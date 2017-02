Hoy viernes 24 a las 11:00hs gran remate de tierras frente al Glaciar Perito Moreno

24/02 – 09:00 – El Banco de la Nación Argentina, procederá hoy al remate de tierras en la Península de Magallanes, por un juicio a un ex deudor de la entidad hace varios años atrás. La subasta ya se suspendió en dos oportunidades por oposición de la Cámara de Comercio y entidades de preservación ambiental. La provincia, que debería haber actuado oportunamente, ahora sale (de apuro) a interponer un Recurso. Tarde, muy tarde y solo para la opinión pública. El gobierno anterior no hizo nada nunca y la gobernadora no hizo nada en más de un año y hoy la provincia busca mitigar el impacto negativo de la noticia.

Hoy 24 de febrero en Río Gallegos se llevará a cabo el remate de 119 Has frente al Glaciar Perito Moreno en la denominada Península Magallanes, lugar de áreas protegidas, pero como la provincia de Santa Cruz nunca se ha interesado en terminar los trámites respectivos, toda esa zona sigue en un “limbo legal” y el Banco de la Nación Argentina, hace efectiva una orden de cobro sobre bienes en garantía propiedad del empresario Isaac David Jabif.

El remate de las tierras se postergó en dos oportunidades, debido a la interposición de reclamos y Recursos, tanto por parte de la Cámara de Comercio de El Calafate como por organizaciones no gubernamentales de preservación natural; sin embargo, la provincia, principal interesada de transparentar la situación, nunca accionó a favor de estas tierras y ayer, de manera imprevista la gobernadora Alicia Kirchner, decidió que “ya era tiempo” de interponer un Recurso ante la justicia para detener el remate.

El Ejecutivo trata de lucir como “víctima” de las circunstancias, cuando en realidad el gobierno provincial es uno de los facilitadores para que el juicio llegara a esta instancia y se rematen las controvertidas tierras sobre las que pesan restricciones de tipo preservacionista.

Pero como nada es casual en Santa Cruz, nos tocará vigilar a la prensa libre, en quién recaerá la venta de esas tierras y a qué valor. Posiblemente de allí podamos deducir qué se esconde detrás de esta maniobra que no parece del todo inocente. De hecho, al intendente de El Calafate, Javier Belloni se le ha “encendido la lamparita” y le habría propuesto a la gobernadora, enviar gente al remate de hoy y ofertar para que el municipio se quede con la tierra frente al Glaciar.

Si no fuera porque estamos absolutamente curados de espanto con el kirchnerismo y en general con la clase política de la provincia, hasta podríamos creerle al intendente. (Agencia OPI Santa Cruz)

