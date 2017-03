Cueva de las Manos: el mensaje poco claro del Intendente de Perito Moreno y una advertencia velada a Patagonia Gold

17/03 – 12:30 – La campaña de cateos en cercanías de Cueva de las Manos, por parte de la minera Patagonia Gold sigue dando tela para cortar. En esta oportunidad fue el intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, quien en tren de aclarar la posición del municipio cometió algunos deslices que vamos a analizar aquí. Queda claro que si la minera cede a ayudar a la municipalidad, todo será factible en la provincia donde todos los arreglos son posibles. Advertencia: todo se resume en un juego de intereses y presiones. (Por Rubén Lasagno)

Una vuelta de tuerca más sobre el tema “Cuevas de las Manos” y la autorización que pretende ejecutar la minera Patagonia Gold, extendida por el gobierno provincial, para realizar cateos y posteriormente, en caso de “haber ley”, explotación a cielo abierto, es decir, explosionar todos los alrededores, a una distancia de 17 Kms (en línea recta) del sitio arqueológico.

Esta vez fue una entrevista que le realizaron desde el sitio minero Agencia de Noticias Mineras, desde donde reprodujeron la opinión del Intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, quien administra la ciudad donde “Cueva de las Manos” es un centro de atracción turística extraordinario, que hace 40 años gestiona ese municipio.

La entrevista tiene algunas curiosidades que decidimos analizar. En primer lugar, el Intendente “dice que no”, pero “puede ser que sí”, cuando se refiere al cateo y posible explotación minera de Patagonia Gold a escasos kilómetros del sitio arqueológico. En cambio, Casarini incurre en algunos datos curiosos: tiene mucho interés de que el área permanezca bajo jurisdicción provincial y resalta que Patagonia Gold “no ha dejado nada” para la comunidad, a diferencia de GoldCorp. ¿Será éste un mensaje por elevación hacia la empresa, de que si aporta un peaje a la municipalidad de Perito Moreno, todo puede suavizarse?. Analicemos el discurso:

Dijo el Intendente Mauro Casarini: “Nuestra comunidad tiene claro que el Sitio Cueva de las Manos es parte de nuestra identidad. Hemos dejado claro, en distintas reuniones con los actores y con la sociedad, que no vamos a permitir de ninguna manera que se ponga en riesgo el patrimonio cultural de la humanidad ni nuestro máximo valor identitario. Realmente vemos que hay intereses creados que exceden nuestra jurisdicción”.

Hasta aquí lo dicho por Casarini es correcto y para aplaudir, aunque, hubiera sido mejor que fuera más específico cuando se refirió a “intereses creados” y los hubiera mencionado. Como alto funcionario con responsabilidad, no puede dejar en la nebulosa tal acusación, sin dar precisiones o al menos decir cuáles son esos intereses.

En otro tramo del reportaje el sitio minero le pregunta algo fundamental, casi un punto de partida de toda la discusión: “¿Tiene conocimiento de la existencia de algún estudio concreto, realizado por algún profesional o institución competente que pueda determinar a ciencia cierta si el cateo en cuestión podría perjudicar o no el sitio Cueva de las Manos?”

Y el Intendente responde “No tenemos acceso a ese tipo de información, sin embargo de parte de lo que nos ha informado la autoridad aplicación tenemos claro que no afectaría directamente al sitio en cuestión. De todas maneras seguiremos de cerca este tema ya que es una preocupación de todo mi pueblo. Lo que tenemos bien claro es que los arqueólogos que trabajan actualmente en el sitio Cueva de las Manos nos han informado que la jurisdicción y el estudio permanente que ellos realizan podría llegar a verse perjudicado ante una eventual administración de parques nacionales”.

Y aquí si hay varias perlitas para resaltar. En primer lugar que después de 40 años de administración del sitio, como dijo Casarini y de ser un lugar tan fundamental y “de identidad” para Perito Moreno, el intendente diga que no tiene acceso a información para determinar si el cateo a 17 Kms de las cuevas puede ser perjudicial o no para el lugar, presume de un ocultamiento de la verdad de su parte o es una desidia y falta de preocupación de su parte por saber la verdad del impacto que podrían recibir las pinturas rupestres sobre el Río Pinturas.

Un intendente de una localidad clave en el desarrollo turístico del sitio Cueva de las Manos, no puede decir que no ha tenido acceso a dicha información. ¿Dónde está su autoridad? ¿Por qué no denuncia a quien desde la provincia, la empresa o la Nación no le permite el acceso a tan fundamentales datos? ¿O no los buscó? ¿O los conoce y los silencia?. Todo cabe sospechar, menos que un Intendente que levanta la bandera en defensa del patrimonio arqueológico del lugar, diga que aún no conoce un dictamen técnico tan fundamental, es el punto de partida de toda discusión como la que públicamente se viene sosteniendo.

