Buscan controlar la caja negra de los pasajes aéreos de los senadores

20/03 – 11:00 – Cada legislador recibe 20 con su sueldo. Y sólo permitirían cambiarlos por plata durante un mes. Luego, caducarían.

Por: Carlos Galván

Por mes, y aparte de la dieta, cada uno de los 72 senadores de la Nación recibe una cuponera impresa en Casa de la Moneda con 20 pasajes aéreos y otros 20 de ómnibus. Los pasajes que no se usan se pueden canjear directamente por dinero, lo que significa un plus en los ingresos de los senadores. Esa práctica podría sufrir un giro drástico en breve, en caso de que se apruebe un plan que busca “modernizar y racionalizar” el gasto en pasajes de la Cámara alta y que empezó a ser discutido entre oficialismo y oposición. La idea es que los legisladores puedan seguir canjeando por dinero los pasajes, pero sólo durante el mes en que fueron emitidos. Al mes siguiente, caducarían.

La decisión apunta a terminar con la “caja negra” de los pasajes aéreos del Senado. En la actualidad, los pasajes duran un año entero para volar a cualquier destino de cabotaje. Pero si se lo quiere canjear por plata, su valor equivale a la tarifa “N” de Aerolíneas Argentinas para el tramo entre Buenos Aires y Bahía Blanca (hoy está en alrededor de $ 2.250). Así, si son canjeados tienen un valor monetario hoy y probablemente otro superior dentro de 12 meses ya que las tarifas se ajustan por inflación. Pero en el año calendario, el Senado se maneja con el mismo presupuesto.

“El plan que ahora deberá ser consensuado y aprobado entre los jefes de bloques es que los pasajes sólo puedan usarse o transformarse en plata durante el mes en curso”, confimraron las fuentes consultadas.

Pero podría haber resistencias. La primera razón es “práctica”: los senadores dicen guardar pasajes porque los necesitan más en unas épocas del año que en otras. Los pasajes no sólo son usados por los senadores sino también por sus asesores y equipo. También es común que los partidos más chicos los utilicen para actividades políticas en el interior.

En el Senado cuentan que hay acumuladores compulsivos de pasajes. En épocas en que el valor de canje era bajo, algunos los guardaron porque no era conveniente negociarlos. Y año tras año, como se vencían, hacían el trámite para revalidarlos. Ya no podrán. Hoy, se calcula que en poder de los que se los guardaron hay “aerocheques” -así se los denomina- por un valor superior a $ 5 millones. El próximo viernes 31 se vencerán para siempre los pasajes de más de un año de antigüedad y ya no podrían ser usados ni canjeados por dinero.

Actualmente, como el valor de canje es superior a otras épocas, es más frecuente que los tickets sean transformado en pesos. Según una resolución oficial publicada en la página web del Senado, este mes se le reintegraron a los senadores $ 2.065.088 por tramos aéreos no usados.

La resolución no detalla cómo se repartió ese dinero. Pero a simple modo de ejercicio: si se repartiera esa plata equitativamente entre los 72 senadores, cada uno habría recibido este mes ingresos extra por $ 28.681.

Como hasta ahora no hay plazo, muchas veces para la caja del Senado es más “negocio” canjear los boletos a que sean usados por los senadores o sus asesores. ¿La razón? El tramo a Bahía Blanca es mucho más económico que a otros destinos, como por ejemplo Ushuaia.

Un cambio que sí se concretará en breve es que los senadores además de los cupones impresos por Casa de la Moneda tendrán acceso a tickets electrónicos. Ambos sistemas convivirán durante un tiempo hasta que solo quede el electrónico.

Hay otra novedad en estudio. Modificar la forma de convocatoria oficial de los senadores a las sesiones. En la actualidad se usa un sistema del siglo XIX: por telegrama. Con al menos 20 años de atraso, se planea empezar a hacerlo por e-mail. (Clarín)