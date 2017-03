Violencia verbal del Presidente de la Caja de Previsión, con los jubilados

03/03 – 14:15 – Varios videos que recorren las redes sociales, lo muestran al Presidente de la Caja de Servicios Sociales de la provincia, Ariel Ivovich, increpando duramente a un grupo de jubilados que desde ayer mantiene tomado el edificio previsional. Los ademanes, el tono de voz amenazante y la particular forma de replicarle a los manifestantes, podría dar lugar a denuncias por agresión verbal y malos tratos.

“A mi no me la van a contar; no me van a decir lo que es Santa Cruz”, empezó diciendo Ariel Ivovich, Presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia, a un grupo de jubilados que desde ayer permanece dentro de las oficinas reclamando el pago total de haberes.

Debido a las increpaciones que recibía el funcionario, no solo por la falta de pago de haberes, sino por un sinnúmero de irregularidades que los abuelos le endilgaban a su administración, Ivovich perdió la paciencia y arremetió a los gritos contra quienes lo cuestionaban y le pedían que defienda los derechos de los jubilados y no se limite a ser parte y cómplice del gobierno provincial.

En medio del fárrago de acusaciones mutuas y el levantamiento sostenido del tono de voz por parte de quienes pretendían hacerse entender a los gritos, Ivovich tuvo gestos y palabras que fueron analizados como “amenazantes” y hay un grupo de abuelos que estarían decididos a avanzar con una denuncia en su contra por agresión verbal, mal desempeño de sus funciones y malos tratos. (Foto: Leandro Franco)(Agencia OPI Santa Cruz)