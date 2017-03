Lázaro Báez, otra vez en Comodoro Py: será indagado por el caso Los Sauces

03/03 – 10:00 – El empresario está acusado de pagar coimas a la familia de la ex presidente Cristina Kirchner a través de alquileres de inmuebles

El empresario Lázaro Báez llegó a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Claudio Bonadio en el caso Los Sauces. Si el acusado mantiene la estrategia que utilizó en otros expedientes en los cuales está imputado, presentará un escrito y se retirará sin contestar preguntas del magistrado.

Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.

Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el “cohecho” (pago de coimas) y el lavado de activos.

La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaban.

El lunes está previsto que concurran a los tribunales los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, y el martes será la propia ex jefa de Estado la que tendrá la posibilidad de defenderse. (Infobae)