Pero lo más grave sigue a continuación. Cuando Casarini dice que los “arqueólogos que trabajan actualmente” (y uno presume que los tipos van a realizar un aporte fundamental en la materia de alerta sobre la inestabilidad del terreno, ante eventuales laboreos mineros), advirtieron que el lugar puede verse perjudicado ante una eventual administración de Parques Nacionales (¿?). Es decir, Casarini resalta más el peligro del que la zona cambie de jurisdicción (de la provincial vaya a la nacional), que Patagonia Gold haga los cateos a 17 kms del sitio.

Esta gaff que tuvo el intendente fue casi un acto fallido. Está claro que la intencionalidad es que los campos permanezcan como parte de la provincia, para tener el manejo y la decisión total sobre la administración de los mismos. La pregunta es ¿Será para conservarlos prístinos, o para entregárselos sin impedimento a la minera?

Casarini sigue abonando a nuestras dudas a medida que avanzan sus explicaciones, en relación a la pregunta clave que le hicieron desde el portal minero. El Intendente continuó diciendo sobre el tema: “También basándonos en lo que nos dicen los especialistas, el cateo podría no tener consecuencias directas sobre el sitio pero sí en el entorno paisajístico y también en la flora y la fauna de los alrededores del mismo, es por ello que para nosotros no es un tema menor sino que es un tema que debemos tener claro todas las partes involucradas. ¿Cuáles son los alcances del cateo? y ¿Quién podría verse perjudicado ante un eventual avance posterior de una futura explotación?”

Casarini tira una frase que de inocente no tiene nada: “basándonos en lo que nos dicen los especialistas”, agrega a pesar que poco renglones antes dijo que nunca tuvo acceso a los estudios del lugar; o mintió antes o miente cuando dijo que habló con “especialistas” (en ese caso debiera nombrar al especialista) el cateo no tendría consecuencias directas sobre el sitio, una afirmación temeraria soltada en potencial (lo cual le permite a futuro rectificarse sin que se le sonroje el rostro), pero con la fuerza necesaria para decir que no va a pasar nada con las explosiones exploratorias que pueda hacer Patagonia Gold. E inmediatamente para suavizar el comentario, remite a cuestiones paisajísticas, de flora y fauna que, como sabemos, no son temas importantes a la hora de evaluar los costos-beneficios de la minería en Santa Cruz (al menos para el gobierno, claro).

Luego, el Intendente pareciera un ser angelado que no se encuentra contaminado con el conocimiento de esta sociedad mercantilista en que vivimos y en vez de exigirle formalmente a la minera que se exprese puntualmente (y detalladamente) sobre el tema, se pregunta con total inocencia cuáles pueden ser los alcances del cateo y da a entender que no sabe si ellos (Perito Moreno-Cueva de las Manos) se verán afectados a futuro ante una posible explotación. Le damos una mala noticia a Intendente: ¡Si Casarini!, si hay explotación minera, los bombazos y la destrucción masiva de rocas que volará por los aires durante años, va destruir todo el entorno, dejará inconmensurables hoyos y la réplica es muy posible que destruya lo que durante 40 años dicen que cuidaron. Se lo decimos nosotros que no sabemos nada, pero averiguamos con varios geólogos de la región. Que Ud no lo sepa es grave y preocupante, que no se ocupe por conocer más me huele a un desinterés claramente orientado a no profundizar más en el tema, para no verse obligado a tomar una posición drástica. Y esto tiene que ver con lo que a continuación viene.

Una larga pero interesante pregunta, direccionada, le hace el sitio minero a Mauro Casarini: “La actividad minera en los alrededores de Perito Moreno no es ninguna novedad, tal es así que la compañía Goldcorp está desarrollando en cercanías de su ciudad uno de los proyectos con mayor potencial minero de la región como es el caso de Cerro Negro. Se entiende que este desarrollo no ha interferido con las posibilidades turísticas, culturales, ganaderas, arqueológicas, deportivas, etc. que se llevan a cabo con normalidad desde hace mucho tiempo. ¿Podría establecerse un cierto paralelismo con las actividades que Patagonia Gold pretende desarrollar en la zona? Dando por sentado por supuesto que siempre nos referimos a la palabra de la compañía, mediante la cual aseguran que el sitio histórico no se vería bajo ningún concepto afectado por la actividad”?

