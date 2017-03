El dólar sigue quieto, pero agita el debate cambiario

07/03 – 12:00 – No reacciona pese a la oferta exportadora cada vez más retraída; quejas de empresarios

Por: Javier Blanco

El dólar abrió la semana manteniéndose estable pese a que las liquidaciones del complejo exportador cerealero se retrajeron en la última semana a un nivel similar al que tuvieron en los días de carnaval de 2015, es decir, cuando el atraso cambiario era ostensible y no había siquiera ingresos por la denominada cosecha fina.

El billete cerró la jornada sin cambios a nivel minorista, es decir, manteniéndose a un promedio de $ 15,71 para la venta, pese al leve repunte de $ 15,45 a 15,48 que tuvo su cotización mayorista, que es el que define la tendencia de plaza.

La divergencia que mostró la conducta de ambas cotizaciones obedeció a que la divisa había abierto nuevamente operándose a la baja en el segmento de los grandes negocios (tocó un mínimo de $ 15,41), pese al poco volumen que manejaba el mercado, antes de recuperar posiciones y anotarse el cierre levemente alcista, tras cursar minutos antes una orden de compra el Banco Nación. Y que esa recuperación, al haberse dado en los últimos minutos de operaciones, no llegó a trasladarse al precio al público.

A su vez los datos vuelven a mostrar una sensible retracción en la oferta exportadora que, sin embargo, no logra tener impacto en el precio del billete. “La exportación cerealera sólo liquidó US$ 199 millones en la última semana, cuando el volumen total del mercado llegó a los US$ 950 millones”, señaló el operador Fernando Izzo, intentando graficar la reticencia que los exportadores tienen para validar este precio, ya que se trata de un sector que aporta un tercio de las divisas comerciales que ingresan en el país, contribución que se redujo en este caso al 21 por ciento.

Se trata, además, de la menor liquidación del sector para una semana “corta” por carnaval desde 2015, cuando habían aportado US$ 180 millones (en 201 habían sido US$ 282,3 millones).

Polémica reabierta

El malestar exportador por la paridad que dejan advertir los números va de la mano de un rebrote del debate sobre la competitividad cambiaria, que florece pese a que el Gobierno intentó darlo por clausurado días atrás.

“El dólar está claramente atrasado y lo está por el déficit fiscal y su financiamiento con créditos del exterior”, opinó el ex secretario de Finanzas y economista cercano al Frente Renovador Guillermo Nielsen, quien hasta arriesgó que “debería estar en aproximadamente $ 20”.

“Un dólar a $16 estará bien para el Gobierno, pero no para las empresas. Para ser competitivo, tendría que estar a $ 19”, terció en el empresario Norberto Taranto. “En casi todos los sectores industriales se evidencia una pérdida de competitividad”, aseguró por su parte el empresario plástico cordobés Ercola Felippa, prosecretario de la Unión Industrial Argentina (UIA). La voz oficial que cruzó esta vez a los reclamos fue la del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para quien tocar el tipo de cambio sería “empobrecer a los más vulnerables”. (La Nación)