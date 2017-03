AMIA: descubren que Timerman permitió flexibilizar las alertas rojas de los iraníes

21/03 – 10:20 – Las circulares contienen una advertencia sobre la firma del pacto entre Argentina e Irán de 2013. Ahora Teherán se niega a sacar esa referencia y pide una negociación bilateral.

Por: Daniel Santoro

La inclusión en el 2013 de una advertencia escrita sobre la firma del pacto con Irán por la causa AMIA, que contó con el visto bueno del ex canciller Héctor Timerman, flexibilizó de hecho la alertas rojas de Interpol sobre cinco iraníes acusado de ser los autores intelectuales de ese atentado. Además, ahora Irán se niega a que sacar esa advertencia de las alertas pese a que el pacto no está en vigencia y pide una negociación bilateral con el gobierno de Mauricio Macri.

El descubrimiento, la semana pasada, de las razones de esa advertencia en las órdenes de captura de los iraníes complica la situación judicial de Timerman en la causa en que se investiga la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman por encubrimiento a favor de Irán contra el ex canciller y la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros. Por esta razón, el fiscal federal Gerardo Pollicita, con el documento en sus manos (Ver facsímil), estudia la posibilidad de ampliar la semana próxima la imputación contra Timerman, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Timerman firmó en Etiopía el 27 de enero del 2013 el memorándum de entendimiento con Irán y 19 días después el Congreso, con mayoría kirchnerista, lo había ratificado. El pacto tiene 9 puntos que se iban a aplicar tras la ratificación parlamentaria y uno solo de vigencia directa: la notificación del acuerdo al secretario general de Interpol, Roger Noble, “en cumplimiento de los requisitos exiguidos para este tipo de caso”. Noble se basó en una nota conjunta que le envió Timerman y su colega iraní el 17 de febrero del 2013, es decir antes de que el Congreso ratificara el tratado. Siempre el principal interés de Irán eran la caída de las alertas rojas pedidas primero por el ex juez Juan José Galeano y luego por su sucesor en la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. Los acusados son Ahmah Vahidi, ex ministro de Defensa y ex jefe de la fuerza Al Quds; Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; y Mohsen Rezzai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria y candidato a presidente; y el ex secretario de la embajada en Buenos Aires, Mohsen Rezai.

Durante el debate parlamentario en la Argentina -en Irán fue ratificado por su consejo de Estado-, el entonces canciller iraní Alí Akbar Salehi pidió la baja de las capturas e incluso dijo que se había acordado verbalmente la no inclusión de Vahidi. Timerman negó haber pedido la baja de las alertas y una oportuna carta de Noble confirmando esa negativa fue esencial para su coartada. Pero ahora se descubrió otra parte secreta de esta trama.

Poco después de la asunción del presidente Mauricio Macri, en diciembre del 2015, y la decisión de la Cámara de Casación Penal de declarara inconstitucional el pacto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cambió al ex viceministro de Seguridad Sergio Berni por el comisario Néstor Roncaglia y comenzó a preguntar por qué las alertas rojas que llegan a todos los aeropuertos del mundo tienen una advertencia que dice en inglés: “la secretaría general de Interpol ha sido informada respecto de que el 27-01-2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática… El estado de la presente notificación permanece inalterado, según la decidido por la asamblea de Interpol en 2007”. Según las fuentes consultadas esa referencia al acuerdo actúa “de hecho como una flexibilización”. Adjudican a esa frase que países como Singapur y Malasia, que desconocen el caso, dejaron circular a algunos de los acusados por la AMIA.

En un radiograma de Interpol enviado la semana pasada al gobierno y luego a Pollicita y otros fiscales vinculados a la causa AMIA y sus ramificaciones, se afirma que “ni Irán ni Argentina solicitaron que se agregara la advertencia, sino que fue tomada la secretaría general”, en ese momento en manos de Roger Noble. En los papeles de Interpol el pedido de búsqueda de los acusados sigue inalterable pero en la práctica la realidad es otra.

Pero el problema más grave es que la cancillería argentina pidió expresamente a Interpol que se saque esas advertencia de las alertas rojas. Pero la delegación de Irán ante Interpol contestó, la semana pasada, que el pacto con Argentina “es válido y no está de acuerdo con la eliminación de la advertencia de los archivos. Como respaldo a su posición, Irán recordó lo que dicen los tratados internacionales y la convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, la actual secretaria general de la Interpol consideró que para sacar esa advertencia “ambos países deberán tratar primero la cuestión del status o situación del memorándum a nivel bilateral”. (Clarín)