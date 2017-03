En pleno paro docente, renunció el Presidente del CPE. En su lugar, una funcionaria investigada

07/03 – 21:30 – El gobierno de la provincia no soporta el sacudón que el imprimen los conflictos. En este caso el de Educación, donde hoy renunció el Presidente del Consejo Provincial de Educación (CPE) por “motivos personales”. En su lugar Alicia Kirchner puso a una controvertida amiga/funcionaria investigada por delitos de defraudación al Estado y corrupción.

En un escueto comunicado y sin abundar en detalles el gobierno de la provincia expresó que por “motivos personales”, renunció hoy a su cargo el Presidente del Consejo Provincial de Educación Roberto Borselli.

Tratando de “suavizar” la caída del funcionario que denota un gran lío interno en el ámbito de la Educación provincial, el Ejecutivo expresó que Borselli seguirá vinculado al área como asesor “ad-honorem” y en el mismo parte informa que ocupará el lugar vacante la Licenciada María Cecilia Velázquez.

Velázquez, se desempeñaba desde enero de 2016 frente a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, pero anteriormente fue mano derecha de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, durante la presidencia de CFK.

A raíz de su actuación por 8 años junto a la hoy gobernadora, está investigada por el manejo de fondos rotatorios y las cajas chicas de dicho ministerio entre julio y diciembre de 2015, de acuerdo a informes de la Oficina Anticuorrpción y acusada de utilizar facturas aprócrifas y/o adulteradas por $ 3.327.740, solo en ese periodo como denunció en el diario Clarín el periodista Ignacio Ortelli en el mes de julio de 2016.

Entre las irregularidades donde es investigada Velázquez, figuran los gastos destinados a “Eventos y Jornadas Sociales” y los nuevos funcionarios del área encontraron abultados montos de facturas adulteradas, procediendo a consultar a los proveedores, encontrando todo tipo de fraude en las compras y en la facturación.

Hoy Educación

La más flagrante prueba de que a la gobernadora le importa muy poco la Educación de la provincia, es este nuevo enroque al frente del organismo. En primer lugar, porque Borselli que se fue hoy, es reincidente en varios fracasos anteriores en el mismo puesto que ocupó y no supo administrar con la actual gobernadora. Más allá de esto, colocar al frente del CPE a una persona que no tiene competencias en el área y además, que está investigada por corrupción en Desarrollo Social, un organismo del cual Alicia Kirchner, también tendrá que dar cuenta en algún momento, es, mínimamente, no respetar la idoneidad y las condiciones morales de quien es propuesto para un cargo de tal magnitud.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por minimizar la renuncia y el caos que existe en el área de Educación de la provincia, no logra articular una política coherente en materia de control de la crisis y hay muchos funcionarios que no quieren mezclarse con tanta responsabilidad y exposición, en un año en el que los conflictos docentes amenazan con vivirse aún más fuertemente que durante el 2016, porque el Ejecutivo no tiene la mínima intención de abrir el diálogo con la ADOSAC. (Agencia OPI Santa Cruz)