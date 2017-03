Antonio Stiuso declara ante Bonadio en una causa contra Milani

14/03 – 10:40 – El ex espía fue citado por el supuesto “aparato de inteligencia paralelo” montado por el ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner.

Antonio “Jaime” Stiuso se presentó a declarar esta mañana an los Tribunales Federales de Comodoro Py.El poderoso ex director de Operaciones de la ex SIDE debe dar su testimonio ante el juez federal Claudio Bonadio como testigo en una causa en la que se investiga al ex jefe del Ejército César Milani por posible espionaje ilegal, según informaron fuentes judiciales.

Stiuso llegó al despacho del magistrado acompañado por su abogado Santiago Blanco Bermúdez.

En diciembre, la Cámara Federal le había ordenado a Bonadio citar al poderoso ex espía como testigo por sus dichos sobre el “aparato de inteligencia paralelo” del ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner, quien se encuentra preso en La Rioja. Mientras que el fiscal Germán Moldes propuso un careo con Milani.

El objeto de la causa de Bonadio es la compra y el presunto uso ilegal de equipos para la Dirección de Ciberdefensa del Ejército del Ejército.

La irrupción de Stiuso en los Tribunales de Retiro se da días después de las escuchas en las que Cristina Kirchner le pedía a Oscar Parrilli “apretar” jueces para mover causas contra el ex SIDE. (Clarín)