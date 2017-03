YCRT: Expedientes de contrataciones, compras e inversiones denunciados antes la OA que no fueron auditados por la SIGEN

08/03 – 14:30 – OPI presenta hoy el segundo informe sobre un material de investigación que revela un conjunto de material documental estratégico para desentramar la corrupción en YCRT, que no ha sido objeto de muestras de control de Auditorías por parte de la SIGEN, aún cuando todo estos expedientes que vamos a enumerar han sido formalmente denunciados por la Oficina Anticorrupción ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº4 de la CABA, a cargo del Juez Ariel Lijo. (Informe Nº 2)

En nuestro Informe Nº 1 “La SIGEN habría realizado una auditoría incompleta en YCRT/Usina por ser responsable del descontrol kirchnerista”, describimos una situación preocupante que se da a nivel de la auditoría nacional, por cuanto la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) en épocas kirchneristas, que ha incurrido en gruesas omisiones/errores y falta de control, lo cual merece ser profundamente investigadas por la Justicia con respecto a YCRT/Usina de Río Turbio, es el mismo organismo al cual el actual gobierno le puso en la mano la realización de las Auditorías actuales y por tal motivo, vamos a revelar el caso de expedientes que no han sido incluída en esos controles y dieron pie a una denuncia penal para que sean investigados los motivos de dicha omisión.

Los mencionados Exptes. fueron denunciados por la Oficina Anticorrupción en la Justicia Nacional en lo criminal y Correccional Federal de la CABA, dando origen a la CAUSA Nº 9.155/16, que se encuentra en trámite ante el JUZGADO NACIONAL en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Javier Matías Arzubi Calvo.

Antes de entrar en la enumeración de los respectivos expedientes, es importante resaltar, tanto para YCRT como para la Central Termoeléctrica que la SIGEN no ha cumplido con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Nº 257/2016 y Resolución ME. y M. Nº 10/2016 en lo que se refiere al concepto integral de la Auditoría, dado que ha realizado el análisis de la información sobre un muestreo de los Expedientes y no sobre la totalidad, con el resultado de haber dejado de lado mucha información sensible.

Tampoco ha realizado una cuantificación de los sobreprecios pagados en cada una de las contrataciones auditadas, por consiguiente, no le permite a la Justicia Federal determinar el dolo producido al Estado Nacional en cada caso en particular; sobre todo, que los juzgados, como es de público conocimiento, no cuentan con analistas técnicos especializados. Esta tarea de cuantificación tiene que realizarla la actual Intervención que tampoco cuenta con analistas técnicos especializados.

La Auditoría abarcó los períodos que van desde el 2009 al 2015 dejando de lado el período 2003 hasta el 2008 inclusive. Por consiguiente, como consta en una nota a la que tuvimos acceso, enviada al Secretario de Minería, Lic. Daniel Meilán, por parte del Ingeniero Industrial Fernando Scaglia, éste le solicitó información de todas las contrataciones realizadas durante el año 2008 que es, precisamente, desde donde arranca el Ing. Ángel Garabello, altamente cuestionado en todo este proceso, pero que ha quedado fuera de la investigación principal de irregularidades cometidas.

A instancias del propio Scaglia, llama la atención que la SIGEN no haya realizado la Auditoría desde el año 2003 hasta el 2008 inclusive, justamente el período donde fue Interventor entre otros el ex – Gobernador Daniel Peralta, precisamente cuando se produce la Licitación y Adjudicación de la Central Termoeléctrica Río Turbio. En su opinión la justicia debería investigar los viajes a España del Sr. Daniel Peralta en su momento Interventor de YCRT y el Contador Miguel Larregina Coordinador General de YCRT, durante los años anteriores al 14 de Diciembre del 2007, fecha en la cual se produce la firma del Contrato con Isolux Corsan S.A de España para la construcción de dicha Central. De acuerdo a las declaraciones del Ingeniero Scaglia, el contacto con Daniel Peralta por los beneficios emergentes de los negocios en YCRT fue el Cont. Miguel Larregina, llegando al Lic. Roberto Barata ( Ministerio de Planificación Federal) a través del Lic. Juan Marcelo Vargas.

Asimismo, el Ing. Néstor Prades (Oficinas en la ciudad de La Plata), Inspector General Técnico de la CTRT (usina) de 240 MW, era el nexo con el Ministerio de Planificación Federal “manejando” las certificaciones de obra que decantaban en la oficina de Julio De Vido. Por este motivo, se está cuestionando fuertemente a la SIGEN, en un sentido muy crítico sobre su actuación casi selectiva, a la hora de investigar y auditar documentación, expedientes, compras, pagos, contrataciones e inversiones, tanto en YCRT como en la Usina de Río Turbio.

Los expedientes

Entre las importantes contrataciones que no formaron parte del muestreo de control auditor de la SIGEN y que fueron denunciadas ante la Oficina Anticorrupción, enumeraremos las siguientes con las observaciones simplificadas al pie de cada caso:

Expte. Nº S01: 0220 422/2008 : LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 24/2008.

Adquisición de dos (2) Máquinas Tuneleras Polacas Marca Remag R 130.

Se descartó la mejor oferta por no cumplir con el plazo de entrega, a pesar de existir una propuesta alternativa superadora en calidad del equipo y plazo de entrega, se adjudicaron máquinas inglesas con un sobrecosto del 45 % con el agravante de que las mismas fueron entregadas cuatro (4) años después de emitida la Orden de Compra.

