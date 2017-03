Mauricio Macri: “La transición es difícil y dura, y me duele”

16/03 – 10:30 – El Presidente dijo que no fue fácil tomar algunas medidas y que sabe que “muchas personas están poniendo el hombro en este momento”. El mandatario participó de la reinauguración de la planta PSA-Peugeot en El Palomar.

El presidente Mauricio Macri aseguró que “estamos dando un paso adelante todos los días” y remarcó que “tenemos que enfrentar un mundo muy desafiante que nos obliga a ser flexibles”.

Macri ratificó que, sus quince meses de gestión, constituyeron una “etapa de transición difícil, dura” y remarcó: “A mí me duele y sé que hay muchas personas que están poniendo el hombro en este momento”.

“Esta vez estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajo, sin mentiras, para crecer décadas porque esa es la forma de rescatar a millones de argentinos de la pobreza”, sostuvo al hablar en una planta remodelada de PSA-Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar.

Al mismo tiempo, Macri afirmó que la economía del país “comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento” aunque seguidamente admitió que “todavía para mucha gente no arrancó” esa situación “porque hace 20 años que no le arranca” y “10 que no encuentra una posibilidad”.

En este marco, remarcó la importancia de los espacios de trabajo y diálogo como el acuerdo en Vaca Muerta entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.

“Fijamos condiciones que van a genera una revolución de empleo y nos van a devolver la posibilidad de vivir con nuestra propia energía”, destaco.

Ayer, los tres sectores firmaron un convenio similar para la industria automotriz con el objetivo de producir un millón de autos en el 2023, lo que generará más de 30 mil nuevos puestos de trabajo. (Infobae)