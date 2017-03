CPC, la empresa favorecida por Macri que Iguacel evitó nombrar, en el ojo de la corrupción K

16/03 – 16:20 – No es una novedad para nosotros, decir que CPC, la empresa encargada por el macrismo de terminar la autovía “Caleta-Comodoro”, es una constructora que no debiera haber tenido la concesión de la obra por 2 mil millones de pesos, siendo que proviene del mayor defraudador del Estado, Cristóbal López y estuvo involucrada en la corrupción K. El martes, Javier Iguacel estuvo en Río Gallegos, poniendo en funciones al nuevo delegado vial. Habló de la autovía y de Lázaro; a CPC no la nombró. Esa misma mañana se conocía una información relacionada con la constructora K que “Cambiemos” hizo su favorita para la obra en Santa Cruz y Chubut.

“En esta etapa de terminar aquellas cosas que estaban a medias, de reconstruir, hoy tenemos a plena marcha la autopista entre Caleta y Comodoro. Estamos muy contentos de haberla retomado y hay un tramo que en 18 meses va a estar terminado y el otro unos 20 meses aproximadamente para concluirse”, dijo el martes Javier Iguacel a un medio de Río Gallegos, en oportunidad de arribar para poner en funciones al nuevo delegado nacional de Vialidad, Distrito Sur, Pablo Quiroz.

El funcionario nacional recordó la obra inconclusa de Lázaro Báez y dijo que hay cinco denuncias penales al respecto, pero hizo un sano silencio sobre la empresa de Cristóbal López, a la cual el Estado nacional le otorgó la licitación de casi 2.000 millones de pesos para terminar la autovía entre Comodoro y Caleta Olivia. No habló de CPC, una constructora perteneciente al Grupo Indalo, propiedad del defraudador serial de Chubut que se quedó con más de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles, dinero con el cual montó un imperio periodístico para servir de operadores mediáticos de Cristina Fernández (hoy lo siguen siendo) y la otra estafa la cometió con las retenciones a sus empleados, que jamás depositó en el fisco, en el orden de los 350 millones de pesos.

¿A quien se le podía ocurrir que una empresa (CPC) de un estafador, pudiera ser distinta a otras del mismo propietario? ¿Por qué “Cambiemos” cambió tan poco a la hora de concederle alegremente 2 mil millones de pesos a CPC, cuando venimos advirtiendo que es una empresa que fue parte del circo K, conducida por la misma gente sospechadas de corrupción, de la mano de Cristina, con obras inconclusas, denuncias de sobreprecios, de vaciamiento de obras, de retaceo de materiales, conflictos con el personal de la UOCRA y utilización de materiales de baja calidad en sus proyectos?. Solo bastaría con auditar la obra del acueducto paralelo de Caleta-Comodoro, cedida por más de 400 millones por la ex presidenta a la constructora del testaferro-amigo, Cristóbal López, para ver cómo trabaja la firma, qué hace a la hora de invertir, con qué calidad construye y a qué costo. Todo está ahí: el acueducto no funciona y se rompe tanto como el viejo.

De esto Iguacel no se enteró. Para desgracia del funcionario de Vialidad Nacional, el mismo martes a la mañana, mientras él hablaba ante micrófonos en medios locales que se cuidaban de no preguntarle nada de esto, ni de CPC, ni de Cristóbal López, el diario La Nación publicaba una nota demoledora de la constructora K hoy favorita de Mauricio Macri (CPC).

En una oportunidad, allá por los comienzos de esta obra, cuando a alguien se le ocurrió preguntarle a Javier Iguacel por qué una empresa de Cristóbal López había ganado una licitación, siendo que el zar del juego estaba bajo la lupa de los jueces, el titular de Vialidad dijo, sin ponerse colorado, que CPC era una de las pocas empresas del Grupo que no tenía problemas judiciales y por lo tanto no existían razones para no dejarla participar de los pliegos. De todas, CPC ofertó 200 millones menos que las otras ¿A nadie le llamó la atención esto, o es que Cristóbal López se transformó en un filántropo, de repente?.

Javier Iguacel, oportunamente y para justificar lo bien que el macrismo invierte la plata de todos nosotros, dijo “los argentinos nos estamos ahorrando 1.500 millones de pesos respecto de los contratos que había, porque de 3.000 millones pasó a 1.600″, y recordó que la firma adjudicataria CPC ganó la licitación al cotizar la obra cerca de 200 millones menos que la de la compañía que realizó la segunda mejor oferta.

Lo que Iguacel no sabe (¿No sabe?)

La información suministrada por La Nación advierte que Oscar Leiva, fue citado para tomarle indagatoria en la causa Los Sauces, sospechado de haber sido uno de los facilitadores del flujo de dinero que corrió como agua entre los Kirchner y Cristóbal López, a través del Grupo Indalo

El propio Leiva, indica el diario, se presentaba como “Gerente de cosas no importantes” de la constructora CPC en el año 2013, empresa a la que perteneció hasta febrero de este año y al mismo tiempo, presidía el directorio de Hotesur (hasta marzo del 2014), la sociedad de los Kirchner investigada por lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate, por alquileres truchos de Austral Construcciones SA y Cristóbal López, su jefe en CPC. Es decir, atendía de los lados del mostrador: pagaba alquileres con el ex pollero chubutense y cobraba los alquileres como integrante de la firma Hotesur. Una joya que Iguacel parece desconocer.

