia operativa demostrada y la evidente falta de controles durante su período de gestión 2008/2010”.

En el próximo informe nuestro, describiremos los Expedientes de contrataciones, compras, inversiones denunciados ante la Oficina Anticorrupción que no han sido parte de la muestra objeto de control de las Auditorías.

Los mencionados Exptes. fueron denunciados por la oficina anticurropción en la Justicia Nacional en lo criminal y Correccional Federal de la CABA, dando origen a la CAUSA Nº 9.155/16, que se encuentra en trámite ante el JUZGADO NACIONAL en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Javier Matías Arzubi Calvo. (Agencia OPI Santa Cruz)