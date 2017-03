Carolina Stanley: “Hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que agonizaba”

10/03 – 09:05 – Carolina Stanley no levanta el tono de voz. La ministra de Desarrollo Social no se ofusca, ni se enoja, cuando la pregunta telefónica de Clarín se repite.

Por: Guido Carelli Lynch

-¿Quién es el responsable político de los nuevos 1,5 millones de pobres sobre los que informó el Observatorio Social de la UCA?

-Sin dudas somos todos, los gobiernos anteriores….Tantos años de negar, de exclusión. No hay que buscar responsables sino políticas públicas que permitan salir del 32 por ciento de pobreza, que son familias y familias, y chicos y jóvenes en una situación muy vulnerable.

-Pero ese millón y medio de nuevos pobres se generaron el año pasado. ¿Quiere decir que inexorablemente se iban a generar?

-El INDEC midió después de mucho tiempo en que no se medía. Más allá de eso cuando asumimos, el país estaba en una situación de agonía compleja. Hoy está controlada la inflación y hemos podido revertir situaciones económicas y no económicas que eran muy complejas, con una enorme cantidad de medidas sociales. Frenar la inflación era fundamental, porque a quien más afecta es a la gente de menos recursos.

-El INDEC no medía pero sí el Observatorio de la UCA. Y el Observatorio dice que la pobreza sí aumentó durante esta gestión.

-Hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que estaba agonizando, descontrolado sin nunca perder el objetivo que el Presidente tiene y sostiene de reducir la pobreza.

-El informe de la UCA dice que aumentó la pobreza infantil.

-Históricamente los que más sufren son los niños y las niñas. Por eso nuestro trabajo tiene que ver con con la niñez y la primera infancia para igualar oportunidades. La salida es la educación y para que sea educado debe desarrollar sus capacidades, alimentarse.

-El informe del INDEC es hasta el tercer trimestre de 2016. Luego la inflación se redujo y en febrero volvió a crecer. ¿Y la pobreza?

-No tengo los números del INDEC, van a ser publicados a fines de marzo, que es la próxima fecha de corte. No tengo números parciales.

-¿Y la inflación se controló? En febrero volvió a crecer.

-La inflación es el peor impuesto a los pobres. No se puede asociar solo la pobreza a la economía. Y tampoco el crecimiento económico derrama en la baja de la pobreza o en la salida de la pobreza. Es necesario trabajar en todas las dimensiones. La pobreza no es solo de ingresos, es de hábitat, educación y vivienda. Tenemos que revertir todas esas inequidades.

-El Presidente dijo que quería ser evaluado por el objetivo de reducir la pobreza. ¿Hasta el momento, según la UCA, esa evaluación es negativa?

-La situación de pobreza no se va a revertir de un día para el toro ni se va a revertir. de un día para el otro. Lo primero es visibilizar una situación que había sido negada. No hay nada más estigmatizante que negar. No se revierte de un día para el otro, queremos que las familias salgan de manera definitiva. Tenemos que dejar de mirar a la pobreza por ingreso. Hay familias que viven en situaciones deficitarias de hábitat, salud y educación.

-¿Se equivocaron al hablar de “Pobreza cero”?

-Es una manera de trabajar y un camino que estamos recorriendo. Es un abordaje multidimensional. Es un proyecto y hacia donde vamos. Es un proceso de integración, no queremos un paliativo.

-¿En cuánto tiempo se podrá alcanzar?

-Es muy difícil dar un número o un término preciso. Lo que yo tengo en mi cabeza es que atrás de cada número hay chicos y por quienes trabajo todos los días y acompaño todos los días. Dar una fecha sería irresponsable.

-En off en el Gobierno hablan de 20 años de crecimiento.

-La salida de la pobreza no va a llegar por derrame, va a llegar porque además vamos a hacer obras de asfalto, vivienda, vamos a mejorar la calidad educativa.

-¿Quién es el culpable de este 32% de pobres?

-No importa mirar a los culpables, sí asumimos con el Presidente el 32 % de la pobreza para que cambie este realidad. (Clarín)