Paro docente por 72 horas en Santa Cruz

04/03 – 09:00 – Sin resolución el conflicto docente, la ADOSAC decidió, en su último Congreso en San Julián, ir a un paro por 72 horas. El reclamo no es solo salarial. Desde el gremio le adjudican a la gobernadora toda al responsabilidad por el incumplimiento de los haberes en tiempo y forma y la falta de llamado a Paritarias. Le critican, además, la disociación que existe entre su discurso y lo que hace en la práctica.

La ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz) decretó un paro por 72 horas para los días 6,7 y 8 de marzo, adhiriendo al paro de CTERA, pero considerando que en Santa Cruz hay sobrados motivos para que las clases no inicien como protesta por la desatención que hay a la Educación, por parte de las autoridades actuales y sobre todo, el pago tarde y parcelado de los salarios y la negativa al diálogo de la gobernadora Alicia Kirchner.

El Secretario General de la ADOSAC provincial, Pedro Cormack fue categórico al señalar “la gobernadora Alicia Kirchner dice una cosa y hace otra. La política que aplica en Santa Cruz es la misma que aplica el macrismo a nivel nacional y el grado de cinismo de la gobernadora es tal, que se queja en público de las políticas de ajustes de Macri y ella hace lo mismo en Santa Cruz, con el impuestazo que sacó para toda la provincia hace poco y el aumento descomunal de la luz a través de Servicios Públicos, que todos los asalariados nos enteramos cuando llegaron los recibos para pagar” y agregó “a todo esto, hay que agregarle que no dialoga, no habla, solo habla para ella y sus funcionarios. A pesar de reiterados pedidos de Paritarias de nuestro gremio, la gobernadora no se dignó ni siquiera a contestarnos. ¿Y ella pide Acuerdo Social? – se preguntó el dirigente docente – todo lo que hace es contrario a la búsqueda de un acuerdo. Al menos en provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal se sienta en la mesa con los docentes. Existe un interés más claro que resolver el problema, acá Alicia Kirchner prefiere hablar para la tribuna política y engañar a la comunidad educativa cargándonos la responsabilidad de todo, pero nada dice de sus incumplimientos, su falta de sensibilidad por el docente y sus familias, creyendo que todos somos esclavos de ella” y concluyó “este paro es para que nos escuchen, ya que no habilita una mesa donde nos podamos sentar a hablar, no solo de salario, sino de todo lo que hace al gran atraso que tiene hoy la educación en Santa Cruz”.

Entre los requerimientos decididos en el Congreso de ADOSAC, además de una recomposición salarial con un sueldo inicial testigo de $ 20.500, se incluyó un pedido de reunión urgente con las autoridades para resolver los problemas existentes en Educación, respaldar a los vocales electos de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, de no emitir el listado provisorio 2017 y acompañar el reclamo de los jubilados por el pago en tiempo y forma de sus haberes, razón por la cual el sector pasivo tomó la Caja de Previsión Social, única forma que destrabó el pago de los sueldos de los jubilados, lo cual pone claramente de manifiesto que estaban los fondos, pero existe un capricho perverso de parte de las autoridades del gobierno, por negarse a pagar los salarios en tiempo y forma. (Agencia OPI Santa Cruz)