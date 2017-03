Las nuevas escuchas a Cristina podrían complicar a Milani

14/03 – 10:50 – Respaldan la sospecha de que el ex jefe del Ejército manejaba una estructura de inteligencia paralela

Por: Mariano Obarrio

Las nuevas escuchas reveladas anteanoche entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli aportaron serios indicios de que ambos le atribuían al entonces jefe del Ejército César Milani el control de un servicio de inteligencia paralelo, capacidad de espionaje interno y un papel clave en la “guerra de espías” del kirchnerismo.

Así lo confirmaron ex funcionarios de inteligencia, jueces y fiscales consultados por LA NACION. En ese audio, Cristina Kirchner le dijo a Parrilli que Milani podría hacerle un fuerte daño al ex director de Contrainteligencia de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso. “El que lo va a hacer mierda a éste [por Stiuso] ¿sabés quién es también, no? Milani…”, le advirtió Cristina Kirchner a Parrilli. “Claro, sí, sí. Sí, pero eso es una pelea que…”, vacila el ex jefe de la AFI. “Sí, a mí no me interesa esa pelea, no quiero saber nada con eso, listo”, asiente ella.

Ese diálogo se produjo horas después de que Stiuso dijo a LA NACION que “los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos”.

Según expertos de inteligencia y fuentes de la Justicia, de allí surge el serio indicio de que Milani, ahora detenido y acusado de violaciones de los derechos humanos, tenía capacidad de hacer inteligencia y dañar a Stiuso, que esa inteligencia es paralela (no estatal) y que la ex presidenta la conocía.

También se desprende que ese espionaje se hacía sobre objetivos políticos internos, pese a que Milani, como ex jefe del Ejército y ex jefe de inteligencia militar, sólo tenía autorización para hacer inteligencia externa.

Y también surge que Milani tenía capacidad de producirle daño judicial o mediático a Stiuso. “La ex presidenta tiene que explicar a qué se refiere con «hacer mierda» y más luego de que el fiscal Alberto Nisman, que trabajaba con Stiuso, apareció muerto luego de denunciarla a ella”, dijo un funcionario judicial.

“También tiene que explicar por qué recurre a Milani y qué sabía de él en relación con la inteligencia interna sobre un ex agente de la ex SIDE”, agregó un ex alto funcionario de la inteligencia nacional.

Parrilli pareció despegarse de la grave afirmación de Cristina al decir: “Sí, pero ésa es una pelea que…”. Y Cristina Kirchner le contesta: “Sí, no me interesa esa pelea”. En este punto, ambos asumen como real una confrontación abierta, que en su momento se conocía como la “guerra de los espías K”.

Un ex funcionario señaló que la contestación de Parrilli “es una acción de advertencia previendo que podrían haber sido escuchados”.

Las escuchas, difundidas anteanoche por el programa La cornisa, de Luis Majul, por América TV, fueron pedidas por el juez federal Ariel Lijo en la investigación contra Parrilli por el supuesto encubrimiento al traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi.

En esas conversaciones, Cristina Kirchner dijo “hay que apretar a los jueces”. Parrilli buscó desmentir ayer el sentido de esa frase. “Se trata de una conversación privada. En una conversación privada, uno utiliza términos propios de las relaciones personales. Cuando ella dice «apretar», estamos haciendo lo que siempre hicimos, que es reclamar a los jueces que investiguen a Stiuso”, dijo el ex funcionario. (La Nación)