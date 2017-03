Los “Muchachos Peronistas” de Rudy Ulloa, piden la cabeza de Carlos Zannini

18/03 – 14:15 – “Desmadre o desbande”, son algunos de los términos más exacto para describir lo que pasa en las filas del Pj de la provincia de Santa Cruz, pero básicamente se ha resquebrajado un hito histórico del kirchnerismo en el corazón político de la provincia: Los Muchachos Peronistas, Unidad Básica fundacional de Néstor, Rudy Ulloa, Echegaray y Zannini, le piden al ex Secretario Legal y Técnico de la presidencia, que renuncie al partido.

OPI Santa Cruz tuvo acceso a la “cocina” de una decisión política tomada en una reunión llevada a cabo en el Ateneo Néstor Kirchner, por quienes en un tiempo fueron los “fundadores” del movimiento creado por Néstor Kirchner en Santa Cruz y que tuvo su nacimiento en la mítica Unidad Básica “Los Muchachos Peronistas” del barrio El Carmen, donde se hizo fuerte por años, un hombre tosco, simple y de vida humilde: Rudy Ulloa Igor, ex chofer y amigo del entonces Intendente, luego gobernador y Presidente, Néstor Kirchner. “El Periódico”, se encargó de difundir una nota “acomodada” al discurso que Ulloa pretende hacer conocer, motivos por el cual indagamos en los pormenores de la decisión.

Aquella “gesta” de la UB que mencionamos, fue encabezada, entre otros, por Estela García, Ricardo Echegaray y Carlos Zannini, entre otros históricos que manejaban a su antojo y bajo las órdenes de Néstor, cualquier designio político en la provincia. Hoy, cuando el movimiento de la “legendaria” Unidad Básica es solo un recuerdo en la historia de la provincia y en medio de un “resurgir” forzado de “los muchachos”, que pretende recomponer Rudy Ulloa y Estela García, salieron a pedir la cabeza de Carlos Zanini y las fuentes aseguran que también le han solicitado a la gobernadora Alicia Kirchner, que sea removido de su cargo como Vocal en el Directorio del Banco Santa Cruz.

La movida política de Ulloa y Cía, tiene como objetivo construir algo de poder, en medio de los rezagos que quedaron del kirchnerismo más duro, cuando en realidad todo lo que fue hace años, hoy es solo una parte de la historia política que difícilmente alguien podrá reeditar, porque luego de la huida hacia Nación, el regreso de los derrotados, produjo un desbande natural de los “cuadros” y hoy el peronismo provincial está desgajado conceptualmente. “Los Muchachos Peronistas”, son – como parte fundacional de aquel movimiento – los que más dispersos están y los que más sufrieron el desmantelamiento de sus filas. Hoy, podríamos decir que solo Ulloa y García, sostienen la deshilachada bandera de la Unidad Básica donde nació y se cristalizó la idea de Néstor en los ´80, remozada, si se quiere, en esta suerte de vuelo intelectualiode que pretenden darle desde el “Kafé Lietario”, Atenero NK.

Entre los reproches que le hacen a Zannini, está el de “no encargarse de militar”, de “estar ausente la mayor parte del tiempo” (prácticamente vive en Buenos Aires), no colaborar con el “armado” del nuevo frente y de no “esforzarse por reconstruir la mística que supo tener la UB fundacional del kirchnerismo más puro”, los llamados por más de 10 años, “paladares negros” que conformaban el grupo de confianza y de apoyo del gobierno nacional del 2003.

Desde el círculo cercano al ex candidato a vicepresidente, alegan que Zannini “está en otra sintonía”, no tiene ganas ni tiempo de ocuparse de la política de entre casa y la comparación más gráfica fue: “Jugó en la gran liga y es como si a Tévez lo llamás para que juegue gratis en Boca de Río Gallegos”. La comparación tal vez no fuera la acertada, pero la metáfora cierra. Zannini está totalmente ausente de la política provincial, solo es parte de la denominada “mesa chica” que rodea a Alicia Kirchner y tiene a su cargo la estrategia del armado político y judicial K para las elecciones de medio tiempo y las presidenciales del 2019.

Asimismo, señalaron que Ulloa “pretende volver al ruedo, quiere mezclarse otra vez y está preparando a “su gente” porque quiere mojar en octubre. Él cree que tiene chances y la otra posibilidad es que Rudy y Garcia quieran acercarse a Alicia para que acomode gente de ellos en algún cargo”. En este sentido, es que convocó a los “referentes” de los barrios más humildes de Río Gallegos, donde intentan desplegar fuertemente la militancia, como en aquellos años de oro en El Carmen.

Quienes confiaron en nosotros, apuntaron a la gran preocupación que existe por las causas en contra de CFK, pero Zanini está buscando “afanosamente” la posibilidad de poner a resguardo político y jurídico a la ex presidenta, ahora más alentado, tras la continuidad de errores del macrismo y la creciente convulsión social por sus políticas erráticas. “Que Rudy y Estela quieran que “el ñoño” (Zanini) se preocupe por ellos, es una boludez. El chino (Zanini) ya está trabajando para cosas más grandes que la peleíta partidaria en la provincia”, concluyó nuestra fuente, refiriéndose específicamente a este pedido de renuncia que le están haciendo a la mano derecha de Cristina en el armado político futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)