Desde agosto del 2015, indica La Nación, Leiva aparece con dos empleos simultáneos en relación de dependencia: en CPC y en Agosto SA, una empresa de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo.

Sanfelice es investigado por presuntas maniobras de lavado de activos mediante alquileres a tres empresas de Cristóbal López: CPC, Alcalis de la Patagonia y la petrolera Oil M&S. Leiva, a su vez, es cuñado de Sanfelice.

Hasta febrero del año 2017, Leiva seguía perteneciendo a CPC, de acuerdo a los registros de la ANSES y así lo confirmó el propio Leiva ante la Justicia al ser indagado, confirmó La Nación.

Tratando de despegar a la constructora, desde CPC minimizaron la importancia de Leiva dentro de la empresa, pero las constancias de los alquileres de la sociedad Los Sauces muestran órdenes de pagos que Leiva emitió de Alcalis de la Patagonia en el enero de 2015, para el proveedor Los Sauces desde su mail de CPC.

Leiva es tan allegado al grupo de la corrupción K desplegado por más de 10 años en el país, que vive en Uruguay 1306 de BAE, un piso más abajo del departamento que tiene la ex presidenta Cristina Fernández, para su estadía en la ciudad capital.

Por si faltaran datos

La falta de información que tiene el titular de Vialidad Nacional es llamativa y por qué no decir, preocupante. Es evidente que este importante funcionario, desconoce que CPC, la empresa constructora la cual tanto defiende, tratando de desvincularla de cualquier hecho sombrío del pasado, es propietaria de un 70% de ENDUVIAL cuyo paquete accionario se reparte entre un 99,12% de CPC y Carlos De Souza, investigado por la justicia, tiene el otro 0,08%.

ENDUVIAL es dueña del 70% de las acciones de AECSA, sociedad responsable de la concesión de la autopista Richeri-Ezeiza-Cañuleas, la cual arrastra millonarias deudas que se niega a pagar.

Una nota del diario Clarín aporta datos interesantes: por el tema autopistas, Cristóbal López, a través de sus empresas que domina CPC, a su vez empresario kirchnerista investigado por defraudación al Estado, adeuda a la fecha a Vialidad Nacional $ 355.840.821 de capital y $ 119.214.090 de intereses, lo que arroja un valor de $ 475.054.911. La firma sostiene, sin embargo, que el Estado también tiene una deuda con ellos, por los años que no le permitieron modificar la tarifa del peaje.

“Al inicio de este año y bajo la nueva gestión de la Dirección de Vialidad Nacional a cargo de Javier Iguacel – reporta el diario Clarín – la empresa de López comenzó a pagar el RAE correspondiente al 2016, pero no reconoce la deuda anterior que el organismo vial está dispuesto a cobrar. El dinero debía destinarse a obras viales en las autopistas cuya concesión tiene la firma que maneja el empresario K investigado por los $ 8.000 millones que no tributó ante la AFIP correspondientes al impuesto al combustible”.

El “otro yo” de Iguacel

Desde el mismo martes intentamos contactar a Javier Iguacel en Río Gallegos, llamando a su número directo, el cual atendió uno de sus múltiples secretarios. En este caso fue “Lucas”, quien amablemente nos derivó a horas posteriores, porque “se ponían en ruta” hacia Comodoro Rivadavia (donde Dietrich y Das Neves Lanzarían el Plan Patagonia), dado que Iguacel “quería constatar el estado de la ruta 3, su deterioro y demás cuestiones que dejó tantos años de corrupción y desidia”.

Pactada una posible conversación con el titular de Vialidad para después de las 17:00, luego de esa hora al llamar los atendió Daniela, aparentemente secretaria del secretario o algo así, quien nos privó de hablar con el funcionario por “razones de agenda”. No llamamos más; es suficiente. A veces, es muy acertado pensar que en el macrismo se conjugan ciertas actitudes similares al kirchnerismo, solo que con buenos modales.

Ya nos ocurrió con Hernán Lombardi, cuando desde OPI íbamos a publicar la investigación sobre el fraude de la máquina de efectos especiales (VICON) que estaba en la UNSAM, había sido comprada por 14 millones de dólares por Julio De Vido y la usaban productoras K, entre ellos Mauricio Brunetti. Pretendimos tener su punto de vista, su explicación y lo llamamos reiteradas veces.

Lombardi nos tiró a su secretario, que comenzó a justificar al funcionario y en alguna oportunidad, cuando publicamos una nota referida a Andrea del Boca, llamó a nuestra Redacción para “explicarnos” algunas cosas, que a su criterio no estaban “en el enfoque correcto”. Le pedimos la palabra de Lombardi, lo prometió, pero nunca nos dio una nota. Obviamente, publicamos todo lo que teníamos y cuando el tema tomó vuelo en los medios nacionales, debió salir por todos lados a aclarar lo que en realidad oscureció.

Con el caso de Iguacel se da una situación similar. Es como si el funcionario viviera un a doble personalidad: la que muestra ante los medios y la que aprueba en privado. Está claro que seguiremos muy de cerca la situación de CPC y esta extraña relación que Vialidad Nacional ha desarrollado con uno de sus principales deudores: Cristóbal López, para saber si detrás de todo lo que se dice, habla y hace desde el gobierno hay ingenuidad y sorpresa o por el contrario, es simple complicidad. (Agencia OPI Santa Cruz)