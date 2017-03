Para los empresarios, la recuperación aún es insuficiente

22/03 – 13:00 – Sostienen que no se refleja en todos los sectores ni se registra en el consumo

Por: Pablo Fernández Blanco

La salida técnica de la recesión que muestran los últimos números del Indec tiene sabor a poco para la mayoría de los sectores empresarios, según un sondeo que hizo LA NACION entre representantes de diversos rubros.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, celebró el cambio de la tendencia, que se corrobora en su sector, según sus palabras. “Tuvimos un repunte desde septiembre del año pasado, cuando volvimos a tomar empleo, algo que marca una diferencia con respecto a lo que venía ocurriendo”, explicó.

Pese al cambio de perspectiva, la construcción aún no despegó en toda su dimensión debido a diversos motivos. Entre ellos se destaca el hecho de que el principal tractor de la actividad es la obra pública, financiada por el Estado. Pero ese ítem sólo cubre un 25% de la actividad. Sucede que el resto camina al paso de la obra privada, que reúne básicamente a la construcción y a la refacción de viviendas unifamiliares.

Weiss cree que ese ítem también se va a recuperar, aunque llevará más tiempo. “Las opciones de financiamiento van a favorecer la actividad, pero los procesos no son violentos. Llevan tiempo”, completó.

El campo lideró el crecimiento de la última etapa del año, según muestran los números del Indec, en especial por la cosecha récord de trigo. Sin embargo, los brotes verdes no crecieron por igual en ese rubro de la actividad. Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoció que “hay alguna recuperación en el sector agrícola”, pero remarcó que no llega de la misma manera al sector ganadero. “El resto de las economías regionales, la lechería, todo lo que no tenga un mercado institucionalizado está tan mal como hace tiempo. Hay aumentos en los costos que están perjudicando la rentabilidad”, sostuvo.

Cuando se le pide un diagnóstico de la situación, el directivo acusa a la parte del medio de la cadena de valor. “En el caso de las economías regionales y en la lechería se le dio un lugar primordial al medio de la cadena, por lo cual los sectores industrial y comercial echaron mano a los precios del productor y lo que cobran al consumidor”, resumió.

Chemes cree que esos problemas se resolverán si se toman las decisiones correctas. “El colchón de precios tiene que ver con la desconfianza. Si se aplican medidas a mediano y largo plazo que sean confiables, va a dejar de haber esa diferencia de precios”.

Jorge Sorabilla, presidente de ProTejer, que reúne a los fabricantes textiles locales, también se ubicó en un lugar intermedio. “Me alegro por la economía argentina, que está dejando de caer. No sé si ese incremento [el del tercero y del cuarto trimestre del año pasado] alcanza para decir ya que es crecimiento, pero al menos es estabilización. Desde el punto de vista del consumo y del sector textil, sin embargo, esa mejora aún no se refleja en el consumo”, sostuvo.

Según el directivo, con una mirada optimista, según aclaró, el crecimiento de la economía mejorará el consumo. Cuando eso ocurra, se debería ver una mejora también en su sector. (La Nación)