Y la respuesta del Intendente al respecto fue: “Entendemos claramente que el tema en cuestión nos propone analizarlo desde lo que se puede establecer con otras empresas operadoras en la zona. Sabemos que las comparaciones son odiosas. En el caso de Patagonia Gold estamos hablando de una operadora que no nos ha demostrado en el último tiempo estar comprometida con las necesidades de la sociedad. Y es una empresa de la cual realmente esperamos mucho más. A veces pareciera que por su participación en la provincia se olvidarán del desarrollo de la comunidad donde residen. Nos gustaría hablar con la empresa de igual a igual, así como nosotros entendemos que no son Goldcorp, que ellos entiendan que no somos la provincia. Que ellos entiendan también que son parte del pueblo y que deben escuchar lo que dice la gente. Si la empresa pretende avanzar con sus intereses seguramente en algún momento se topará con los intereses del habitante de común de la localidad. Nosotros celebramos la actividad en tanto y en cuanto se someta a los controles y deje en las comunidades cosas que sirvan para las futuras generaciones, porque el día que ya no estén explotando nuestro suelo, ese día, nosotros seguiremos como hoy buscando lo mejor para todo el pueblo”.

En este tramo de la nota, prácticamente se revela todo el interés (verdadero) del Intendente por las acciones de Patagonia Gold. El problema, es que la minera no se ha sentado a hablar “de igual a igual” con Mauro Casarini; es decir, si lo hicieran y pusieran en la mesa “cosas que sirvan para las futuras generaciones” de Perito Moreno, seguramente tendrían vía libre para catear, explorar y explotar lo que quisieran.

Se lo decimos a la Gerencia de la operadora: siéntense “de igual a igual” con el Intendente y seguramente “no se toparán con los intereses del habitante común de la localidad”.

El actual intendente de Perito Moreno, debiera saber que esta película la vimos por muchos años con su antecesor Guillermo Bilardo, cuando iba y venía con Minera Santa Cruz quien había prometido (para facilitar sus instalación) aportarle al pueblo energía de su red de 132. Pasaron todas las gestiones de Bilardo hasta su fallecimiento y la minera jamás continuó con el tendido hacia Perito. En cambio, proveyó de energía a su colega, en Cerro Negro.

Allí, se hizo un descomunal negocio de más de 3.500 millones de dólares con el pase de mano de Resource. La provincia (dicen) que la vio pasar, no quedó ni un solo dólares para Santa Cruz y mucho menos para Perito Moreno. Por entonces varias veces denunciamos a Bilardo por exigirles a las empresas “obras, servicios y donaciones” a cambio de silenciosos permisos que daba la comuna y sufrirán los peritenses en un futuro cuando cierre San José-Huevos Verdes.

Sobre Patagonia Gold no tienen mucho que buscar, solo basta que sigan pormenorizadamente las acciones de cierre Lomada de Leiva y difundan en qué condiciones queda el terreno, cuál ha sido el impacto negativo en la región, cuánto se llevaron a cambio de nada y qué inversión van a destinar para dejar el paisaje lo más parecido a como lo recibieron. Si Casarini quiere hacer las cosas mejor aún, lo invitamos a que realice un inventario de todo lo que Perito Moreno obtuvo de las mineras que se han llevado el oro y la plata de sus alrededores, las condiciones en que dejaron (o dejarán el terreno) y establezca el costo-beneficio que obtuvo la población de su ciudad. Claro, le pedimos también, que lo haga público.

Resumiendo: está claro que hay una tendencia provincia-municipio, para que los campos en controversia, donde se asienta “Cueva de las Manos” pasen a la órbita provincial para tener total control y disponer arbitrariamente de sus riquezas. Logrado esto aparecerán argumentos “de necesidad social, económica, etc” y “estudios arqueológicos” que jamás se harán públicos y solo deberemos quedarnos con la palabra de los funcionarios (que no es mucho), donde nos contarán que , en efecto, los cateos y la explotación minera, lejos estarán de destruir el sitio arqueológico. Como paso seguido, las autorizaciones y permisos a la operadora le lloverán sin más obtáculos.

Años después, si por desgracia las cuevas se desmoronan por efecto de las réplicas en las capas geológicas, habrá una excusa oficial, se repartirán culpas para explicar lo inexplicable y los mismos que hoy facilitaron el caos, ya no estarán en la función pública (posiblemente, en Santa Cruz no se sabe) y los peritenses estarán llorando sobre la leche derramada; como siempre. (Agencia OPI Santa Cruz)

