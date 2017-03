Macri defendió su gestión y afirmó que la pobreza “está bajando”

20/03 – 11:00 – En el programa de Mirtha Legrand, criticó a Cristina y dijo que la Argentina estuvo “a una materia de ser Venezuela”

Por: Jaime Rosemberg

Había transcurrido más de una hora de emisión cuando llegó el trago más difícil de digerir. “Yo creo que ustedes no ven la realidad, la gente está muy quejosa”, afirmó Mirtha Legrand, y dejó sin palabras por unos segundos a Mauricio Macri y Juliana Awada, que el sábado por la noche recibieron a la conductora en la quinta de Olivos para una entrevista extensa, en la que el Presidente y la primera dama defendieron la gestión del gobierno de Cambiemos e intentaron insuflar optimismo de cara al futuro.

Más allá de aquel momento de silencio que pareció eterno, el Presidente lució decidido a explicar las medidas más polémicas de su gestión, como el aumento de tarifas o el crecimiento de los índices de pobreza y desempleo. “Desde octubre se está generando empleo todos los meses (…) los sindicalistas no han podido explicar por qué hacen paro”, dijo Macri cuando Legrand le preguntó por el paro que la CGT y las CTA prevén para el próximo 6 de abril. “El tema de la educación no me deja dormir”, le confesó Macri a la señora de los almuerzos, luego de criticar al líder del sindicalismo docente bonaerense Roberto Baradel, que motoriza una serie de paros de maestros. “Es un dirigente que no hizo autocrítica (…) Somos el único país de las pruebas PISA que no mejoró en ni una sola materia”, agregó el primer mandatario.

Con relación a los aumentos de tarifas, que para Legrand fueron el “comienzo” de una ola de descontento, Macri dio una respuesta pragmática basada en la “pesada herencia” del kirchnerismo. “Estamos en el 45 por ciento de lo que vale (la energía). Si no aumentábamos las tarifas, estábamos a una materia de ser Venezuela. ¡Argentina se había quedado sin energía!” exclamó el Presidente.

-La pobreza está muy alta, ¿la vas a bajar? -preguntó Mirtha.

-La voy a bajar. Y ya está bajando, es una tendencia que iba subiendo (durante el kirchnerismo) y que ya estamos empezando a revertir -respondió el Presidente. Mucho más activa que en otras entrevistas (de hecho, interrumpió varias veces a su marido), la primera dama afirmó: “A todos nos duele, a nadie le gusta ver que hay gente que la está pasando mal (…) pero no se resuelven estas cosas de un día para otro”.

Salario en duda

Como al pasar, Legrand le preguntó cuánto ganaba un jubilado cobrando la asignación mínima y el Presidente cometió un error que el kirchnerismo replicaría durante toda la jornada en las redes sociales. “Nueve mil y pico”, afirmó el primer mandatario, cuando en realidad a esa cifra se llega, en la mayoría de los casos, sumando jubilación y pensión por un cónyuge fallecido o contabilizando la reparación histórica que perciben los jubilados mayores de 80 años. “Fue un error, pero tiró decenas de datos precisos y correctos”, lo defendieron ayer desde el equipo de comunicación que encabeza el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Los camporistas Mariano Recalde y Mayra Mendoza, la ex legisladora Gabriela Cerruti y el ex ministro de Educación Daniel Filmus fueron algunos de los dirigentes conocidos que lo criticaron, y el hashtag #son6390Mauricio fue por unas horas tendencia en Twitter. Otro que se enojó fue Sergio Massa, luego de que el Presidente dijo que “es difícil tenerle confianza”. También por Twitter, el titular del Frente Renovador retrucó: “Usted y Cristina son dos caras de la misma moneda. El que está perdiendo la confianza de los argentinos es usted”.

Macri destacó que las inversiones extranjeras “ya están llegando” y dio como ejemplo de confianza “que el mundo nos está financiando para cubrir el déficit de los próximos dos años”. Al hablar de su reciente viaje a España se permitió una broma: “Los españoles estaban como locos, me la querían robar (a Juliana)”. Y se entusiasmó con la “primera revolución” que ha hecho el campo, y pronosticó que “ahora se van a venir la segunda y la tercera” .

A tono con la discusión interna en el oficialismo, Legrand metió la cuchara para criticar al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que según ella “asesora muy mal” al Gobierno. “Es un asesor, da opiniones, ha sido muy importante”, lo defendió Macri, quien afirmó que no habrá más cambios en el gabinete, y premió a Peña, “el hombre central de mi gobierno”, lo elogió. (La Nación)