Peña se cruzó con los K en el Congreso: “¡Háganse cargo de una vez, no vendan humo, no se puede tanto cinismo!”

23/03 – 11:30 – En su primer informe de gestión ante Diputados, hubo fuertes cruces entre la oposición y el jefe de Gabinete. Lo acusaron de “no ver la realidad”.

Por: Guido Braslavsky

En medio de mutuas acusaciones de mentir, Marcos Peña mantuvo durísimos cruces esta tarde con la bancada kirchnerista durante la exposición de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. “¡Háganse cargo de algo, alguna vez, no vendan humo!”, replicó con vehemencia el jefe de Gabinete, tras escuchar una seguidilla de discursos de kirchneristas y camporistas, que fueron un rosario de ácidas críticas al Gobierno.

Peña respondió primero al jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, los cuestionamientos por no haber llamado el Gobierno a la paritaria nacional docente. Leyó el artículo de la ley respectiva, que señala que el Ministerio de Educación y los docentes acordarán un convenio marco. “No habla de convenio colectivo de trabajo, ni paritarias”, sostuvo Peña y lanzó: “¡No mientan más, porque lo que están disfrazando es una discusión política, y que no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires!” “Conmueve ese amor por la verdad del FpV, es mejor para la democracia que adopten esa actitud –ironizó-. Esto no es chicana, porque ustedes están dando un discurso político, sosteniendo muchas mentiras y para igualar donde no se pueden defender”.

También sostuvo que “saben que no es verdad que se cortaron los medicamentos a los jubilados”, y sobre el programa Conectar Igualdad, contratacó: “Los mismos proveedores que la vendían a 400 dólares (la notebook) la venden a 215, ¿dónde está la diferencia?” Al ex ministro Axel Kicillof, le contestó: “ Dijo que parece que gobernamos a ciegas la economía, es una buena metáfora porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación, empezando por el Indec”. Y lo desafió a que hablara de la recesión y devaluación de 2014, cuando aquel era ministro, para recordar luego que los últimos 5 años fueron de estancamiento económico. También defendió que “no hay apertura indiscriminada de importaciones, por más que lo repitan una y otra vez y usted lo sabe, hay una fragilidad de la economía y un sistema laboral frágil que no compite”.

Por la bancada kirchnerista habían hablado Recalde y Kicillof, y también Emilia Soria, Mauricio Gómez Bull, Mayra Mendoza, Juan Carlos Díaz Roig, Juan Cabandié, Fernanda Raverta, Guillermo Carmona y Anselmo Martínez, entre otros. El mecanismo fue agrupar las preguntas por bloque. Aunque, pese a los esfuerzos del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para acotarlas y que fueran realmente preguntas, muchos terminaron siendo discursos de trinchera contra Peña y el Gobierno.

“Me plantean cuestiones de conflictos de intereses… ¿Por qué no lo resolvieron en 12 años?” Hubo gritos desde las bancas K. “¿Cómo, no había (conflictos), cómo que no?”, bramó Peña. “No le falten el respeto a los argentinos”.

Tras asegurar que el presidente Macri “no tiene nada que ver con los Panamá Papers” y que esto se iba a terminar verificando, insistió: “¡Háganse cargo de algo por favor, no se puede tanto cinismo!” Hubo cuarto intermedio y siguieron después las preguntas del bloque massista. La tensión no disminuyó. La jefa de esa bancada, Graciela Camaño, salió al cruce de lo que pareció entender como una estrategia de polarización compartida entre el macrismo y los K. “Abandone la estrategia de los trolls, de trazar la raya entre ‘nosotros y ustedes’”, reclamó.

Y embistió: “Venir a proponernos un futuro sin un diagnóstico es una falta de respeto. Venir a decir que de la coyuntura no hay que hablar. Hay un palacio de la alfombra roja y otra realidad de la calle”. Y cargó sobre el Gobierno por el manejo del tema educativo: “Ustedes no pusieron en marcha ninguna estrategia, no distribuyeron libros este año, no hicieron ningún trabajo con los directores, ni en la infraestructura de las escuelas. No se ve en todo el país una línea que articule la educación”, acusó.

También Felipe Solá sostuvo: “Esto es una continuidad del discurso del 1ro de marzo de Macri, la agresividad, y decir acá hay dos, ellos que gritan y hablan del pasado y no del futuro. La sesión es buena pero es un show fenomenal”, cuestionó.

Solá cargó sobre “el papelón del Correo” y las concesiones de rutas aéreas a Avianca y Flybondi: “Qué pasa con Macair y Flybondi? Perdón, estábamos por hacer una chanchada volvemos atrás”, ironizó. (Clarín)