Expte. Nº S01: 070 352 / 2010 : LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 011/2010.

Adquisición de cuatro (4) Máquinas Tuneleras.

Se descartó también la mejor oferta por no cumplir con un requisito técnico irrelevante como para justificar un sobreprecio en la compra del orden del 95 %.

Ambas contrataciones fueron finalmente denunciadas por la OA en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA, dando origen a la CAUSA Nº 9.155/16, que se encuentra en trámite ente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo, Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Javier Matías Arzubi Calvo.

Ambos expedientes involucran entre otros al actual Coordinador Técnico General de YCRT, Ing. Ángel Garabello, “no entendiéndose – aclara el Ing Scaglia – por qué motivo se sigue manteniendo a dicho funcionario en un alto puesto de decisiones de la empresa, inclusive habiendo sido cuestionado por inoperancia hasta llegar a su desafectación como Interventor por parte del anterior Gobierno”.

En base a la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública nuestra fuente solicitó autorización y que a su vez se arbitren los medios para acceder a los expedientes de una serie de tramitaciones según el siguiente criterio:

Contrataciones Identificadas

Expte. Nº S01:0254770: ADQUISICIÓN DE DOS COMPRESORES PARA OPERAR EN INTERIOR DE MINAS.

Empresa adjudicataria: SIDERTRANS SRL.

Expte. Nº S01:0234203/2013: ADQUISICION DE CUATRO (4) GUINCHES SCRAPERS.

Empresa adjudicataria: SIDERTRANS SRL.

Expte. Nº S01:086064/2014: ADQUISICION DE UN ELEVADOR DE 6.000 Kg. DE CAPACIDAD.

Empresa adjudicataria: SIDERTRANS SRL.

Expte. Nº S01:0177384/2013: ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO TRACTOR 6X4 CON POTENCIA DEL MOTOR DE 460 HP.

Empresa adjudicataria: CADEXA SERVICE S.A

Expte. nº S01:0199454/2013: ADQUISICION DE TRES CAMIONES 4X2 MEDIANOS VUELCOS TRASEROS.

Empresa adjudicataria: COR-VIAL S.A

Expte. Nº S01:041639/2012: ADQUISICION DE DOS (2) MINICARGADORAS SOBRE NEUMÁTICOS DIESEL, MOTOR 70 HP.

Empresa adjudicataria: COVEMA S.A

Expte. S01:0241321/2012: ADQUISICION DE (1) ESTACION DE ACCIONAMIENTO MOTRIZ EN TRANSPORTADORA C/ ANCHO DE BANDA 1000 MM.

Empresa adjudicataria: FIALA & CIA.

Expte. S01:0249308/2013: ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRÍFUGOS VIBRATORIOS HORIZONTALES CON SISTEMA DE LUBRICACIÓN.

Empresa adjudicataria: SIDERTRANS SRL.

Expte. Nº S01:0199454/2013: AQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA FROTAL.

En el Informe de Auditoría de la SIGEN no se ha incorporado ningún dato relacionado con este Expte.

Expte. Nº S01:0074275/2013: UN CAMIÓN AUTOBOMBA PARA BRIGADISTAS Y UN (1) CAMION PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.

Empresa adjudicataria: COVEMA S.A

Expte. Nº S01-0212203/2012: ADQUISICION DE 1.800 UNIDADES DE ESTACIÓN SUPERIOR DE RODILLOS.

Empresa adjudicataria: COVEMA S.A

Expte. Nº S01-0059466/2013: ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONES DE BAJO PERFIL.

Empresa adjudicataria: COVEMA S.A.

Expte. Nº S01-0321059/2011: ADQUISICION DE PALA CARGADORA FRONTAL.

Empresa adjudicataria: COVEMA S.A

Expte. S01-0072447/2012: ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DIESEL.

Empresa adjudicataria: CADEXA SERVICE S.A.

Contrataciones no Identificadas

Asimismo, dentro de los requerimientos expresados y del marco regulatorio del acceso a la información pública, se solicitó que aparezca documentación, expedientes y contrataciones, no auditadas por la SIGEN, teniendo en cuenta las siguientes admisiones:

Adquisición de Máquinas Locomotoras Diesel (Obsoletas) en Bulgaria y sus reparaciones aparentemente en República Checa y/o Eslovenia.

Reparación en España de una Rozadora marca Eickoff SL 300/1960 lo que aparentemente fue adquirida con un importante sobreprecio, comparada con una máquina Eickoff SL 300 nueva sin uso, que se utiliza como referencia.

Listado de Adquisiciones, montos, empresas adjudicadas, etc. realizadas a través de la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), organización que tuvo a su cargo una actividad sospechosamente “inusual” como tercerizadora de compras de máquinas, insumos, servicios y recursos para una minera y una usina termoeléctrica.

Anticipos Financieros

También se ha solicitado a los organismos respectivos, el acceso a la información para clasificar o preparar un listado detallado por número de Expediente y/o número de Licitación, de las distintas contrataciones que han accedido a anticipos financieros, montos, etc. e inclusive, aquellas que han sido totalmente pagadas sin haber constancia de la entrega del producto o equipo, entre otros requerimientos, cursados a fin de conocer información que a la fecha permanece vedada al control y conocimiento de quienes están interesados en investigar la corrupción desplegada en la década pasada, tanto en YCRT como en la usina termoeléctrica y sus correspondientes responsables. (Agencia OPI Santa Cruz)

