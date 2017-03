Diputada kirchnerista enjuiciada amenazó a los jueces y tendría que ser denunciada

08/03 – 11:00 – Respetando su naturaleza, la actual diputada kirchnerista de Chubut Gabriela Dufour, ex ministra de Martín Buzzi involucrada en maniobras de corrupción en la anterior gestión, en Audiencia ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia, no tuvo mejor idea que revolearles un carpetazo a los jueces, en caso de que confirmen su condena por el caso Alpesca. (Por Giuliano Ventura)

(OPI Chubut) – En Rawson, ayer se realizó una Audiencia frente a los ministros del STJ Mario Vivas, Miguel Donnet y Alejandro Panizzi, con participación de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams quienes solicitaron que la condena del juicio a la ex ministro Gabriela Dufaur, hoy diputada K, sea ratificada en segunda instancia por la Cámara Penal.

La diputada, acompañada de su abogado defensor Fabián Gabalachis pidió que se revoque la medida y solicitaron el sobreseimiento. Esto desde lo técnico-jurídico, pero lo más sustancioso e increíble, pasó por la forma en que la legisladora, anterior ministra de Martín Buzzi y acusada de Adminsitración fraudulenta, mientras cumplía funciones en el anterior gobierno y condenada a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, intentó presionara los jueces para que el Tribunal no confirmara el juicio.

Al momento de tomar la palabra y luego de haberse preguntado si había alguna recusación contra los jueces del Tribunal, la ex ministra Dufour se dirigió a los magistrados Donnet y Vivas, indicándoles que aún no había votado sus pliegos como ministros del STJ y que como legisladora del Frente Para la Victoria está en condiciones de intervenir en la comisión donde se definirá el juicio político al Dr Donnet.

Esto, claramente sonó a una amenaza llana y expresa de la ex funcionaria procesada, hoy con cargo en la Cámara de Diputado y con total tranquilidad, pero con firmeza y en tono de réplica, el juez le respondió que no había sido notificado de manera formal de que hubiera algún proceso de juicio político en su contra y expresó “Si la imputada hace esta aclaración debería ser formal la recusación”.

Algunas miradas se cruzaron presurosas entre los asistentes a la Audiencia y se hizo unos segundos de silencio, que fueron rotos por la voz del defensor. El Dr Gabalachis tomó la palabra y se apuró a explicar que no iban a presentar formalmente ninguna recusación, con lo cual dio comienzo la sesión pactada para ese momento.

Gabriela Dufour y Omar Albrornoz, fueron llevados a juicio por no haber dispuesto que los barcos de la empresa Alpesca SA, bajo custodia, fueran puestos a resguardos de una tormenta previamente anunciada, habiendo fondos para mover las embarcaciones a sectores más seguros. El perjuicio al Estado fue de 5 millones de pesos.

Aún así y sin desmerecer la importancia del delito, en el ámbito del Tribunal quedó flotando la sensación de que la ex funcionaria y hoy legisladora K, impartió una velada amenaza a integrantes del STJ, de complicar sus pliegos, como integrantes de la Comisión legislativa que debe aprobar sus nombramientos, si no se la libera de los cargos por mal desempeño que pesan en su contra. Esto, se encuentra en estudio de algunos analistas y observadores del proceso judicial, para determinar si la diputada kirchnerista no incurrió en otro delito, por el que puede ser acusada, debido a su investidura y la advertencia que libró frente al auditorio que escuchó sus palabras con gran asombro. (Agencia OPI Chubut)