Atentado en Londres: el ISIS se adjudicó el ataque

23/03 – 11:20 – Se lo atribuyó en un comunicado. El atacante era británico, conocido de los servicios secretos domésticos del MI5. Pero aún no revelan su identidad.

Por: María Laura Avignolo

El ISIS se atribuyó el atentado en Londres, en un comunicado a la agencia AMAQ, vinculada al grupo. El protagonista fue un británico conocido de los servicios secretos domésticos del MI5 quien produjo el solitario ataque terrorista en Londres. Pero no será identificado hasta que la investigación lo estime conveniente, según informó el jueves a la mañana la primera ministra Theresa May al Parlamento en Londres. El MI5 lo había vigilado tiempo atrás por actividades jihadistas pero actualmente no estaba “en el radar” de los servicios de inteligencia.

El auto 4×4 utilizado en el ataque había sido alquilado en Enterprise, una compañía de alquiler de Birmingham. La policía consiguió delicada información tras un allanamiento en Edgbaston, un área del centro de esa ciudad, que tiene una radicalizada ala en la comunidad paquistaní y bangladeshi. Ya hay siete detenidos en ocho diferentes allanamientos durante la madrugada, especialmente en Birmingham, la segunda ciudad del país, y Londres.

La policía considera que el ataque tiene “origen islamista” y duró “solo cinco minutos”. En las redes sociales, los seguidores del ISIS lo comenzaron a llamar “una bendición”.

Con el Parlamento convocado en homenaje a las víctimas las nueve de la mañana y la convicción de que no se dejarán amedrentar, la primera ministra conservadora Theresa May anunció los detalles y consecuencias del ataque en la Cámara de los Comunes esta mañana. El gobierno considera aún que fue “un acto solitario” hasta ahora y la policía no cree que puede existir la posibilidad de “ataques inminentes” en el reino.

En un ambiente sombrío y digno, y con la Cámara de los Comunes con su seguridad reforzada , la primera ministra dijo que “el ataque terrorista había querido interrumpir la democracia” con su acción contra el Parlamento. Pero que hoy continuaba con sus actividades, como todos los días. Esa fue la decisión de los legisladores y Lores, que terminaron enclaustrados en el Parlamento por razones de seguridad hasta las 8 de la noche, tras el ataque.

En su primer informe a la Cámara de los Comunes, a pleno tras el ataque, Theresa May dijo que entre los 40 heridos, 12 británicos habían sido admitidos al hospital, junto a tres chicos franceses, dos rumanos, cuatro de Corea del Sur, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un americano y dos griegos. Dos de los tres policías heridos en el incidente por el apuñalamiento del terrorista permanecen en estado crítico. Keith Palmer, un oficial de 48 años, murió tras ser acuchillado, y todos le rindieron homenaje a su coraje.

“Los terroristas no van a destruir nuestra forma de vida” desafió May en la interpelación parlamentaria. “Los terroristas no hablan en nombre de la fe. Es un acto ideólogico, que busca dividirnos y destruir las formas en que vivimos”, advirtió May, cuando una de las diputadas dijo que era musulmana y que “ellos no hablan en mi nombre”.

Una de las preocupaciones en estas horas es evitar tensiones intercomunitarias en un país multicultural como el reino, con una amplia población de confesión musulmana. ”No es un acto en nombre del Islam” fue la consigna de los parlamentarios.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn rindió homenaje a la policía por protegerlos y aseguró que estaban unidos “por el humano impulso de la solidaridad”. Pidió que “el odio” y “la división “no se imponga y llamó a trabajar “junto a las comunidades”. Saludó el coraje del diputado Tobias Ellwood, un ex soldado y veterano de Afganistán, que trató de salvar al oficial Palmer con respiración boca a boca.

Desde la galería del Parlamento y en solidaridad, estaba el canciller frances Jean Marc Ayrault, que llegó a Londres para visitar los estudiantes franceses heridos en el atentado.

El Parlamento continuó con su interpelación a la primera ministra. Allí estaban todos los periodistas parlamentarios, algunos de ellos protagonistas ayer como testigos del brutal ataque. Nick Robinson el más célebre periodista parlamentario y político de la BBC, era uno de ellos. Hoy era periodista y reporteaba el homenaje en la Cámara de los Comunes. Ayer fue el testigo que encontró y ayudó a los chicos franceses heridos en el ataque al puente de Westminster.

Regresaba de un almuerzo cuando se encontró con la tragedia ante sus ojos. Así se convirtió en testigo.”Yo llegué aquí (en Embarkment) minutos después de lo que había pasado en el puente de Westminster. Cuando llegué, me encontré con un grupo de escolares franceses que huían del lugar. Estaban traumatizados. Muchos lloraban. Otros se consolaban. Había otro tirado en el piso en tan terrible estado de shock, que la policía lo cubría con una frazada para tratar de protegerlo, de abrigarlo. Uno de ellos me dijo que el auto había sido usado como un arma contra ellos. Tres estaban heridos y dos más habían sido atacados por un hombre con un machete, según ellos”, contó Nick Robinson a “Clarín”.

Londres mantuvo la calma ayer y continuó sus actividades hoy, en silencio, sin miedo. La seguridad está reforzada en todos lados pero el pánico no es el ADN británico. Hubo un conmovedor silencio ayer, cuando salían de los edificios ministeriales en la zona cerrada por la policía .Un respetuoso silencio que continuó hoy, sin pánico colectivo, cuando regresaron a trabajar, como si nada hubiese pasado. La misma actitud que adoptaron cuando se produjeron los ataques terroristas en el subterráneo de Londres el 7 julio del 2005 y todos debieron regresar a pie a sus casas. El silencio es su homenaje a los muertos y la calma, su señal de resistencia al terror.

¿Y que va a pasar? Nick Robinson tiene la experiencia para saberlo.”No creo que nada vaya a cambiar. Nadie quiere convertir a Westminster en una fortaleza. Nadie quiere trabajar en una fortaleza”, explica. ”Lo que creo que va a pasar, con mi experiencia en Londres con otros ataques terroristas, es que vamos a seguir adelante”. Un té y “carry on”. (Clarín)