Rocío García contrataba en el Hospital Peliche a través de la UTN y mandó a vaciar los camiones del CAPS

07/03 – 14:30– La información que reproducimos está contada en primera persona. Se trata de dos choferes de los móviles sanitarios que trajo Rocío García a Santa Cruz, cuando comenzó el programa de salud paralela de Cristina y Alicia. Los dos hombres relataron lo sucedido dentro del Hospital Peliche, el vaciamiento, los contratos y la forma en que se saquearon los camiones sanitarios, los cuales no querían devolverlos a Nación.

Cristian y Diego, son los ex choferes de 4 y 5 años de antigüedad que trabajaron dentro de la órbita de salud que manejó Rocío García cuando fue nombrada “Coordinadora de Salud” por la entonces presidenta Cristina Fernández al frente del CPAS, organismo pensado para instalar un sistema de salud paralela en la provincia, en momentos en que el kirchnerismo le peleaba a Peralta el protagonismo político en Santa Cruz.

Construido el Hospital Peliche, con fondos nacionales, centro de salud que ahora la Nación le otorgó al municipio de Río Gallegos, estos dos trabajadores, junto a 40 más, desempeñaban tareas en el nuevo hospital al que no dudaron en catalogar como “Una verdadera Unidad Básica de La Cámpora”.

De acuerdo a las declaraciones de los hombres que estuvieron dando su testimonio en el programa “Contracara” de Fm News, Rocío García nunca apareció por el hospital, a pesar de ser la responsable de área de salud y todo se canalizaba a través de la Dra Varle, a quien los testimoniantes compararon con “una planta” y a la señora Susana Abendaño, que la consideraron “el ala Camporista que había dentro del hospital”.

Expresaron que aún en plena vigencia del gobierno K en la presidencia, nunca cobraron en tiempo y forma y García se excusaba echándole culpa a la falta de fondos de Nación y esto dio lugar a una serie de reclamos, por cuyo motivo fueron a parar a una “lista negra”, que luego terminó con el despido de los 4 delegados y posteriormente de 40 trabajadores más.

“Nos dieron vacaciones y a mediados de enero nos llamaron para decirnos que no teníamos más trabajo” explicaron en la radio, señalando que desde allí comenzaron los reclamos y que Rocío García, ya como Ministra de Desarrollo Social de la provincia nunca los atendió a pesar de las audiencias que le solicitaron. “Ella nos mandó a decir que nos éramos empleados y no teníamos derecho a hablar con las autoridades porque no existíamos”.

UTN, oficina de personal

Los trabajadores del Hospital Peliche eran todos monotributistas y especialmente los choferes de ambulancias. Durante cinco años estuvieron bajo contrato que lo firmaban en la UTN, quien los gestionaba pero jamás les extendieron una copia de los mismos.

Los denunciantes remarcaron que junto a un abogado local se hicieron presentes en la UTN para solicitar una copia de los contratos. En la primera oportunidad les dijeron que tuvieran paciencia, en la segunda que tenían poco personal y en la tercera oportunidad que habían recibido órdenes superiores, sin aclarar quién era el que la emitió, de no darles copia de los contratos.

La complicidad del gobierno kirchnerista con la UTN Río Gallegos, quedó permanentemente en claro, toda vez que a través de la casa de altos estudios y sin explicación lógica, se tramitaban todo tipo de contratos con el gobierno, YCRT y también hospitales y algunos municipios. De hecho en el último presupuesto un ítems del mismo reserva 30 millones de pesos para la UTN.

Nación ha tenido nada más que problemas con la UTN, por cuanto, se ha podido comprobar que todo lo facturado por la universidad, no está en su poder. Desde cubiertas para camiones hasta herramientas que se compraban por contrato de la universidad, no está cargado en el inventario patrimonial del Estado.

Desmantelamiento

Los trabajadores dieron fe del desmantelamiento que sufrió el Hospital Peliche, por orden directa de la Ministro Rocío García, quien junto a Alicia Kirchner, se negaban a entregarle a Nación, la aparatología y los vehículos que oportunamente habían traído por orden de CFK.

OPI ya informó el listado de los elementos faltantes en el Hospital Peliche y en los móviles sanitarios, sin embargo estos dos choferes ratificaron que hace un año y medio atrás comenzaron “movimientos raros”, con gente de la provincia que comenzaron a llevarse equipos de computación y radiología, sin que se supiera el destino de las máquinas.

Luego del cambio de gobierno nacional, en tres oportunidades funcionarios del gobierno nacional se hicieron presentes para tomar posesión de los bienes cedidos a la provincia. Los choferes advirtieron que en ninguno de los casos hubo voluntad de entregarlos y que antes de hacerlo, García ordenó el desmantelamiento de las unidades.

“Nosotros recibimos una llamada que nos ordenaba sacar las cosas personales de los camiones. Sacamos todo y después llegó gente de salud de la provincia, se subió a los móviles sanitarios y sacaron cosas impensables como las reveladoras de imágenes, máquina manual que solo se puede usar en el camión, no se puede poner en ningún lugar”, dijo uno de ellos, aludiendo que fue la foto que comenzó a correr en las redes sociales.

“Cuando nación viene por 3ra vez, porque no los querían atender – indicó Diego – fueron despachados y nos los dejaron entrar. A las 14:00hs de ese día dimos a conocer las fotos de la reveladora que se habían llevado y a las 15:30 Rocío García desde el Ministerio estaba llamando a gente de Nación para que fueran que serían atendidos” indicó, remarcando que fue obligada por la difusión de las imágenes.

“Ellos querían retardar todo porque al Peliche lo tomaron siempre como demostración de poder, una referencia de La Cámpora, una Unidad Básica”, dijo el trabajador , quien sin embargo valoró que al inicio del programa, la utilidad era obvia y eso mereció el apoyo de la iniciativa. En ese sentido recordó los viajes a Tierra del Fuego de los móviles sanitarios y las campañas de mamografías en Lago Posadas, donde había mujeres de 50 años que jamás se habían hecho el estudio. Sin embargo dijo que en los últimos cinco meses que trabajó allí, solo hacían vacunación y derrumbó el mensaje de la gobernadora, al señalar que los médicos que estaban afectados al Peliche y al programa de salud móvil, no fueron “absorbidos” por la provincia, como dijo el Ejecutivo, sino que eran profesionales que volvieron a sus hospitales de la provincia, como antes de pasar al programa nacional.

“Nosotros involuntariamente participamos en el desmantelamiento de los camiones – señalaron en Contracara – La excusa fue que debían sacar los elementos que la provincia le tenía que devolver a Nación, pero sacaron todo. no dejaron nada. Desde los generadores, hasta los criques de cada camión”, recordaron.

Luego indicaron cómo se fueron despojando a las unidades de los elementos electrónicos y aparatología móvil de salud, al igual que los elementos técnicos y computacionales del hospital Peliche, lo que era llevado a un hangar de la Fuerza Aérea. “En un momento éramos no menos de 30 personas que deambulábamos por los hangares, hasta que de a poco nos fueron corriendo y terminamos los choferes solos y con los camiones en otro hangar y en el principal solo entraba gente de la provincia, donde acumulaban la leche y los medicamentos que luego se encontraron vencidos”, indicaron los entrevistados. (Agencia OPI Santa Cruz)